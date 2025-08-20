एक्टिंग छोड़ बिजनेसमैन बना CID एक्टर, खुद की खोज में गया हिमालय, 13 साल बाद कहां है?

CID टेलीविजन का लोकप्रिय शो है. इस शो ने अब तक कई सितारों को नई पहचान दी है. कई सितारे ऐसे भी हैं, जो शो छोड़कर आम जिंदगी जी रहे हैं. इन्हीं एक्टर्स में से एक विवेक मशरू हैं. शो में वो इंस्पेक्टर विवेक के रोल में नजर आए थे. वो करीब 6 साल तक शो से जुड़े रहे. इसके बाद उन्होंने CID छोड़कर एक अलग राह पर चलने का फैसला किया. आइए जानते हैं कि आज वो कहां हैं और क्या कर रहे हैं.

कहां हैं विवेक मशरू?

विवेक मशरू ने 2006 में CID जॉइन किया था और 2012 में उन्होंने शो छोड़ दिया. शो छोड़ने के बाद उन्होंने एक्टिंग की दुनिया को अलविदा कह दिया. इसके बाद वो खुद की खोज में हिमालय निकल गए. हिमालय से लौटने के बाद उन्होंने पढ़ाई करने का मन बनाया. 2013 में वो बेंगलुरु स्थित विवेक एवेन्यूज के मैनेजर ऑफ ऑपरेशन्स बन गए.

2014 में उन्होंने टीचर्स-युवाओं के लिए ट्रेनिंग वर्कशॉप्स में बतौर लीड फैसिलिटेटर काम करना शुरू कर दिया. विवेक ने डेटा साइंस और बिजनेस एनालिटिक्स में पीजी डिप्लोमा किया है. वो बेंगलुरु स्थित डिजिटल मीडिया कंपनी में बतौर स्ट्रैटिजी स्पेशलिस्ट काम कर रहे हैं. इसके अलावा वो बिजनेस भी कर रहे हैं. एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि एक्टिंग छोड़ने के बाद उन्होंने पिता का बिजनेस संभाला. उन्होंने वेडिंग प्लानर का भी काम किया. यहां तक कि उन्होंने कजिन की शादी का इवेंट भी संभाला था.

इतना सब करने के साथ वो कुछ समय के लिए एनजीओ से भी जुड़े रहे. अब विवेक एक्टिंग छोड़कर बिजेनस की दुनिया में नाम कमा रहे हैं और आम इंसान की लाइफ जी रहे हैं.

एक्टर को शो से हुआ था क्या फायदा?

पुराने इंटरव्यू में एक्टर ने बताया था कि सीआईडी की वजह से उनकी जिंदगी में कई बदलाव आए और उन्हें शो से कई फायदे मिले. शो की वजह से रियल लाइफ में उन्हें लोगों का खूब प्यार मिला. उनसे टोल नहीं लिया जाता था. अगर वो गलती से कभी सिग्नल तोड़कर निकल जाएं, तो पुलिस उन्हें छोड़ देती थी. मंदिरों में उन्हें आसानी से वीआईपी दर्शन मिल जाते.

विवेक ने 'मॉर्निग रागा' और 'फाइट क्लब: मेंबर्स ओनली' जैसी मूवीज में भी काम किया था, लेकिन उन्हें असली पहचान सीआईडी से मिली.





