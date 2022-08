Allu Arjun के स्वैग में डूबा न्यू यॉर्क, इंडिया डे परेड में बोले- 'ये भारत का तिरंगा है कभी झुकेगा नहीं'

इंडिया के सबसे बड़े फिल्म स्टार्स में से एक अल्लू अर्जुन का स्वैग जनता के सर चढ़ कर बोल रहा है. उनकी फिल्म 'पुष्पा: द राइज- पार्ट 1' ने वर्ल्डवाइड 300 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस किया. फिल्म का जोरदार बिजनेस तो कमाल का रहा ही, लेकिन अल्लू की फैन फॉलोइंग इस फिल्म के बाद से बहुत तगड़ी हो गई है.

अब न्यू यॉर्क से अल्लू अर्जुन के स्वैग के जलवे सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं. और ये ज्यादा खास इसलिए है क्योंकि यहां एक इवेंट में अल्लू अपने देश भारत को रिप्रेजेंट कर रहे थे.

अमेरिका में रहने वाले भारतीय प्रवासी हर साल एक इवेंट का आयोजन करते हैं, जिसे 'द इंडिया डे परेड' कहा जाता है. इस बार ये परेड और भी खास थी क्योंकि इसमें भारत की स्वतंत्रता के 75 सालों का जश्न मनाया गया. इस बार इस इवेंट में बतौर ग्रैंड मार्शल, अल्लू अर्जुन ने देश को रिप्रेजेंट किया.

अपनी पत्नी स्नेहा रेड्डी के साथ उन्होंने इवेंट में शानदार एंट्री ली और उनके स्वैग में न्यू यॉर्क डूबा नजर आया. सोशल मीडिया पर इस इवेंट की तस्वीरें और वीडियो खूब वायरल हो रहे हैं.

तिरंगे के साथ मारा जानदार डायलॉग

न्यू यॉर्क के इस इंडिया डे परेड में अल्लू ने एक क्लासिक वाइट आउटफिट पहना हुआ था. वहीं उनकी पत्नी स्नेहा रेड्डी येलो कलर के एक सूट में थीं. इवेंट में तिरंगा लहरा रहे अल्लू अर्जुन की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो गई हैं. फैन्स इंडिया डे परेड से अल्लू का एक वीडियो भी खूब शेयर कर रहे हैं, जिसमें वो 'पुष्पा' से अपने एक फेमस डायलॉग को देशभक्ति का ट्विस्ट देते नजर आ रहे हैं.

इस वीडियो में अल्लू अपने हाथों में भारत का तिरंगा झंडा पकड़े माइक से बोल रहे हैं, 'ये भारत का तिरंगा है, कभी झुकेगा नहीं.' इस डायलॉग के बाद परेड में मौजूद भारतीय जनता का शोर सुनने लायक है.

न्यू यॉर्क के मेयर पर भी चढ़ा 'पुष्पा' का रंग

अल्लू अर्जुन को इस इंडिया डे परेड के बाद न्यू यॉर्क के मेयर एरिक एडम्स ने सम्मानित भी किया. सिनेमा और एंटरटेनमेंट के क्षेत्र में योगदान के लिए अल्लू को ये सम्मान मिला. अल्लू ने न्यू यॉर्क के मेयर से मुलाकात और उनके साथ 'पुष्पा' स्टाइल में स्वैग मारते हुए एक फोटो भी शेयर की.

It was a pleasure meeting the Mayor of New York City . Very Sportive Gentleman. Thank You for the Honours Mr. Eric Adams . Thaggede Le ! @ericadamsfornyc @NYCMayorsOffice pic.twitter.com/LdMsGy4IE0