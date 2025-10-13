पॉलिटिक्स से दूरी या फेवरेटिज्म… ‘आर्टिकल 370’ के लिए यामी गौतम को क्यों नहीं मिला अवॉर्ड?

बॉलीवुड के पॉपुलर अवॉर्ड शोज पहले ही काफी सवालों के घेरे में रहे हैं. ऐसा ही एक पॉपुलर अवॉर्ड शो में एक बार फिर फिल्म फैन्स के बीच चर्चा में है. फिल्मफेयर अवॉर्ड्स 2025 में एक बार फिर से आलिया भट्ट को बेस्ट एक्ट्रेस चुना गया. 2023 और 2024 में ये अवॉर्ड जीत चुकी आलिया ने लगातार तीसरी बार फिल्मफेयर ट्रॉफी उठाकर हैट्रिक पूरी की.

आलिया भट्ट बॉलीवुड की सबसे दमदार एक्ट्रेसेज में से एक हैं, इसमें कभी कोई दो राय नहीं रही. मगर इस बार उन्हें अवॉर्ड मिलना बॉलीवुड फैन्स को हजम नहीं हो रहा. और इसकी वजह है वो कैटेगरी जिसमें आलिया को अवॉर्ड मिला है. कई सोशल मीडिया यूजर्स ने आलिया को अवॉर्ड मिलने के बाद कहा कि इस अवॉर्ड के लिए 'आर्टिकल 370' की लीड एक्ट्रेस यामी गौतम का नाम चुना जाना चाहिए था. अगर अवॉर्ड शोज की कैटेगरी की बात करें तो इस बात में दम भी नजर आता है.

आलिया से ज्यादा 'पॉपुलर' थी यामी की फिल्म

पॉपुलर अवॉर्ड शोज में ज्यूरी और विनर्स के सेलेक्शन को लेकर सवाल तो हमेशा से उठते रहे हैं. लेकिन बड़े अवॉर्ड्स को दो कैटेगरी में रखकर इन अवॉर्ड शोज ने कुछ हद तक फिल्म फैन्स को तसल्ली देने का एक तरीका निकाल लिया. जैसे फिल्मफेयर के बड़े अवॉर्ड्स में दो कैटेगरी होती हैं- पॉपुलर और क्रिटिक्स चॉइस. आलिया को इस बार फिल्मफेयर में बेस्ट एक्ट्रेस का अवॉर्ड 'पॉपुलर' कैटेगरी में मिला है. जबकि 'क्रिटिक्स चॉइस' वाला बेस्ट एक्ट्रेस अवॉर्ड 'लापता लेडीज' के लिए प्रतिभा रांटा को दिया गया.

आलिया के अवॉर्ड में सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि जिस फिल्म 'जिगरा' के लिए उन्हें ये अवॉर्ड मिला, उसे 'पॉपुलर' कहा ही नहीं जा सकता. पिछले साल रिलीज हुई इस फिल्म का बजट, बिना पब्लिसिटी के खर्च के, करीब 80 करोड़ रुपये रिपोर्ट किया गया था. मगर सैकनिल्क के अनुसार ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर करीब 32 करोड़ रुपये का ही कलेक्शन कर पाई थी. ये फिल्म साल की बड़ी फ्लॉप फिल्मों में से एक थी.

आलिया के साथ जिन एक्ट्रेसेज को इस कैटेगरी में नॉमिनेशन मिला उनके नाम और फिल्में देखिए— करीना कपूर (क्रू), कृति सेनन (तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया), श्रद्धा कपूर (स्त्री 2), तब्बू (क्रू) और यामी गौतम (आर्टिकल 370). यानी जिन फिल्मों के लिए इन सभी एक्ट्रेसेज को नॉमिनेशन मिला था, उनमें आलिया की 'जिगरा' को छोड़कर बाकी सभी बड़ी हिट्स थीं, जिनकी कमाई ही उनके पॉपुलर होने का सबूत है.

जिन फिल्मों के लिए इन एक्ट्रेसेज को नॉमिनेशन मिला था उनमें से 'क्रू' ऐसी फिल्म थी जिसकी लीड तीन एक्ट्रेसेज थीं- करीना, तब्बू और कृति. जबकि बॉक्स ऑफिस पर ही कामयाब रही 'तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया' और 'स्त्री 2' को पूरी तरह इन एक्ट्रेसेज के दम पर चली फिल्में नहीं कहा जा सकता. इनकी तुलना में 'आर्टिकल 370' में यामी गौतम का काम बहुत बड़ा हो जाता है. ये फिल्म एक रियल लाइफ गंभीर पॉलिटिकल टॉपिक पर थी. यामी ने इसमें NIA की ऑफिसर का लीड किरदार निभाया था और वो फिल्म की 'स्टार' थीं.

