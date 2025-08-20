Film wrap: अमिताभ बच्चन के बंगले प्रतीक्षा में भर गया पानी, KBC को मिला पहला करोड़पति

बुधवार को एंटरटेनमेंट की दुनिया में काफी चीजें हुईं. सोशल मीडिया पर अमिताभ के प्रतीक्षा बंगले के बाहर का मंजर वायरल हो गया है. बिग बी ने ये घर अपनी बेटी श्वेता बच्चन को दे दिया था. इसके अलावा केबीसी के 17वें सीजन को उसका पहला करोड़पति मिल चुका है.

