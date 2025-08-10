scorecardresearch
 

Film Wrap: बेटी आराध्या संग साथ दिखे अभिषेक-ऐश्वर्या, बिन मां के पल रहे बच्चों को देख दुखी हुई एक्ट्रेस

संडे के दिन एंटरटेनमेंट की दुनिया से कई रोचक खबरें सामने आई हैं. बॉलीवुड कपल अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय अपनी बेटी आराध्या बच्चन संग एयरपोर्ट पर नजर आए. वहीं 'छोरियां चली गांव' शो पर अनीता हसनंदानी गरीब परिवार का दुख सुनकर इमोशनल हो गईं.

ऐश्वर्या राय, आराध्या बच्चन, अनीता हसनंदानी (Photo: Yogen Shah, Instagram @zeetv)
संडे के दिन एंटरटेनमेंट की दुनिया से कई रोचक खबरें सामने आई हैं. बॉलीवुड कपल अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय अपनी बेटी आराध्या बच्चन संग एयरपोर्ट पर नजर आए. तीनों फैमिली वेकेशन से वापस मुंबई में लौटे जहां पैप्स ने उन्हें स्पॉट किया. वहीं 'छोरियां चली गांव' शो पर अनीता हसनंदानी गरीब परिवार का दुख सुनकर तब इमोशनल हो गईं. जब उन्हें मालूम पड़ा कि उनके परिवार में एक महिला की मौत हो गई जिनके छोटे-छोटे बच्चे हैं. 

'नागिन, सती, भूतनी' बनी एक्ट्रेस, मिले ताने 'ग्लैमरस नहीं लग सकती', बोली- मेरी मेहनत...

मौनी रॉय ने अपने फिल्मी और टीवी करियर में किए गए रोल्स पर बात करते हुए अपना दर्द बयां किया. उन्होंने कहा कि उन्हें हमेशा ग्लैमरस दिखने या लगने के लिए टाइपकास्ट किया गया है. 

5 पंडितों ने मंदिर में कराई थी शादी, 3 बार लिए सात फेरे, सालों बाद भी अटूट है TV कपल का रिश्ता

'पति पत्नी और पंगा' शो में देबिना और गुरमीत ने बताया कि वो दोनों एक दूसरे से तीन बार शादी रचा चुके हैं और हर एक शादी की अपनी एक कहानी है. 

5 साल किया डेट, फिर की सगाई... बॉयफ्रेंड से शादी के खिलाफ थे पेरेंट्स? एक्ट्रेस बोली- डर था

धूबालिका वधु फेम अविका गौड़ ने अपने लव ऑफ लाइफ मिलिंद चंदवानी से सगाई की है. एक्ट्रेस ने अपने माता-पिता का रिलेशनशिपर को लेकर पहला रिएक्शन भी शेयर किया है.

शेफाली जरीवाला को याद कर इमोशनल हुए 'भाई', खुद को बांधी एक्ट्रेस के नाम की राखी 

हिंदुस्तानी भाऊ अपनी मुंह बोली बहन दिवंगत एक्ट्रेस शेफाली जरीवाला को राखी के मौके पर याद करके इमोशनल हुए. वहीं पति पराग ने भी शेफाली की गैरमौजूदगी में उनके कुछ फर्ज पूरे किए.

कैंसर से लड़ी जंग, 1 साल से खाली हैं हिना खान, मांगा काम, बोलीं- प्लीज मुझे कॉल करें...

हिना खान ने अपना दर्द बयां किया है. उन्होंने खुलासा किया है कि उन्हें कैंसर जैसी बीमारी के बाद पिछले एक साल से काम नहीं मिला है. उन्हें कोई ऑफर नहीं मिल रहे.

---- समाप्त ----
