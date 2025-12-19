scorecardresearch
 
Film Wrap: 41 की उम्र में दूसरी बार मां बन गईं भारती सिंह, पकड़ा गया आल‍िया भट्ट का झूठ!

शुक्रवार का दिन काफी रोमांचक रहा. कॉमेडियन भारती सिंह ने फाइनली अपने दूसरे बच्चे को जन्म दिया. उन्हें दूसरी बार बेटा हुआ. वहीं, आलिया भट्ट ने अपनी बंद हुई फिल्म 'इंशाअल्लाह' पर रिएक्ट किया, जो उनके डायरेक्टर संजय लीला भंसाली के बयान से बिल्कुल अलग है.

दूसरी बार मां बनीं भारती सिंह (Photo: Instagram @haarshlimbachiyaa30)

मनोरंजन की दुनिया काफी रोमांचक है. यहां हर रोज कुछ ना कुछ होता रहता है. आज, शुक्रवार के दिन भी काफी कुछ बड़ी चीजें हुईं जिसपर जनता का ध्यान सबसे ज्यादा गया. सबसे पहले कॉमेडियन भारती सिंह के बच्चे का जन्म हुआ. वो दूसरी बार एक बेटे की मां बनीं. हर किसी ने उन्हें खूब सारी दुआएं दी, मगर कुछ लोगों को उनके लिए थोड़ा बुरा भी लगा क्योंकि भारती और उनके पति हर्ष एक बेटी की चाह में थे. 

वहीं, बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट का भी एक वीडियो वायरल है जिसमें वो अपनी बंद हुई फिल्म 'इंशाअल्लाह' पर बात कर रही हैं. आलिया ने कहा कि जब उनकी फिल्म बंद हुई, तब संजय लीला भंसाली ने उन्हें छुट्टी पर जाने कहा. जिसके बाद, उन्हें 'गंगूबाई काठियावाड़ी' ऑफर हुई. लेकिन एक पुराने इंटरव्यू में संजय लीला भंसाली ने कहा था कि आलिया अपनी फिल्म बंद होने की वजह से काफी परेशान हुई थीं. उनका रो-रोकर बुरा हाल हुआ था और खुद को कमरे में बंद कर लिया था.

बी प्राक के घर गूंजी नन्हे मेहमान की किलकारी, पत्नी ने दिया बेटे को जन्म

सिंगर बी प्राक ने भी गुड न्यूज शेयर की. उन्होंने बताया कि वो दूसरी बार पिता बने हैं और उनकी पत्नी ने बेटे को जन्म दिया. सिंगर ने अपने बेटे का नाम DDVIJ बचन रखा.

ट्रंप की क्रिसमस पार्टी में मल्लिका शेरावत, लूटी महफिल, फैन्स बोले- कैसे हुआ?

मल्लिका शेरावत ने अपने सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें शेयर कीं जिसमें वो अमेरिका के व्हाइट हाउस में पार्टी एन्जॉय करती नजर आईं. उन्होंने बताया कि वो राष्ट्रपति ट्रंप की पार्टी में शामिल हुई थीं.

पिता धर्मेंद्र को याद कर रोईं ईशा देओल, काम से लिया ब्रेक? बोलीं- आने वाले दिनों में...

ईशा देओल ने एक नोट लिखा जिसमें वो बताती हैं कि उन्हें अभी भी अपने पिता धर्मेंद्र के निधन से उबरने में तकलीफ हो रही है. इसलिए वो कुछ समय से काम पर भी वापस नहीं लौटी हैं. 

शोबिज छोड़ेंगी शिल्पा शिंदे? लाइमलाइट से दूर करती हैं खेती, बोलीं- मैंने संन्यास...

शिल्पा शिंदे ने अपने इंटरव्यू में बताया कि वो पिछले काफी वक्त से खेती कर रही हैं. क्योंकि उन्हें वैसा काम नहीं मिल रहा था, जैसा वो चाह रही थीं.

तलाक के 6 साल बाद दूसरी शादी को तैयार शालीन, बोले- सारे दोस्त हैं शादीशुदा...

बिग बॉस 13 फेम शालीन भनौत ने दोबारा शादी की इच्छा जाहिर की है. उन्होंने बताया कि वो अपना दूसरी बार घर बसाना चाहते हैं क्योंकि उनके बाकी दोस्त भी शादीशुदा हैं.

