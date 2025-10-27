scorecardresearch
 

'बाहुबली- द एपिक' के लिए तैयार जनता, खुलते ही हाउसफुल हो रहे शोज, बनेगा ये अनोखा रिकॉर्ड?

आइकॉनिक डायरेक्टर एसएस राजामौली दोनों 'बाहुबली' फिल्मों को, एक फिल्म की शक्ल में लेकर आ रहे हैं. इस नई फिल्म का टाइटल है 'बाहुबली- द एपिक'. इसके लिए एडवांस बुकिंग शुरू हो चुकी है. जो रिस्पॉन्स मिल रहा है उससे जनता की एक्साइटमेंट साफ नजर आ रही है.

'बाहुबली- द एपिक' की धुआंधार एडवांस बुकिंग (Photo: Screengrab- Youtube/T-series)
'बाहुबली' के दस साल सेलिब्रेट करने के लिए डायरेक्टर एसएस राजामौली जो करने जा रहे हैं, उसपर जनता की मुहर लगनी शुरू हो गई है. राजामौली ने अपनी बनाई दोनों 'बाहुबली' फिल्मों को दोबारा एडिट करके एक सिंगल फिल्म बनाई है 'बाहुबली- द एपिक'. ये 31 अक्टूबर को थिएटर्स में रिलीज होने जा रही है. 

इंडियन सिनेमा की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक 'बाहुबली' को इस नए अंदाज में देखने के लिए जनता भी एक्साइटेड नजर आ रही है. सोशल मीडिया पर तो 'बाहुबली- द एपिक' का माहौल बन ही रहा था. मगर अब एडवांस बुकिंग में भी ये एक्साइटमेंट नजर आ रही है. 

शुरू हुई 'बाहुबली- द एपिक' की एडवांस बुकिंग 
'बाहुबली- द एपिक' की टीम एक तरफ जहां स्क्रीन्स अरेंज करने की जद्दोजहद में जुटी है. वहीं दूसरी तरफ हैदराबाद में फिल्म के हिंदी और तेलुगू वर्जन की एडवांस बुकिंग शुरू हो चुकी है. इस फिल्म का क्रेज ऐसा ही कि रविवार सुबह से ही हैदराबाद में शोज हाउसफुल होने शुरू हो गए थे. 

सोमवार को ये खबर लिखे जाने तक कई सिंगल स्क्रीन थिएटर्स में 'बाहुबली- द एपिक' के चारों शोज सोल्ड आउट हो चुके हैं. वहीं कई मल्टीप्लेक्स थिएटर्स में, जहां दिन भर में इसके 9-10 शोज अवेलेबल हैं, वहां भी कई शोज हाउसफुल हो चुके है. जबकि अधिकतर शोज 60% से 70% बुक हो चुके हैं और तेजी से भर रहे हैं. बेंगलुरु में अभी शोज ओपन ही हो रहे हैं और खुलते-खुलते ही कई जगहों पर फिल्म के शोज हाउसफुल हो चुके हैं. 

दिल्ली-मुंबई-चेन्नई जैसे कई बड़े शहरों में अभी 'बाहुबली- द एपिक' की बुकिंग खुली भी नहीं है. अनुमान है कि यहां रिलीज के एकदम करीब जाकर बुकिंग खुलेगी. मगर जैसा रिस्पॉन्स नजर आ रहा है, उससे अनुमान लगाया जा सकता है कि रिलीज पर 'बाहुबली' की कहानी एक बार फिर से बॉक्स ऑफिस पर धमाका करने वाली है. 

एक बार फिर रिलीज पर धमाका करेगी 'बाहुबली'
प्रभास और राणा दग्गुबाती स्टारर 'बाहुबली' ने 2015 में कमाई के शानदार रिकॉर्ड्स बनाए थे. मगर इस फिल्म की एंडिंग ऐसी थी कि सीक्वल के लिए लोग दिन गिन-गिनकर इंतजार कर रहे थे. 2017 में जब 'बाहुबली 2' रिलीज हुई तो इसका ऐसा क्रेज था कि कई शहरों में थिएटर्स 24 घंटे खुले रहे थे. इसका असर ये हुआ था कि आज भी 'बाहुबली 2' इंडियन सिनेमा की सबसे बड़ी तीन फिल्मों में से एक है. 

'बाहुबली- द एपिक' की बुकिंग को जैसा शुरुआती रिस्पॉन्स मिल रहा है, अगर वही बाकी शहरों में भी दिखा तो एक बार फिर से रिकॉर्ड्स टूट सकते हैं. इंडियन सिनेमा में अभी तक री-रिलीज पर सबसे ज्यादा कमाई करने का रिकॉर्ड फिल्म 'सनम तेरी कसम' के नाम है. 2016 में रिलीज हुई ये फिल्म, जब इस साल दोबारा रिलीज हुई तो इसने वर्ल्डवाइड 41 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया. ये कमाई फिल्म की ऑरिजिनल रिलीज के कलेक्शन से कई गुना ज्यादा थी. 

अगर 'बाहुबली- द एपिक' का क्रेज ऐसे ही आगे बढ़ा तो ये री-रिलीज पर 100 करोड़ का रिकॉर्ड बनाने वाली पहली फिल्म बन सकती है. 'शोले' के बाद, 'बाहुबली' का फुटफॉल सबसे ज्यादा था. इस फिल्म ने जनता को जो शानदार विजुअल्स, धमाकेदार एक्शन और दिल को छूने वाली इमोशनल कहानी दी, उसकी यादें आज भी दर्शकों में ताजा हैं. अगर नॉस्टैल्जिया ने अपना जादू दिखाया तो थिएटर्स में फिर से 'बाहुबली' की एपिक कहानी देखने के लिए भीड़ जुटनी तय है और ट्रेड एक्सपर्ट्स बॉक्स ऑफिस कलेक्शन देखकर हैरान रह जाएंगे. 

---- समाप्त ----
