scorecardresearch
 

Feedback

Film wrap: अमिताभ बच्चन के बंगले प्रतीक्षा में भर गया पानी, KBC को मिला पहला करोड़पति

बुधवार को एंटरटेनमेंट की दुनिया में काफी चीजें हुईं. सोशल मीडिया पर अमिताभ के प्रतीक्षा बंगले के बाहर का मंजर वायरल हो गया है. बिग बी ने ये घर अपनी बेटी श्वेता बच्चन को दे दिया था. इसके अलावा केबीसी के 17वें सीजन को उसका पहला करोड़पति मिल चुका है.

Advertisement
X
अमिताभ बच्चन के प्रतीक्षा बंगले में भरा बारिश का पानी (Photo: X/@maebemaebe)
अमिताभ बच्चन के प्रतीक्षा बंगले में भरा बारिश का पानी (Photo: X/@maebemaebe)

बुधवार को एंटरटेनमेंट की दुनिया में काफी चीजें हुईं. सोशल मीडिया पर अमिताभ के प्रतीक्षा बंगले के बाहर का मंजर वायरल हो गया है. बिग बी ने ये घर अपनी बेटी श्वेता बच्चन को दे दिया था. इसके अलावा केबीसी के 17वें सीजन को उसका पहला करोड़पति मिल चुका है. वो हैं उत्तराखंड के आदित्य कुमार.

'बिना सोए काम नहीं मिलेगा', एक्ट्रेस को रिवीलिंग कपड़े पहनने को कहा, नहीं मानी डिमांड, फिर...
शोबिज में कास्टिंग काउच का सामना कई एक्टर्स ने किया है. टीवी एक्ट्रेस आएशा खान भी इन चीजों को झेल चुकी हैं.

मुंबई में रेड अलर्ट, अमिताभ बच्चन के बंगले प्रतीक्षा में भर गया पानी, सामने आए वीड‍ियो
मुंबई की बारिश ने आम जनता के साथ-साथ बॉलीवुड स्टार्स को भी परेशान कर दिया है. आरजे महवश ने मंगलवार को एक इंस्टा स्टोरी शेयर कर बताया था कि वो जलभराव के चलते रास्ते में फंस गई थीं.

सम्बंधित ख़बरें

Amitabh Bachchan’s bungalow Prateeksha flooded during Mumbai rains
मुंबई में रेड अलर्ट, अमिताभ बच्चन के बंगले प्रतीक्षा में भर गया पानी, सामने आए वीड‍ियो 
Amitabh Bachchan's show Kaun Banega Crorepati 17
'केबीसी 17' में अमिताभ बच्चन ने पूछा 1 करोड़ का सवाल, बताने से चूकी कंटेस्टेंट, क्या था सही जवाब? 
Kaun banega crorepati episode 2 written update
KBC में पहुंचे इनकम टैक्स ऑफिसर, दिया एक गलत जवाब, 12.50 लाख कमाने से चूके  
Kangana on Jaya
Jaya Bachchan पर भड़कीं Kangana Ranaut, बोलीं... 
Amitabh Bachchan launches Kaun Banega Crorepati 17
अमिताभ बच्चन ने नए अंदाज में किया KBC का आगाज, कितना बदला शो? जानिए नियम 

अब 'तारक मेहता' से गायब हुईं 'म‍िसेज हाथी'? उड़ी शो छोड़ने की खबर, बताया सच
'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' 17 सालों से टेलीविजन पर रूल कर रहा है. शो के हर कैरेक्टर को दर्शकों का भर-भर कर प्यार मिलता है.

Advertisement

KBC के 17वें सीजन को म‍िल गया पहला करोड़पति, खुशी से झूमे अम‍िताभ, गले लगाया
अमिताभ बच्चन के गेम शो 'कौन बनेगा करोड़पति' के सीजन 17 को अपना पहला करोड़पति मिल गया है. ये कोई और नहीं बल्कि कंटेस्टेंट आदित्य हैं.

एक्टिंग छोड़ बिजनेसमैन बना CID एक्टर, खुद की खोज में गया हिमालय, 13 साल बाद कहां है?
विवेक मशरू ने 2006 में CID जॉइन किया था और 2012 में उन्होंने शो छोड़ दिया. शो छोड़ने के बाद उन्होंने एक्टिंग की दुनिया को अलविदा कह दिया.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement