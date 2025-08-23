बिग बॉस 19: सलमान के शो में जलवा बिखेरेंगे ये 4 कंटेस्टेंट, कंफर्म हुए नाम, सामने आया Video

टीवी के सबसे फेमस और कॉन्ट्रोवर्शियल रियलिटी शो बिग बॉस एक बार फिर से जोरदार वापसी को तैयार है. शो के प्रीमियर में एक दिन बाकी रह गया है. ऐसे में फैंस की एक्साइटमेंट काफी बढ़ी हुई है कि शो में कौन-कौन कंटेस्टेंट शामिल होंगे. इस बीच मेकर्स ने कुछ कंटेस्टेंट के प्रोमो वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया है. जिस पर फैंस खूब प्यार लुटा रहे हैं.

'बिग बॉस 19' के प्रोमो वीडियो में फेमस सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर आवेज दरबार और नगमा मिराजकर का हैं. जिसमें दोनों डांस करते हुए दिखाए दिए. इसी के साथ दोनों ने डांस के जरिए अपनी कहानी बताई कि पहले दोनों के बीच कैसे दोस्ती बड़ी और फिर ये प्यार में बदल गई. प्रोमो में नगमा मिराजकर और आवेज दरबार की केमिस्ट्री देखने लायक है.

वहीं दरबार और नगमा मिराजकर के अलावा 'बिग बॉस 19' से गौरव खन्ना का प्रोमो वीडियो भी सामने आया है. 'किसी हाथ ना आएगा ये लड़का' गाने पर धमाकेदार एंट्री ने समां बांध दिया है.



इसके बाद मेकर्स ने तीसरा प्रोमो वीडियो भी शेयर किया. जिसे देख ये कंफर्म हो गया है कि ये कोई और नहीं बल्कि सिंगर और कंपोजर अमाल मलिक हैं. जो इन दिनों अपनी फैमिली के रिश्ता तोड़ने को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं. प्रोमो में अमाल के फेस को ब्लर किया गया है, लेकिन उनकी आवाज से उन्हें पहचाना जा सकता है.

कब से शुरू होगा बिग बॉस 19?

बता दें कि 'बिग बॉस 19' कल यानी 24 अगस्त 2025 से जियो हॉटस्टार पर रात 9 बजे से और कलर्स पर रात 10.30 बजे से टेलीकास्ट होगा. इस बार शो की थीम डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र रखी गई है. इसी थीम को ध्यान में रखते हुए बिग बॉस हाउस को पूरी तरह से बनाया गया है.

