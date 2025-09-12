Do You Wanna Partner Review: दोस्ती और बियर से मिलकर बनी तमन्ना-डायना की सीरीज, 'जुगाड़' से होगा बेड़ा पार?

अपनी जिंदगी में हम सभी कुछ न कुछ बड़ा करना चाहते हैं. सभी में अपना अलग टैलेंट है. हर एक इंसान अपने आप में खास है. लेकिन कुछ ही लोग होते हैं, जो एक पूरी इंडस्ट्री से लड़कर अपनी जगह बना पाते हैं. खासकर तब जब इंडस्ट्री पुरुष प्रधान हो. ऐसा ही कुछ तमन्ना भाटिया और डायना पेंटी अपनी नई सीरीज 'डू यू वाना पार्टनर' में कर रही हैं. ये शो फीमेल फ्रेंडशिप और बिजनेस के साथ-साथ बहुत सारे 'गोंडोगोल' यानी गड़बड़ से भरा हुआ है.
कहानी की शुरुआत शिखा रॉय चौधरी (तमन्ना भाटिया) के अपनी नौकरी से बर्खास्त होने से होती है. शिखा की कंपनी को उसके अतीत से जुड़े विलेन विक्रम वालिया (नीरज काबी) ने हड़प लिया है. तो वहीं उसकी दोस्त अनाहिता उर्फ मैक (डायना पेंटी) अपनी कॉर्पोरेट जॉब में मेहनत करने के बाद भी इग्नोर होने से तंग आ गई है. शिखा के पिता बियर ब्रूअर थे, जो अपने घर में अलग-अलग तरह की बियर बनाते थे. पिता के पैशन को अपना सपना बना चुकी शिखा, नौकरी जाने के बाद दोस्त अनाहिता के साथ मिलकर अपने बियर ब्रांड की शुरुआत करती है. दोनों का बियर इंडस्ट्री में घुसने और अपने पैर जमाने का रास्ता आसान नहीं है, ऊपर से उन्हें चीजों के बारे में कुछ पता भी नहीं है. लेकिन दोनों लड़कियों में हिम्मत और जज्बा बहुत है.
तमन्ना-डायना की दारू देसी
डायना पेंटी की फिल्म 'कॉकटेल' का गाना 'चढ़ी मुझे यारी तेरी ऐसी, जैसे दारू देसी' आपको याद होगा. शिखा और अनाहिता की दोस्ती भी कुछ ही है. दोनों को बियर से प्यार है और दोनों अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहती हैं. लेकिन मेल डोमिनेटेड इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाने के रास्ते में दो चीजों हमेशा खड़ी होती हैं- पहला है मेल यानी मर्द और दूसरा पैसे. दोनों ही शिखा और अनाहिता के सक्सेस के रास्ते में कांटा बनकर खड़े हैं. ऐसे में दोनों इन मुश्किलों से कैसे डील करेंगी, यही आपको सीरीज में देखने को मिलेगा.
ये सीरीज धीमी शुरुआत के बाद आगे बढ़ते हुए आपको अपने साथ जोड़ती है. अनाहिता और शिखा की दोस्ती तो बढ़िया है ही, उनका अपनी कंपनी खड़ी करने के लिए स्ट्रगल, बीच-बीच में आने वाली दिक्कतें और उन्हें सुलझाने के लिए उनके 'जुगाड़' भी अजब-गजब है. ये सब देखने में मजा आता है. ये सीरीज नारिवाद का भाषण नहीं देती. बल्कि बहुत आराम से आपको दुनिया की सच्चाई दिखाती है कि औरत को कुछ काम करवाने के लिए आदमी की जरूरत होती है. कभी-कभी औरत की जिन बातों को लोग सुनने से मना कर देते है, वही मर्द के मुंह से आराम से सुन लेते हैं और मान भी लेते हैं.
बढ़िया कलाकारों से सजी है सीरीज
परफॉरमेंस की बात करें तो तमन्ना भाटिया और डायना पेंटी ने अपने किरदारों को बखूबी निभाया है. दोनों की दोस्ती, केमिस्ट्री और मस्ती सब बढ़िया है. नीरज काबी काफी बेमिसाल विलेन है. विलेन वालिया के रूप में वो जब भी स्क्रीन पर आते हैं तो या तो आपके दिल की धड़कने तेज होती है और फिर आपको ड्रामेबाजी देखने को मिलती है. दोनों ही रूपों में उन्हें देखना जबरदस्त है. नकुल मेहता बढ़िया एक्टर हैं, हम सब ये बात जानते हैं. बॉबी बग्गा का रोल भी उन्होंने काफी अच्छे से निभाया है. हालांकि चटपटे और सनकी अंदाज वाले बॉबी के रूप से शुरू हुआ उनका रोल अंत तक काफी ठंडा पड़ जाता है.
शो में हॉटनेस और बॉयफ्रेंड गोल्स लेकर आते हैं रणविजय सिंघा. शिखा के बॉयफ्रेंड कबीर के रोल में रणविजय का काम बहुत अच्छा है. कबीर न सिर्फ अपनी गर्लफ्रेंड को पूरा सपोर्ट करता है, बल्कि उसके गलत होने पर उसे लाइन पर भी लाता है. जावेद जाफरी और श्वेता तिवारी इस शो में आपका दिल जीत लेंगे. श्वेता तिवारी, लोकल गुंडी लैला के रोल में कमाल हैं. जब भी वो स्क्रीन पर आती हैं उनसे नजरें हटाना मुश्किल हो जाता है. लैला का अपना दबदबा है, वो क्रूर है और ईमानदारी पसंद करती है. लेकिन उसकी शरण में जाना भूल-भुलैया में फंसने जैसा है. आपके पास निकलने का रास्ता मानों है ही नहीं. वहीं भुलक्कड़ डिलन के किरदार में जावेद जाफरी आपका दिल खुश कर देंगे. जावेद बहुत प्यार से अपने किरदार में ढले हैं और उन्हें देखना काफी अच्छा है. सबसे ज्यादा मजा शायद उन्हें ही देखने में इस शो में मुझे आया है. आयेशा रजा और इंद्रनील सेनगुप्ता भी छोटे रोल्स में इस शो में है और दोनों ने बढ़िया काम किया है. कह सकते हैं कि इस शो की जान इसके सपोर्टिंग किरदार हैं.
क्या है शो की कमियां?
सीरीज की कहानी आपको हमेशा कुछ ऑफर नहीं करती. आप इसमें घुसने लगते हैं कि कुछ नया हो जाता है और मोमेंटम टूट जाता है. इसमें गहराई हो सकती थी, लेकिन ये उथली लगती है. शो के कुछ हिस्से ऐसे भी हैं, जो काफी बेवकूफी भरे लगते हैं और आप सोचते हैं कि 'क्या यार कुछ भी'. जैसे शो बियर के बारे में है, तो सब हमेशा बियर ही पीते हैं. यही इसकी बहुत-सी कमियों में से कुछ हैं, जो इस शो को बेहतरीन होने से पीछे रखती हैं. इसकी स्क्रिप्ट और बेहतर हो सकती थी. लेकिन अफसोस ऐसा नहीं हुआ. शो का म्यूजिक अच्छा है. इसके गाने आपको अपने साथ झूमाते भी हैं. अगर आपको 'डू यू वाना पार्टनर' देखनी है, तो ये अमेजन प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम हो रही है.