scorecardresearch
 

Feedback

एक्टिंग छोड़ बिजनेसमैन बना CID एक्टर, खुद की खोज में गया हिमालय, 13 साल बाद कहां है?

विवेक मशरू ने 2006 में CID जॉइन किया था और 2012 में उन्होंने शो छोड़ दिया. शो छोड़ने के बाद उन्होंने एक्टिंग की दुनिया को अलविदा कह दिया. इसके बाद वो खुद की खोज में हिमालय निकल गए. जानते हैं कि अब वो कहां हैं और क्या कर रहे हैं.

Advertisement
X
अब कहां हैं CID एक्टर विवेक मशरू? (PHOTO: Instagram @vivekvmashru)
अब कहां हैं CID एक्टर विवेक मशरू? (PHOTO: Instagram @vivekvmashru)

CID टेलीविजन का लोकप्रिय शो है. इस शो ने अब तक कई सितारों को नई पहचान दी है. कई सितारे ऐसे भी हैं, जो शो छोड़कर आम जिंदगी जी रहे हैं. इन्हीं एक्टर्स में से एक विवेक मशरू हैं. शो में वो इंस्पेक्टर विवेक के रोल में नजर आए थे. वो करीब 6 साल तक शो से जुड़े रहे. इसके बाद उन्होंने CID छोड़कर एक अलग राह पर चलने का फैसला किया. आइए जानते हैं कि आज वो कहां हैं और क्या कर रहे हैं. 

कहां हैं विवेक मशरू?
विवेक मशरू ने 2006 में CID जॉइन किया था और 2012 में उन्होंने शो छोड़ दिया. शो छोड़ने के बाद उन्होंने एक्टिंग की दुनिया को अलविदा कह दिया. इसके बाद वो खुद की खोज में हिमालय निकल गए. हिमालय से लौटने के बाद उन्होंने पढ़ाई करने का मन बनाया. 2013 में वो बेंगलुरु स्थित विवेक एवेन्यूज के मैनेजर ऑफ ऑपरेशन्स बन गए. 

2014 में उन्होंने टीचर्स-युवाओं के लिए ट्रेनिंग वर्कशॉप्स में बतौर लीड फैसिलिटेटर काम करना शुरू कर दिया. विवेक ने डेटा साइंस और बिजनेस एनालिटिक्स में पीजी डिप्लोमा किया है. वो बेंगलुरु स्थित डिजिटल मीडिया कंपनी में बतौर स्ट्रैटिजी स्पेशलिस्ट काम कर रहे हैं. इसके अलावा वो बिजनेस भी कर रहे हैं. एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि एक्टिंग छोड़ने के बाद उन्होंने पिता का बिजनेस संभाला. उन्होंने वेडिंग प्लानर का भी काम किया. यहां तक कि उन्होंने कजिन की शादी का इवेंट भी संभाला था.

Advertisement
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Vivek V Mashru (@vivekvmashru)

सम्बंधित ख़बरें

gaurav khanna, ashnoor kaur, bigg boss 19
गौरव खन्ना-अशनूर कौर की 'बिग बॉस 19' में एंट्री पक्की, कंफर्म ल‍िस्ट आई सामने, चौंका देंगे कई नाम  
Achyut Potdar Death
'3 इडियट्स' के प्रोफेसर अच्युत पोतदार का हुआ निधन, 91 साल की उम्र में ली अंतिम सांस  
Zarine Khan, Disha Vakani
Film Wrap: 38 साल की कुंवारी एक्ट्रेस का शादी के लिए नहीं कोई प्लान, पति-बच्चों संग 'दयाबेन' ने किया महायज्ञ 
Awez Darbar to be part of salman khan bigg boss 19
सोशल मीडिया से मिली पहचान-डांसिंग वर्ल्ड का बड़ा नाम, बिग बॉस में धमाका करेंगे आवेज दरबार?  
Elvish Yadav, Amitabh Bachchan
Film Wrap: एल्विश यादव के घर कई राउंड फायरिंग, KBC 17 को मिला अपना पहला करोड़पति 

 

इतना सब करने के साथ वो कुछ समय के लिए एनजीओ से भी जुड़े रहे. अब विवेक एक्टिंग छोड़कर बिजेनस की दुनिया में नाम कमा रहे हैं और आम इंसान की लाइफ जी रहे हैं. 

एक्टर को शो से हुआ था क्या फायदा?
पुराने इंटरव्यू में एक्टर ने बताया था कि सीआईडी की वजह से उनकी जिंदगी में कई बदलाव आए और उन्हें शो से कई फायदे मिले. शो की वजह से रियल लाइफ में उन्हें लोगों का खूब प्यार मिला. उनसे टोल नहीं लिया जाता था. अगर वो गलती से कभी सिग्नल तोड़कर निकल जाएं, तो पुलिस उन्हें छोड़ देती थी. मंदिरों में उन्हें आसानी से वीआईपी दर्शन मिल जाते. 

विवेक ने 'मॉर्निग रागा' और 'फाइट क्लब: मेंबर्स ओनली' जैसी मूवीज में भी काम किया था, लेकिन उन्हें असली पहचान सीआईडी से मिली. 


 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement