टीवी एक्टर आशीष कपूर की बढ़ी मुश्किलें, कोर्ट ने रेप केस में 14 दिनों के लिए भेजा जेल

रेप के आरोप में अरेस्ट टीवी एक्टर आशीष कपूर की मुश्क‍िलें बढ़ गई हैं. दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने आशीष को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है. दिल्ली पुलिस ने एक्टर को पुणे से गिरफ्तार किया था. पीड़िता ने आरोप लगाया है कि अगस्त में दिल्ली में एक हाउस पार्टी हुई ती. इस दौरान आशीष ने वॉशरूम में उनके साथ रेप किया.

एक्टर का हुआ पोटेंसी टेस्ट

वहीं बीते दिन यानी शुक्रवार को एक्टर आशीष कपूर का एक मेडिकल पोटेंसी टेस्ट AIIMS में कराया गया है. जानकारी के मुताबिक अधिकारियों ने बताया कि यह रिपोर्ट कथित रेप मामले में बहुत ही महत्वपूर्ण सबूत के रूप में काम करेगी.

क्या होता है पोटेंसी टेस्ट?

दरअसल रेप के मामलों में पुलिस ये टेस्ट तब करवाती है, जब आरोपी खुद को नपुंसक बता कर बचने की कोशिश करता है. ऐसे में ये टेस्ट रेप के मामलों में अहम सबूत के तौर पर माना जाता है. ये टेस्ट तीन चरणों में हो सकता है. पहला सीमन एनालिसिस या वीर्य की जांच. इस दौरान स्पर्म काउंट और मोबिलिटी देखी जाती है. दूसरा पीनाइल डॉपलर अल्ट्रासाउंड में पुरुषों के प्राइवेट पार्ट के अंदर ब्लड फ्लो को देखा जाता है. ये अल्ट्रासाउंड की मदद से होता है. इससे इरेक्टाइल डिसफंक्शन का पता लगता है. इसके अलावा विजुअल इरेक्शन एग्जामिशनेशन भी किया जाता है.

आखिर क्या है पूरा मामला

आशीष कपूर ने अगस्त के महीने में दोस्तों के साथ हाउस पार्टी की थी. पुलिस के मुताबिक पीड़िता की आशीष कपूर के साथ इंस्टाग्राम पर मुलाकात हुई और दोनों दोस्त बने थे. बाद में पार्टी का प्लान बना, जिसमें पीड़िता भी शामिल हुई. पीड़िता ने ये भी दावा किया कि घटना की वीडियोग्राफी हुई थी, लेकिन पुलिस को अब तक वीडियो नहीं मिला है.

कौन हैं एक्टर आशीष कपूर?

आशीष कपूर टीवी के फेमस एक्टर हैं. इसके अलावा इन्होंने फिल्मों में भी काम किया है. जिसमें 'कुर्बान', 'टेबल नंबर 21', 'इनकार' जैसी फिल्में शामिल हैं. इसके अलावा 'शश्श... फिर कोई है', 'ससुराल सिमर का 2', 'ये रिश्ता क्या कहलाता है', 'साथ फेरे' जैसे टीवी शो में नजर आ चुके हैं.



