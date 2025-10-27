कभी किस, कभी ईशनिंदा... बड़े विवादों से जुड़ा है जस्टिन ट्रूडो की 'गर्लफ्रेंड' केटी पेरी का नाम

कनाडा के पूर्व प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो और अमेरिकन सिंगर केटी पेरी के लिंक-अप की खबरें पिछले कुछ समय से लगातार आ रही थीं. मगर दोनों ने ही इसे लेकर कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी नहीं किया था. हाल ही में कुछ ऐसा हुआ जिसे इन दोनों की तरफ से रिलेशनशिप का ऑफिशियल कन्फर्मेशन माना जा रहा है.

शनिवार को केटी के बर्थडे पर पहली बार ये कपल पब्लिकली साथ नजर आया. अपने पहले पब्लिक अपीयरेंस में ट्रूडो और केटी ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ था. दोनों के अपीयरेंस की खबर अब पूरी दुनिया को है मगर इस कपल ने अभी भी इसपर कुछ नहीं कहा है. इससे पहले अक्टूबर में ही एक यॉट पर दोनों की किस करते हुए तस्वीरें वायरल हुई थीं. इसलिए माना जा रहा है कि ये इनकी तरफ से अपने रिलेशनशिप का ऑफिशियल ऐलान है.

दुनिया के सबसे हॉट-शॉट कपल्स में से एक हैं ट्रूडो-केटी

2015 से 2025 तक कनाडा के प्रधानमंत्री रहे जस्टिन ट्रूडो, दुनिया के सबसे चर्चित नेताओं में से एक हैं. पॉलिटिक्स में रहते हुए भी जस्टिन उन गिने-चुने ग्लोबल लीडर्स में से एक रहे जिन्हें उनके लुक्स की वजह से भी बहुत चर्चा मिली. 2016 में GQ ने उन्हें दुनिया के '13 सबसे स्टाइलिश' पुरुषों की लिस्ट में रखा था. कई सालों तक, कई पॉपुलर मीडिया आउटलेट्स की 'दुनिया के सबसे हैंडसम पुरुषों' की लिस्ट में उनका नाम आता रहा है.

अफेयर की खबरों के बीच पहली बार साथ दिखे जस्टिन ट्रूडो, केटी पेरी (Photo: Reuters, AP)

दूसरी तरफ केटी दुनिया की सबसे पॉपुलर म्यूजिक आर्टिस्ट्स में से एक हैं. उन्हें कैंप म्यूजिक स्टाइल की 'क्वीन' घोषित किया जा चुका है. मैक्सिम ने 2010 की अपनी 'हॉट 100' लिस्ट में उन्हें 'दुनिया की सबसे खूबसूरत महिला' का टाइटल दिया था. मगर इस खूबसूरती, पॉपुलैरिटी और म्यूजिक लिगेसी के अलावा भी ट्रूडो की कथित 'गर्लफ्रेंड' केटी पेरी एक और वजह से बहुत चर्चा में रही है— उनके विवाद. केटी के गानों को जितनी पॉपुलैरिटी मिली है, उनके विवाद भी उतने ही बड़े रहे हैं.

प्रॉपर्टी की खरीद में हुआ पंगा

केटी के सबसे बड़े विवादों में से एक 2015 में सामने आया था. द टाकोमा लेजर की एक रिपोर्ट बताती है कि उस वक्त केटी पेरी, लॉस एंजेलिस में बड़ी शिद्दत से एक प्रॉपर्टी खरीदना चाहती थीं. लेकिन ये प्रॉपर्टी पर, 1972 से चलता आ रहा एक कॉन्वेंट था जहां कई ननें रहती थीं. उन्होंने बड़ी मेहनत से ये जगह खरीदी थी और इसे छोड़ने को राजी नहीं थीं. मगर चर्च की क्रोनोलोजी में उनसे ऊपर की संस्था, कॉन्वेंट खाली करने का दबाव बनाने लगी ताकि प्रॉपर्टी केटी को बेची जा सके.

ये मामला एक कानूनी लड़ाई में बदल गया. इसी बीच मामले से जुड़ी 89 साल की एक नन की, कोर्ट में ही मृत्यु हो गई. ये मामला तब सुलझा जब वो प्रॉपर्टी अंततः किसी और को बेच दी गई ताकि केटी उसे खरीदने की कोशिशें बंद कर दें.

ईशनिंदा का आरोप

2014 में केटी अपने गाने 'डार्क हॉर्स' के लिए बड़े विवाद में फंसी थीं. उनके इस बेहद पॉपुलर गाने पर ईशनिंदा का गंभीर आरोप लगा था. गाने के वीडियो में एक सीन था जिसमें एक आदमी के गले में, अरबी में 'अल्लाह' लिखा हुआ लॉकेट था. वीडियो में केटी के छूने पर वो आदमी रेत की तरह बिखर जाता है. आरोप लगा कि ये म्यूजिक विडियो का ये सीन ईशनिंदा को बढ़ावा देता है.

