scorecardresearch
 

Feedback

'The Conjuring 4' के दम पर हॉलीवुड बनाएगा रिकॉर्ड, 'बागी 4' से कहीं ज्यादा कमा रही हॉरर फिल्म

हॉलीवुड की हॉरर फिल्म 'The Conjuring: Last Rites' भारत के थिएटर्स में दमदार परफॉर्म कर रही है. इस फिल्म को लगातार ऑडियंस मिल रही है और बॉक्स ऑफिस पर इसकी कमाई भी तेजी से बढ़ रही है. इस फिल्म के साथ हॉलीवुड भारत में पहली बार एक बड़ा रिकॉर्ड बनाने वाला है. कैसे? चलिए बताते हैं...

Advertisement
X
'The Conjuring 4' के साथ भारत में ये तगड़ा रिकॉर्ड बनाएगा हॉलीवुड (Photo: IMDB)
'The Conjuring 4' के साथ भारत में ये तगड़ा रिकॉर्ड बनाएगा हॉलीवुड (Photo: IMDB)

इस साल हॉलीवुड फिल्मों की भारत में परफॉरमेंस लगातार दमदार बनी हुई है. जून-जुलाई में ब्रैड पिट की 'F1' और स्कारलेट योहानसन स्टारर 'Jurassic World Rebirth' ने भारत के बॉक्स ऑफिस पर जमकर कमाई की थी. अब पॉपुलर हॉरर फ्रैंचाइजी 'The Conjuring' की चौथी फिल्म 'The Conjuring: Last Rites' देश के हॉलीवुड फैन्स का दिल जीतने में लगी है. 

शुक्रवार को ये फिल्म, बॉलीवुड स्टार टाइगर श्रॉफ की 'बागी 4' के साथ थिएटर्स में रिलीज हुई थी. जहां टाइगर की फिल्म के लिए मेकर्स ने टिकट पर एक खास ऑफर भी दिया था. वहीं 'The Conjuring: Last Rites' का टिकट उतना ही महंगा था जितना आम तौर पर मल्टीप्लेक्स थिएटर्स में रहता है. पर इसके बावजूद हॉलीवुड फिल्म की डिमांड दर्शकों में ज्यादा नजर आई. ये फिल्म एक बार फिर से दिखा रही है कि हॉलीवुड फिल्मों की ऑडियंस इंडिया में कितनी बढ़ रही है. आइए बताते हैं कैसे...

बॉक्स ऑफिस पर हॉलीवुड बनाम बॉलीवुड 
'बागी 4' और 'The Conjuring: Last Rites' (The Conjuring 4) शुक्रवार को एकसाथ थिएटर्स में रिलीज हुईं. टाइगर श्रॉफ की फिल्म ने पहले दिन 13 करोड़ से थोड़े ज्यादा कलेक्शन के साथ बॉक्स ऑफिस पर शुरुआत की. सैकनिल्क के अनुसार, वीकेंड पूरा होने तक इसने 31 करोड़ से थोड़ा ज्यादा कलेक्शन कर लिया था. अनुमान है कि सोमवार को इसने 4 करोड़ के करीब कलेक्शन किया है. अब तक 4 दिन में 'बागी 4' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 35 करोड़ से थोड़ा ज्यादा हो चुका है. 

सम्बंधित ख़बरें

Travis Kelce, Taylor Swift, Taylor Swift engagement
सिंगर टेलर स्विफ्ट की सगाई पर डोनाल्ड ट्रंप का मैसेज, सुनकर हैरान हुए फैन्स  
Taylor Swift-Travis Kelce's love story now has a ring. Check engagement pics
बॉयफ्रेंड संग Taylor Swift ने की सगाई, सिंगर ने फ्लॉन्ट की डायमंड रिंग, Photos 
K-drama controversy
कोरियन ड्रामा 'टू द मून' के टीजर में ब‍िंदी पर बवाल, मेकर्स को मांगनी पड़ी माफी 
Horror Film Good Boy, Starring Indy the dog in lead winning over cinephiles
हॉरर फिल्म में एक्टिंग के लिए डॉग बना 'बेस्ट एक्टर', दिलचस्प है कहानी  
Actor Terence Stamp who played Superman villain GeneralZod dies at 87
पॉपुलर हॉलीवुड एक्टर टेरेंस स्टैम्प का 87 साल की उम्र में निधन, परिवार ने दी जानकारी 
Advertisement
'बागी 4' से बेहतर कमाई कर रही 'The Conjuring 4' (Photo: IMDB)

दूसरी तरफ, 'The Conjuring 4' ने पहले ही दिन 17 करोड़ से ज्यादा कलेक्शन के साथ धमाकेदार ओपनिंग की थी. दूसरे दिन का कलेक्शन भी इसी लेवल पर बना रहा. संडे को 15 करोड़ से ज्यादा कमाई के साथ, फिल्म का वीकेंड कलेक्शन 50 करोड़ का लैंडमार्क पार कर गया. सोमवार को कमाई 5 करोड़ के आसपास रही और अब 4 दिन का कलेक्शन 55 करोड़ से ज्यादा हो चुका है. 

'The Conjuring 4' का 4 दिन में इस तरह कलेक्शन करना इसलिए भी बड़ी बात है क्योंकि हॉलीवुड फिल्में साउथ में खूब कमाई करती हैं. वहां इसके सामने मलयालम सुपरहीरो फिल्म 'लोका' और तमिल एक्शन-ड्रामा 'मद्रासी' भी हैं, जो ताबड़तोड़ कमाई कर रही हैं. यानी अलग-अलग मार्केट्स में इस हॉलीवुड फिल्म के सामने, वहां की लोकल इंडस्ट्रीज की चर्चित फिल्में मौजूद थीं. फिर भी अपनी जगह ये फिल्म लगातार दमदार परफॉर्म कर रही है और इस साल भारत में हॉलीवुड की एक और बड़ी कामयाबी बनने जा रही है.

कितनी कमाई कर सकती है 'The Conjuring 4'?
सोमवार का सॉलिड कलेक्शन बताता है कि इस हफ्ते के वर्किंग डेज में ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर टिकी रहेगी. मंगलवार को मल्टीप्लेक्स थिएटर्स का 'ब्लॉकबस्टर ट्यूसडे' ऑफर, सस्ते टिकट से इसकी कमाई बढ़ाएगा. अनुमान लगाया जा सकता है कि पहले हफ्ते में फिल्म का नेट कलेक्शन 68 करोड़ से 70 करोड़ तक रह सकता है. 

Advertisement

वीकेंड में मिलने वाला जंप इसे 85 करोड़ के पार ले जाएगा. नई फिल्मों के आने के बाद इसकी स्क्रीन्स जरूर घटेंगी मगर भारत के हॉलीवुड फैन्स लम्बे वक्त तक फिल्मों का साथ देने के लिए जाने जाते हैं. ऐसे में पूरा चांस है कि दूसरा हफ्ता खत्म होने पर या तीसरे हफ्ते की शुरुआत में ये फिल्म भारत में 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर सकती है. 

हॉलीवुड फिल्मों को भारत में मिल रही तगड़ी ऑडियंस 
भारत में हॉलीवुड फिल्मों की ऑडियंस लगातार बढ़ रही है और 2025 इस मामले में एक बड़ा साल साबित हो रहा है. पिछले 10 सालों की बात करें तो, 2015 के बाद से भारत में 50 करोड़ से ज्यादा कमाने वाली फिल्मों की गिनती लगातार बढ़ रही हैं. लॉकडाउन से पहले तक साल में ज्यादा से ज्यादा एक-दो हॉलीवुड फिल्में ही भारत में 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर पाती थीं. 

लॉकडाउन के बाद, 2021 में बाकी इंडस्ट्रीज की फिल्मों की ही तरह हॉलीवुड फिल्मों के बिजनेस पर भी असर पड़ा था. लेकिन 2022 में हॉलीवुड को भारत में बड़ी कामयाबी मिली. उस साल 7 हॉलीवुड फिल्मों ने भारत में 50 करोड़ से ज्यादा नेट कलेक्शन किया. इनमें से 3 फिल्मों- अवतार 2, थॉर 4 और डॉक्टर स्ट्रेंज 2; ने 100 करोड़ का लैंडमार्क पार किया. 'अवतार 2' तो 378 करोड़ के साथ उस साल भारत के बॉक्स ऑफिस पर, साल की सबसे बड़ी फिल्मों में शामिल थी. 

Advertisement
इस साल भारत में तीन हॉलीवुड फिल्में कर चुकी हैं 100 करोड़ कमाई (Photo: IMDB)

2023 में 'ओपनहाइमर', 'मिशन इम्पॉसिबल 7' और 'फास्ट एंड फ्यूरियस 10' ने इंडिया में 100 करोड़ से ज्यादा बिजनेस किया. जबकि 2024 में फिर से तीन हॉलीवुड फिल्मों 'मुफासा', 'डेडपूल एंड वुल्वरीन' और 'गॉडजिला X कोंग' ने ये लैंडमार्क पार किया था. 

2025 को खत्म होने में अभी लगभग साढ़े तीन महीने का वक्त है. मगर पहले ही तीन हॉलीवुड फिल्में 100 करोड़ पार कमाई कर चुकी हैं- मिशन इम्पॉसिबल 8, F1 और जुरासिक वर्ल्ड रीबर्थ. 'The Conjuring: Last Rites' इस साल भारत में 100 करोड़ कमाने वाली चौथी हॉलीवुड फिल्म बन सकती है. ये पहली बार होगा जब भारत में 4 हॉलीवुड फिल्में ये लैंडमार्क पार करेंगी.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement