scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

पिता धर्मेंद्र को याद कर रोईं ईशा देओल, काम से लिया ब्रेक? बोलीं- आने वाले दिनों में...

24 नवंबर का दिन देओल परिवार के लिए बहुत बुरा था. 89 साल के धर्मेंद्र ने दुनिया को अलविदा कह दिया. दिवंगत एक्टर को गए लगभग एक महीने बीतने को आया है, लेकिन बेटी ईशा देओल अपने पापा के जाने का गम सहन नहीं कर पा रही हैं. ईशा ने पोस्ट शेयर कर दुख बयां किया है.

Advertisement
X
पापा धर्मेंद्र को याद कर इमोशनल हुईं ईशा देओल (Credit: Instagram/imeshadeol)
पापा धर्मेंद्र को याद कर इमोशनल हुईं ईशा देओल (Credit: Instagram/imeshadeol)

ईशा देओल, सिल्वर स्क्रीन से काफी समय से दूर हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर वो अक्सर ही अपने फोटोशूट्स और ब्रैंड शूट्स अपलोड करती रहती थीं. जबसे धर्मेंद्र गए हैं, ईशा बहुत कम काम कर रही हैं. बहुत सारे शूट्स तो उन्होंने पोस्ट ही नहीं किए. कहना गलत नहीं होगा कि ईशा, अपने पिता के जाने का गम सहन नहीं कर पा रही हैं. ऐसे में उन्होंने कुछ समय का ब्रेक ले लिया है. 

ईशा की पोस्ट वायरल
ईशा ने फैन्स को अपडेट देते हुए लिखा है- मैंने कुछ वर्क कमिटमेंट्स को काफी समय से होल्ड पर रखा हुआ था. लेकिन अब सोच रही हूं कि कुछ को पोस्ट कर दूं. आने वाले दिनों में मैं और शूट्स आप लोगों के साथ शेयर करूंगी. आप सभी लोग बतौर इंसान मुझे समझने की कोशिश करें. खासकर उस बेटी को जिसने अपने सबसे कीमती पिता को खो दिया है. ये एक ऐसा लॉस है मेरी जिंदगी का जिससे निकल पाना मेरे लिए बहुत मुश्किल है. 

मैं अपनी तरह से चीजों को अगर कर सकती तो मुझे इस प्लेटफॉर्म पर आकर चीजों को कहने की जरूरत न पड़ती. कुछ समय के लिए मैं ब्रेक ले लेती. लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि कुछ कमिटमेंट्स हैं जो मुझे पूरे किसी भी हाल में करने ही होंगे. तो आप लोग प्लीज मेरे साथ थोड़ा काइंड रहें और मुझे समझने की कोशिश करें. आप सभी के प्यार और सपोर्ट के लिए शुक्रिया. मैं भी आप लोगों से बहुत प्यार करती हूं. 

सम्बंधित ख़बरें

Sunny Deol
Film 'Border-2' के टीजर में छाए Sunny Deol!
hema malini emotional post
धर्मेंद्र की याद में इमोशनल हुईं हेमा मालिनी, दिया ट्रिब्यूट, सनी-बॉबी-ईशा की दिखी झलक
Hema Malini
Isha के EX Husband, Hema Malini को सपोर्ट करते नजर आए!
Esha Deol remembers father Dharmendra on 90th anniversary
धर्मेंद्र की पहली पत्नी को नहीं भूलीं ईशा देओल, ट्रिब्यूट वीडियो देखकर फैन्स हुए खुश
Esha Deol, Hema Malini, Ahana Deol
Film wrap: धर्मेंद्र को याद कर इमोशनल हुईं हेमा, डिलीवरी से पहले भारती की तबीयत खराब
Advertisement

मजबूरी में काम कर रहीं ईशा
बता दें कि ईशा वैसे तो नहीं चाहतीं कि वो कुछ समय के लिए सोशल मीडिया पर एक्टिव रहें या कुछ भी पोस्ट करें, लेकिन वो कहते हैं न कि कभी-कभी हमें न चाहते हुए भी वो चीजें करनी पड़ती हैं, जिन्हें करना जरूरी होता है. ईशा ने जिन भी ब्रैंड्स के लिए शूट किया है, उन्हें उनको पोस्ट करना ही होगा. 

पर्सनल फ्रंट की बात करें तो ईशा, पति भरत तख्तानी से अलग हो चुकी हैं. दोनों बेटियों की परवरिश वो और भरत मिलकर कर रहे हैं. हालांकि, भरत ने दूसरी शादी कर ली है. लेकिन ईशा पिता धर्मेंद्र के जाने से टूटी हुई हैं. अभी ईशा किसी के साथ रिलेशनशिप में नहीं हैं. बेटियों की परवरिश पर ध्यान दे रही हैं. धर्मेंद्र के जाने के बाद भरत, ईशा और हेमा मालिनी के साथ खड़े रहे. उन्हें अपना पूरा सपोर्ट दिया.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    Advertisement