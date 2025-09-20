मैनेजर सिद्धार्थ के सपोर्ट में आईं जुबिन गर्ग की पत्नी, इमोशनल Video में बोलीं- सभी FIR रद्द हों

असम के लेजेंडरी सिंगर जुबिन गर्ग के अचानक निधन से संगीत जगत में सदमे की लहर दौड़ा दी है. महज 52 साल की उम्र में जुबिन ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया. सिंगर के दुखद निधन के बाद उनका परिवार पूरी तरह टूट गया है. पत्नी गरिमा सैकिया गर्ग का रो-रो कर बुरा हाल है. अब उन्होंने एक इमोशनल वीडियो जारी कर असम के लोगों के अपील की है.

जुबीन की पत्नी ने की अपील

जुबीन गर्ग की पत्नी गरिमा सैकिया गर्ग ने एक वीडियो जारी कर कहा, 'मैं सभी से आग्रह कर रही हूं कि जुबीन घर आ रहे हैं. जब वे जीवित थे, आप सभी ने उन पर प्यार और आशीर्वाद बरसाया था और जुबीन ने भी आप सभी को प्यार दिया. मुझे उम्मीद है कि उनका अंतिम संस्कार शांतिपूर्ण ढंग से होगा. पुलिस और राज्य प्रशासन हमारा पूरा सहयोग कर रहे हैं.

गरिमा ने आगे कहा, 'जुबीन जरूर वापस आएंगे और हम सब उन्हें आखिरी बार देख पाएंगे. जुबीन के साथ उनके मैनेजर सिद्धार्थ जो शुरू से ही उनके भाई जैसे रहे हैं, वो भी आएंगे. जैसा कि आप सभी जानते हैं 2020 में जब जुबीन को जोरदार दिल का दौरा पड़ा था तो हमें आगे के इलाज के लिए मुंबई जाना पड़ा था. कोविड के दौरान जब सब कुछ बंद था, सिद्धार्थ ने हमारे लिए खाने-पीने का सामान लाने के लिए अपनी पूरी कोशिश की और जुबीन को बस से मुंबई से वापस भी लाए.

Advertisement

'जुबीन हमेशा से हमारे अपने रहे हैं और जब कोई भी सिद्धार्थ के खिलाफ बोलता है, तब जुबीन हमेशा उसके साथ खड़ा रहा. कृपया सिद्धार्थ को जुबीन की अंतिम यात्रा का हिस्सा बनने दें. मैं सभी से रिक्वेस्ट करती हूं कि सिद्धार्थ के बारे में कोई भी नकारात्मक विचार मन से निकाल दें. कल मुझे अपने सभी लोगों की जरूरत होगी, और मुझे सिद्धार्थ के सहयोग की भी जरूरत होगी. उसके बिना मैं कुछ नहीं कर सकती.'

आखिरी में गरिमा ने कहा, ' जुबीन के कई अधूरे काम हैं और मैं उन्हें अकेले पूरा नहीं कर सकती. मैं यह भी अनुरोध करती हूं कि सिद्धार्थ के खिलाफ दर्ज सभी FIR वापस ली जाएं.'

कैसे हुई जुबीन गर्ग की मौत?

असम के सीएम हिमंत बिस्वा सरमा ने शुक्रवार को बताया कि जुबीन सिंगापुर में स्कूबा डाइविंग कर रहे थे. इसी दौरान उन्हें अचानक सांस लेने में तकलीफ हुई. उन्हें सिंगापुर के जनरल अस्पताल ले जाने से पहले तुरंत सीपीआर दिया गया. उन्हें बचाने के प्रयासों के बावजूद भारतीय समय दोपहर लगभग 2:30 बजे आईसीयू में मृत घोषित कर दिया गया.

किन दो लोगों के खिलाफ हुई FIR?

बता दें कि सीएम हिमंत बिस्वा सरमा ने शनिवार ये भी कहा कि सिंगर जुबीन की मौत की जांच राज्य सरकार कराएगी. आयोजकों के साथ उन सभी लोगों से पूछताछ होगी, जो सिंगर के अंतिम समय में उनके साथ मौजूद थे. इस मामले में नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल के आयोजक श्यामकानु महंत और सिंगर मैनेजर सिद्धार्थ शर्मा के खिलाफ मोरीगांव थाने में FIR दर्ज की गई है.

---- समाप्त ----