इस सीन की वजह से उनका गाना हटाने की एक पिटीशन लॉन्च हुई थी. 65 हजार से ज्यादा लोगों ने ये पीटीशन साइन की थी. जिसके बाद वीडियो में लॉकेट पर लिखा 'अल्लाह' डिजिटली मिटाया गया था. तब जाकर गाने और केटी का विरोध थमा था.



बिना इजाजत युवक को किया किस

अमेरिकन आइडल टीवी शो पर जज रहने के दौरान केटी का बर्ताव कई बार सवालों के घेरे में रहा. इस शो में ऑडिशन देने आई 25 साल की एक महिला सारा बेथ लीबी, तीन बच्चों की मां थी. केटी ने एक ऐसा कमेंट किया था जिसके बाद लीबी की शेमिंग के लिए उनकी आलोचना होने लगी. लीबी ने खुद सोशल मीडिया पर इस घटना के खिलाफ वीडियो शेयर किया था. मगर इस शो पर केटी की एक और हरकत को दुनिया भर में इससे भी ज्यादा आलोचना मिली.

19 साल के कंटेस्टेंट बेंजामिन ग्लेज ने ऑडिशन में कहा कि उन्होंने कभी किसी लड़की को किस नहीं किया है. बेंजामिन की ये बात केटी के गाने 'आई किस्ड अ गर्ल' का रेफरेंस थी. केटी ने बेंजामिन को अपने गाल पर किस करने के लिए पास बुलाया. जैसे ही वो किस करने लगा, केटी मुड़ गईं और ये लिप-किस में बदल गया. केटी के इस बर्ताव की बहुत आलोचना हुई. बेंजामिन ने भी बाद के इंटरव्यूज में कहा कि ये उनकी पहली किस थी. इसके यूं होने से वो बहुत अनकम्फर्टेबल हो गए.

सेक्सुअल दुर्व्यवहार का आरोप

केटी के सबसे पॉपुलर गानों में से एक 'टीनेज ड्रीम' के वीडियो में उनके कोस्टार जॉश क्लोस थे. 2019 में जॉन ने आरोप लगाया कि एक पार्टी के दौरान केटी ने उनकी स्वेटपैंट और अंडरवियर नीचे खींच दिया था. भरी पार्टी में में लोगों के सामने वो ऑलमोस्ट नंगे खड़े थे. जॉश ने अपने आरोप में ये भी कहा कि उस वक्त कोलेबोरेशन कॉन्ट्रैक्ट की वजह से, उनकी मैनेजमेंट ने उन्हें आवाज उठाने से रोक दिया था.

हालांकि, केटी ने बाद में गार्डियन के एक इंटरव्यू में कहा कि वो इसपर कोई कमेंट नहीं करना चाहतीं. उन्होंने जॉश के आरोपों का जवाब ना देने की वजह ये बताई कि इससे, तब चल रहे 'मीटू मूवमेंट' का नुक्सान होता. इसलिए मूवमेंट के सम्मान में उन्होंने चुप्पी साधे रखी.

विवादित डायरेक्टर के साथ किया काम

2014 में पॉप स्टार केशा ने म्यूजिक प्रोड्यूसर डॉक्टर ल्यूक पर ड्रग देकर रेप करने का बेहद गंभीर आरोप लगाया था. केशा और डॉक्टर ल्यूक का ये मामला कोर्ट में भी गया और ये लड़ाई एक दशक तक चली. केशा ने कई बार ये बताया है कि एक दशक तक चले इस मामले ने उनपर कितना असर डाला. मगर इसके बाद, जब डॉक्टर ल्यूक का पूरी इंडस्ट्री में कड़ा विरोध चल रहा था, तब केटी पेरी ने उनके साथ कोलेबोरेशन कर लिया. विडंबना ये थी कि केटी ने ल्यूक के साथ जो म्यूजिक एल्बम बनाया, उसके लीड गाने का नाम था 'वुमन्स वर्ल्ड'.

'सबसे महंगा पीआर स्टंट'

केटी पेरी के नाम एक और अचीवमेंट भी है— वो अंतरिक्ष तक जा चुकी हैं. इसी साल अप्रैल में वो अमेरिकन स्पेस टेक कंपनी, ब्लू ऑरिजिन की स्पेस फ्लाइट का हिस्सा बनीं. ये ब्लू ऑरिजिन, एमेजॉन के सीईओ, जानेमाने अमेरिकन बिजनेसमैन जेफ़ बेज़ोस की कंपनी है. इस फ्लाइट में केटी को जोड़कर कुल 11 लोग थे. ये 1963 के बाद पहली ऑल-फीमेल क्रू वाली स्पेस फ्लाइट थी. केटी ने इसे 'फेमिनिज्म के लिए पवित्र और एक्साइटिंग मोमेंट' बताकर प्रमोट किया था. मगर इंटरनेट की जनता ने इसे एक महंगा पीआर स्टंट और 'यूजलेस' बताते हुए कड़ी आलोचना की.

