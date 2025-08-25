scorecardresearch
 

Feedback

बिग बॉस 19 के पहले दिन ये कंटेस्टेंट हुई बाहर, पहले एविक्शन के साथ आया ट्विस्ट

बिग बॉस 19 से फरहाना भट्ट घर से बेघर होने वाली पहली कंटेस्टेंट बन गई हैं. सेलिब्रिटी गेस्ट ने यह फैसला असेंबली रूम में लिया. हालांकि बिग बॉस ने भी ऐसा दांव चला कि ऑडियंस हैरान रह गई.

Advertisement
X
बिग बॉस से बाहर हुईं फरहाना भट्ट? (Photo: X/@Farrhana_bhatt)
बिग बॉस से बाहर हुईं फरहाना भट्ट? (Photo: X/@Farrhana_bhatt)

टीवी के सबसे फेमस कॉन्ट्रोवर्शियल रियलिटी शो बिग बॉस 19 की शुरुआत बीते दिन यानी रविवार 24 अगस्त से शुरुआत हुई. सभी 16 कंटेस्टेंट का घर में पहला दिन था. पहले ही दिन सभी कंटेस्टेंट्स के बीच थोड़ी नोकझोंक देखने को मिली. वहीं दिन की शुरुआत मजेदार ट्विस्ट के साथ हुई और मेकर्स बड़ा ट्विस्ट लेकर आए हैं. पहले ही दिन शॉकिंग एविक्शन दिखाया गया. जिसमें जम्मू कश्मीर की फरहाना भट्ट को वीकेंड के वार से पहले बिग बॉस के घर से बेघर किया गया है. लेकिन कहानी में बड़ा ट्विस्ट आया.

गौरतलब है कि सलमान खान के साथ बिग बॉस 19 में इस बार जिन प्रतियोगियों के पास पावर है, उन्होंने पहले मृदुल तिवारी को चुना था, लेकिन वह इसलिए क्योंकि वह बेडरूम में नहीं सो रहे थे. लेकिन दिलचस्प बात यह है कि फरहाना को बाहर का रास्ता दिखाया गया.

फरहाना को किया गया बाहर?
बिग बॉस 19 की थीम घरवालों की सरकार के तहत कंटेस्टेट्स को इस बार खुद तय करना था कि किसे पहले बेघर होना चाहिए. फरहाना भट्ट घर के बाकी सदस्यों से जुड़ नहीं पाई और उनके खिलाफ जमकर वोटिंग की गई और उन्हें बाहर का रास्ता दिखा गया गया. लेकिन इसमें मेकर्स ने बड़ा ट्विस्ट डालते हुए, फरहाना को सीक्रेट रूम भेज दिया. जहां से वह घर के बाकी सदस्यों की एक्टिविटी पर नजर रखेंगी.

सम्बंधित ख़बरें

Bigg boss 19 Update
घर में घुसते ही जाना पड़ेगा किसी को बाहर, Bigg Boss ने दिया टास्क, कंटेस्टेंट के उड़े होश 
Salman Khan,Raghav Chadha,Parineeti Chopra
Film Wrap: मां बनने वाली हैं परिणीति चोपड़ा, पहले ही दिन Bigg Boss में हलचल तेज 
Bigg Boss 19 Tanya Mittal
महाकुंभ से वायरल हुईं Tanya Mittal हैं करोड़ों, कहा... 
Bigg Boss 19
Bigg Boss 19: पहले ही दिन कौन बना फैंस का फेवरेट? 
Ashnoor Kaur
बॉयफ्रेंड बनाएंगी 21 साल की Ashnoor, कैमरे पर करेंगी रोमांस? 

फरहाना ने किया पोस्ट
वहीं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर फरहाना ने ट्वीट करते हुए लिखा, 'घरवालों ने फरहाना को नॉमिनेशन से चुप कराने की कोशिश की, लेकिन निडर को दबाया नहीं जा सकता. सीक्रेट रूम से, वह हर चेहरे, हर शब्द पर नजर रख रही है और जब वह वापस आएगी, तो घरवालों को उसके जवाब के लिए तैयार रहना होगा.

Advertisement

सीक्रेट रूम में क्या करेंगी फरहाना?
बता दें कि फरहाना भट्ट बिग बॉस 19 से अभी तक बाहर नहीं हुई हैं. उन्हें सीक्रेट रूम में ले जाया गया है, जहां फरहाना को बिग बॉस के निर्देश मिल रहे हैं. वह सीक्रेट रूम से कंटेस्टेंट्स के व्यवहार पर नजर रख रही हैं. इसके अलावा अगर फरहाना घर से नहीं निकलती हैं तो वो सीक्रेट रूम से लोगों के खेल समझकर घर में वापसी कर अपना खेल सुधार सकती है.

कुनिका और फरहाना के बीच हुई बहस
वहीं सीक्रेट रूम में जाने से पहले किचन में नाश्ता बनाने के दौरान कुनिका और फरहाना की लड़ाई हो जाती है. फरहाना ने किचन में अंडा बनाया और इस दौरान उन्होंने किचन में गंदगी फैला दी. इस पर कुनिका काफी नाराज हुई. वो फरहाना से सफाई करने के लिए कहती हैं लेकिन फरहाना ने चिढ़कर जवाब दिया कि वो आज तो कर रही हैं  लेकिन इसके बाद नहीं करेगी. यहीं से दोनों के बीच कोल्ड वॉर स्टार्ट होता है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement