पिता धर्मेंद्र को याद कर रोईं ईशा देओल, काम से लिया ब्रेक? बोलीं- आने वाले दिनों में...

ईशा देओल, सिल्वर स्क्रीन से काफी समय से दूर हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर वो अक्सर ही अपने फोटोशूट्स और ब्रैंड शूट्स अपलोड करती रहती थीं. जबसे धर्मेंद्र गए हैं, ईशा बहुत कम काम कर रही हैं. बहुत सारे शूट्स तो उन्होंने पोस्ट ही नहीं किए. कहना गलत नहीं होगा कि ईशा, अपने पिता के जाने का गम सहन नहीं कर पा रही हैं. ऐसे में उन्होंने कुछ समय का ब्रेक ले लिया है.

ईशा की पोस्ट वायरल

ईशा ने फैन्स को अपडेट देते हुए लिखा है- मैंने कुछ वर्क कमिटमेंट्स को काफी समय से होल्ड पर रखा हुआ था. लेकिन अब सोच रही हूं कि कुछ को पोस्ट कर दूं. आने वाले दिनों में मैं और शूट्स आप लोगों के साथ शेयर करूंगी. आप सभी लोग बतौर इंसान मुझे समझने की कोशिश करें. खासकर उस बेटी को जिसने अपने सबसे कीमती पिता को खो दिया है. ये एक ऐसा लॉस है मेरी जिंदगी का जिससे निकल पाना मेरे लिए बहुत मुश्किल है.

मैं अपनी तरह से चीजों को अगर कर सकती तो मुझे इस प्लेटफॉर्म पर आकर चीजों को कहने की जरूरत न पड़ती. कुछ समय के लिए मैं ब्रेक ले लेती. लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि कुछ कमिटमेंट्स हैं जो मुझे पूरे किसी भी हाल में करने ही होंगे. तो आप लोग प्लीज मेरे साथ थोड़ा काइंड रहें और मुझे समझने की कोशिश करें. आप सभी के प्यार और सपोर्ट के लिए शुक्रिया. मैं भी आप लोगों से बहुत प्यार करती हूं.

मजबूरी में काम कर रहीं ईशा

बता दें कि ईशा वैसे तो नहीं चाहतीं कि वो कुछ समय के लिए सोशल मीडिया पर एक्टिव रहें या कुछ भी पोस्ट करें, लेकिन वो कहते हैं न कि कभी-कभी हमें न चाहते हुए भी वो चीजें करनी पड़ती हैं, जिन्हें करना जरूरी होता है. ईशा ने जिन भी ब्रैंड्स के लिए शूट किया है, उन्हें उनको पोस्ट करना ही होगा.

पर्सनल फ्रंट की बात करें तो ईशा, पति भरत तख्तानी से अलग हो चुकी हैं. दोनों बेटियों की परवरिश वो और भरत मिलकर कर रहे हैं. हालांकि, भरत ने दूसरी शादी कर ली है. लेकिन ईशा पिता धर्मेंद्र के जाने से टूटी हुई हैं. अभी ईशा किसी के साथ रिलेशनशिप में नहीं हैं. बेटियों की परवरिश पर ध्यान दे रही हैं. धर्मेंद्र के जाने के बाद भरत, ईशा और हेमा मालिनी के साथ खड़े रहे. उन्हें अपना पूरा सपोर्ट दिया.

