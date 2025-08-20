Film wrap: अमिताभ बच्चन के बंगले प्रतीक्षा में भर गया पानी, KBC को मिला पहला करोड़पति

बुधवार को एंटरटेनमेंट की दुनिया में काफी चीजें हुईं. सोशल मीडिया पर अमिताभ के प्रतीक्षा बंगले के बाहर का मंजर वायरल हो गया है. बिग बी ने ये घर अपनी बेटी श्वेता बच्चन को दे दिया था. इसके अलावा केबीसी के 17वें सीजन को उसका पहला करोड़पति मिल चुका है. वो हैं उत्तराखंड के आदित्य कुमार.
'बिना सोए काम नहीं मिलेगा', एक्ट्रेस को रिवीलिंग कपड़े पहनने को कहा, नहीं मानी डिमांड, फिर...
शोबिज में कास्टिंग काउच का सामना कई एक्टर्स ने किया है. टीवी एक्ट्रेस आएशा खान भी इन चीजों को झेल चुकी हैं.
मुंबई में रेड अलर्ट, अमिताभ बच्चन के बंगले प्रतीक्षा में भर गया पानी, सामने आए वीडियो
मुंबई की बारिश ने आम जनता के साथ-साथ बॉलीवुड स्टार्स को भी परेशान कर दिया है. आरजे महवश ने मंगलवार को एक इंस्टा स्टोरी शेयर कर बताया था कि वो जलभराव के चलते रास्ते में फंस गई थीं.
अब 'तारक मेहता' से गायब हुईं 'मिसेज हाथी'? उड़ी शो छोड़ने की खबर, बताया सच
'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' 17 सालों से टेलीविजन पर रूल कर रहा है. शो के हर कैरेक्टर को दर्शकों का भर-भर कर प्यार मिलता है.
KBC के 17वें सीजन को मिल गया पहला करोड़पति, खुशी से झूमे अमिताभ, गले लगाया
अमिताभ बच्चन के गेम शो 'कौन बनेगा करोड़पति' के सीजन 17 को अपना पहला करोड़पति मिल गया है. ये कोई और नहीं बल्कि कंटेस्टेंट आदित्य हैं.
एक्टिंग छोड़ बिजनेसमैन बना CID एक्टर, खुद की खोज में गया हिमालय, 13 साल बाद कहां है?
विवेक मशरू ने 2006 में CID जॉइन किया था और 2012 में उन्होंने शो छोड़ दिया. शो छोड़ने के बाद उन्होंने एक्टिंग की दुनिया को अलविदा कह दिया.