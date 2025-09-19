The Bads Of Bollywood Review: मुंबई माफिया से मूवी माफिया तक, बहुत सारे फन से भरा है आर्यन का शो, देखकर आएगा मजा

लंबे वक्त से इंतजार करने के बाद आखिरकार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की सीरीज 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो ही गई. इस सीरीज का प्रीव्यू आने के बाद से ही फैंस को इसका इंतजार था, और अब जब इस शो को देख लिया गया है तो कहना कि आर्यन ने क्या शो बनाया है!

मूवी माफिया से लेकर मुंबई माफिया, स्टार्स की जिंदगी, स्कैंडल, विवाद, अफेयर, मेलोड्रामा, बड़े-बड़े स्टार्स के कैमियो से भरा 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' बेहद मजेदार शो है. इसमें आर्यन खान ने खुद पर, अपने किरदारों पर और यहां तक कि पिता शाहरुख खान पर भी जोक मारे हैं, जो काफी फनी हैं. ये सीरीज बॉलीवुड का जबरदस्त स्पूफ है, जो आपको खूब हंसाती है. साथ ही इसमें इनसाइडर वर्सेस आउटसाइडर डिबेट और ढेरों सिनेमा से जुड़े कॉलबैक्स भी है. ये सीरीज 90s के स्टाइल और म्यूजिक से भी भरी है. ये सबकुछ बताया है कि आर्यन खान बॉलीवुड के कितने बड़े फैन हैं.

क्या है बैड्स ऑफ बॉलीवुड की कहानी?

सीरीज की शुरुआत होती है इसके हीरो आसमान सिंह (लक्ष्य) के अपना स्टंट सीन करने से. वो रजनीकांत स्टाइल में अपने दांतों से गोली पकड़ता है और उसे किक करके उसे विलेन को दे मारता है. आसमान ने बॉलीवुड के सबसे बड़े प्रोड्यूसर फ्रेडी सोडावाला (मनीष चौधरी) की फिल्म रिवॉल्वर से अपना बॉलीवुड डेब्यू किया है. पिक्चर के सुपरहिट होने के बाद सोडावाला, आसमान को तीन फिल्म की डील साइन करने को बोलता है. वहीं दूसरी तरफ आसमान को करण जौहर के साथ रोमांटिक फिल्म करने का मौका मिल जाता है. यही से शुरू होती है सारी परेशानी. फ्रेडी बॉलीवुड का सबसे पावरफुल इंसान है, जिसका मतलब है कि वो बेहद क्रूर है. उसे दूसरों की परवाह नहीं है. उनकी तीन फिल्म की डील में फंसा एक्टर जरज सक्सेना (रजत बेदी) इस बात का चलता-फिरता सबूत है, जो पिछले 15 सालों से एक फिल्म पाने के लिए तरस रहा है और सड़कों पर ढोलता फिर रहा है.

दूसरी तरफ है अजय तलवार (बॉबी देओल), बॉलीवुड का सबसे बड़ा स्टार. अजय तलवार का इंडस्ट्री में अपना नाम और रुतबा है. उसकी बेटी करिश्मा (सहर बांबा), करण जौहर की फिल्म से डेब्यू करने जा रही है. अजय नहीं चाहता कि कि 'लाजपत नगर के जाहिल' आसमान के साथ उसकी बेटी फिल्म करे, जिसके पास न नाम है और न ही पैसा. आसमान को अपनी बेटी से दूर करने के लिए अजय तलवार कई पैंतरे आजमाता है. ये सबकुछ देखना काफी दिलचस्प है.

आर्यन ने किसी को नहीं बख्शा

शाहरुख खान की फिल्म 'ओम शांति ओम' के गाने की तरह 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' में भी ढेरों सितारों के कैमियो हैं. आमिर खान और राजामौली इडली और वड़ा पाव पर बहस कर रहे हैं. तो वहीं सलमान खान को पापा बनने का डर है. शाहरुख खान और बादशाह, 'घंटे के बादशाह' हैं. और भी बहुत कुछ इस सीरीज में हो रहा है. आर्यन ने किसी को भी नहीं बख्शा है, खुद को भी नहीं. अपने ड्रग्स केस से लेकर स्माइल न करने तक, हर चीज का उन्होंने मजाक बनाया है. इसके अलावा उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में नेपो किड्स और आउटसाइडर एक्टर्स के बीच की खींच-तान भी दिखाई है. सिद्धांत चतुर्वेदी और अनन्या पांडे की राउंडटेबल डिबेट स्टाइल में आसमान और करिश्मा की मुलाकात होती है. तो वहीं अवॉर्ड शो और पार्टियों की चमक के बीच होने वाला ड्रामा भी इसमें देखने मिलता है. इस सबके अलावा बहुत कुछ इस सीरीज में है, जिसे देखकर आपका दिल खुश हो जाएगा और आप अपनी हंसी रोक नहीं पाएंगे.

जबरदस्त है एक्टर्स का काम

आसमान सिंह के रोल में लक्ष्य का काम बेहतरीन है. स्ट्रगलिंग एक्टर होने के बावजूद आसमान की अकड़ और उसकी पर्सनल लाइफ की मुश्किल उनके किरदार को दिलचस्प बनाती है, और लक्ष्य काफी अच्छे से अपने किरदार को स्क्रीन पर पेश करते हैं. उन्हें इस रोल में देखकर महसूस होता है कि वो इसके लिए परफेक्ट चॉइस हैं. और उनकी डीप वॉइस का जादू भी अलग ही है. आसमान का इमरान हाशमी फैन परवेज (राघव जुयाल) बॉलीवुड का क्लासिक टपोरी कैरेक्टर है. राघव असल जिंदगी में मजेदार इंसान हैं, सभी को पता है. लेकिन परवेज को देखने के बाद आप बतौर एक्टर उनसे प्यार करने लगेंगे. अपने हीरो इमरान हाशमी को देखने के बाद परवेज की हरकतें आपको खूब हंसाएंगी.

क्रूर फ्रेडी सोडावाला के रूप में मनीष चौधरी को देखकर ही आपका खून खौलने लगेगा. यही उनके अभिनय की ताकत है. उन्होंने बहुत ही बेहतरीन अंदाज में अपना रोल निभाया है. अजय तलवार के रोल में बॉबी देओल के लिए भी यही कहा जा सकता है. अजय का रौब और रुतबा खूब है और एक सुपरस्टार का रूप बॉबी पर जचता है. स्ट्रगलिंग सिंगर के रूप में मनोज पाहवा काफी प्यारे हैं. उनका गाना भी हिट है. मोना सिंह, करण जौहर, मेहरजान माजदा, विजयंत कोहली, गौतमी कपूर, आन्या सिंह, नेविल बरूचा ने भी अपने किरदारों को बखूबी निभाया है. लेकिन वो रजत बेदी है, जो आपका दिल जीत लेते हैं. जरज सक्सेना के रोल में रजत हर सीन, हर फ्रेम अपने नाम कर लेते हैं. जरज एक स्ट्रगलिंग एक्टर हैं, जिसे सभी ने 'कहीं देखा है', लेकिन उसे चांस कोई नहीं देखा चाहता. रजत के सभी सीन जबरदस्त हैं. उनकी कॉमिक टाइमिंग का जवाब नहीं, तो वहीं उनका विलेन अवतार भी इंप्रेसिव है.

कहां रह गई कमी?

7 एपिसोड की 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' के शुरुआती 4 एपिसोड जबरदस्त हैं. इसका पहला एपिसोड ही काफी मजेदार अंदाज में शुरू होता है, जिसमें 'एनसीजी' की बॉलीवुड के ड्रगिस्ट पर रेड से लेकर थ्री फिल्म डील तक कई बढ़िया मोमेंट्स हैं. हालांकि चौथे एपिसोड के बाद कहानी और सीरीज ऐसे मोड़ लेती है कि कभी आप खुश होते हैं, तो कभी अपना सिर पकड़ लेते हैं. यही इस शो की सबसे बड़ी कमी है. सटायर, स्पूफ, फनी मोमेंट, ड्रामा और गुंडागर्दी पर चल रहा ये शो अचानक से घिसी पिटी कहानी वाला हो जाता है, जो काफी हद तक आपका मजा किरकिरा कर देती है.

'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' में रजत बेदी (Photo: Screengrab)

सीरीज में डायरेक्टर आर्यन खान का निर्देशन कमाल है, ये मैंने बता ही दिया है. इसका म्यूजिक भी बढ़िया है. 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' काफी हद तक अपने बैकग्राउंड स्कोर पर टिकी है. इसमें बॉबी देओल की एंट्री पर 'सोल्जर' थीम, उनकी पुरानी फिल्मों को याद करते हुए 'दुनिया हसीनों का मेला' और शाहरुख खान के कैमियो में उनकी एंट्री पर 'बादशाह' के गानों का इस्तेमाल काफी बढ़िया लगता है. इसके अलावा म्यूजिक कम्पोजर अनिरुद्ध रविचंद्रन का बनाया 'बदली सी हवा' गाना आपकी जुबान पर चढ़ जाता है.

