मुंबई की बारिश ने आम जनता के साथ-साथ बॉलीवुड स्टार्स को भी परेशान कर दिया है. आरजे महवश ने मंगलवार को एक इंस्टा स्टोरी शेयर कर बताया था कि वो जलभराव के चलते रास्ते में फंस गई थीं. अब बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन के जुहू स्थित बंगले प्रतीक्षा की हालत खराब हो गई है.

प्रतीक्षा में भरा पानी

सोशल मीडिया पर अमिताभ के इस बंगले के बाहर का मंजर वायरल हो गया है. बिग बी ने ये घर अपनी बेटी श्वेता बच्चन को दे दिया था. इसी बंगले के बाहर मुंबई की भारी बारिश के चलते पानी भर गया है. बच्चन परिवार के पास प्रतीक्षा समेत तीन बड़े घर हैं. शोले की पॉपुलैरिटी के बाद अमिताभ ने मुंबई में अपना पहला घर खरीदा था, इसी घर को उन्होंने प्रतीक्षा नाम दिया था.

पृथ्वी सिग्नल के पास बिग बी के बंगले के पास बाढ़ग्रस्त इलाके की कई तस्वीरें और वीडियो इंटरनेट पर सामने आई हैं. इनमें देखा जा सकता है कि कैसे बारिश ने इलाके और लोगों के हाल बेहाल कर दिए हैं. X पर एक सोशल मीडिया यूजर का वीडियो छाया हुआ है. शख्स ने अमिताभ बच्चन के घर प्रतीक्षा के बाहर जाकर दिखाया कि रोड की क्या हालत है. वीडियो में टखने तक भरा पानी देख सकते हैं, जो रोड से बंगले के अंदर तक जा रहा है.

Advertisement

अमिताभ बच्चन कोई रहीं दिक्कतें

अपने अनुशासन के लिए जाने जाने वाले अमिताभ बच्चन ने हाल ही में अपने ब्लॉग में बढ़ती उम्र को लेकर बात की थी. उम्र की हकीकत के बारे में एक नोट शेयर करते हुए बिग बी ने माना था कि 82 साल की उम्र में पैंट पहनने जैसे काम उनके लिए मुश्किल होने लगे हैं. साथ ही उन्हें घर में हैंडल बार्स की जरूरत महसूस होने लगी है. इस उम्र में साधारण काम करना भी मुश्किल होता जा रहा है. अमिताभ ने ये भी लिखा था कि कभी जो काम उनके लिए आसान थे, अब उनके लिए सतर्क रहने की जरूरत होती है. उन्होंने लिखा, 'डॉक्टरों ने सलाह दी है, प्लीज मिस्टर बच्चन ट्राउजर पहनते समय सीट पर बैठ जाया करें. बैलेंस बिगड़ने की वजह से आप गिर भी सकते हैं.'

अमिताभ बच्चन फिलहाल 'कौन बनेगा करोड़पति' का सीजन 17 होस्ट कर रहे हैं. इस शो की शुरुआत काफी अच्छी रही. हाल में इसे एक करोड़ जीतने वाला अपना पहला कंटेस्टेंट भी मिल गया. उत्तराखंड के रहने वाले इस कंटेस्टेंट का नाम आदित्य कुमार है.

---- समाप्त ----