'आर्टिकल 370' देखने वाले जानते हैं कि इस फिल्म में यामी की परफॉरमेंस कितनी दमदार थी. किसी भी मेल स्टार की फिल्म की तरह इस फिल्म में यामी दर्शकों का पूरा अटेंशन बांधे रखती हैं. वो भी एक ऐसे रोल में जो बॉलीवुड के लीड एक्ट्रेस फॉर्मूले से बहुत दूर, एकदम नॉन-ग्लैमरस है. फिल्म में उन्होंने ना सिर्फ ताबड़तोड़ एक्शन किया बल्कि कई सीन्स में उनके इमोशंस भी बिल्कुल सटीक थे.

फिल्म का ट्रीटमेंट थ्रिलर स्टाइल में था जिसे यामी ने बखूबी संभाला और 20 करोड़ के बजट में 110 करोड़ से ज्यादा ग्रॉस कलेक्शन करने वाली परफॉरमेंस डिलीवर की. मगर फिर भी उनकी इस 'पॉपुलर' परफॉरमेंस को फिल्मफेयर की ज्यूरी ने अवॉर्ड लायक नहीं समझा.

जबकि 'पॉपुलर' के पैमाने पर खरी ना उतरने वाली 'जिगरा' के लिए आलिया को पॉपुलर कैटेगरी में 'बेस्ट एक्ट्रेस' का नॉमिनेशन मिला और वो जीतीं भी. अगर फ्लॉप फिल्म में किसी एक्टर की परफॉरमेंस दमदार होती है तो उसके लिए 'क्रिटिक्स चॉइस' कैटेगरी परफेक्ट रहती है. इसलिए ये सवाल तो उठता है कि फिर आलिया को इस कैटेगरी में क्यों नॉमिनेशन नहीं दिया गया?

क्या पॉलिटिक्स की वजह से यामी को नहीं दिया गया अवॉर्ड?

यामी गौतम को बेस्ट एक्ट्रेस ना चुने जाने की वजह से सोशल मीडिया पर कई लोग इसे फिल्मफेयर का फेवरेटिज्म कह रहे हैं. मगर इससे हटकर शायद एक और बड़ी वजह है जो यामी और इस अवॉर्ड के बीच आ गई— फिल्म का पॉलिटिकल कंटेंट.

'आर्टिकल 370' देश की राजनीति से जुड़े एक बड़े और गंभीर मुद्दे पर बेस्ड थी. ठीक वैसे ही, जैसे 2022 में आई 'द कश्मीर फाइल्स'. डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री की फिल्म भी पॉलिटिकल कंटेंट की वजह से खूब विवादों में रही थी. मगर उस साल की तीसरी सबसे बड़ी फिल्म होना बता रहा था कि ये फिल्म अच्छी-खासी 'पॉपुलर' भी रही थी. आखिर बिना पॉपुलर हुए तो कोई फिल्म 300 करोड़ से ज्यादा ग्रॉस कलेक्शन कर नहीं सकती. 2023 के फिल्मफेयर अवॉर्ड्स में जब फिल्मों के नॉमिनेशन सामने आए, तो 'द कश्मीर फाइल्स' के हिस्से कई बड़ी कैटेगरी में नॉमिनेशन थे.

बेस्ट एक्टर के लिए अनुपम खेर को नॉमिनेशन मिला था और बेस्ट डायरेक्टर के लिए विवेक अग्निहोत्री को. मगर फिल्मफेयर 2023 में 'द कश्मीर फाइल्स' को एक भी फिल्मफेयर अवॉर्ड नहीं मिला. जबकि बेस्ट एक्टर कैटेगरी में उस साल अनुपम खेर के साथ ऋतिक रोशन का भी नाम था, जिन्हें बॉक्स ऑफिस पर कमजोर साबित हुई 'विक्रम वेधा' के लिए नॉमिनेशन मिला था. जबकि इस कैटेगरी में अवॉर्ड जीता राजकुमार राव ने था जिनकी फिल्म 'बधाई दो' बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप थी.

ऐसा नहीं है कि राजकुमार राव की परफॉरमेंस कमजोर थी मगर यकीनन वो इस साल की 'पॉपुलर' परफॉरमेंस तो नहीं ही थी. उन्हें भी 'क्रिटिक्स चॉइस' में नॉमिनेशन दिया जा सकता था. लेकिन 'द कश्मीर फाइल्स' के अनुपम खेर और 'आर्टिकल 370' की यामी गौतम के साथ जो हुआ, उससे ये सवाल तो बेशक उठता है कि क्या बॉलीवुड के अवॉर्ड शो, पॉलिटिकल कंटेंट से बचकर निकल जाना चाहते हैं?

इन सवालों के जवाब तो फिल्मफेयर की ज्यूरी के पास ही हैं, जो शायद कुछ कहना जरूरी ना समझे. मगर एक फिल्म इंडस्ट्री के तौर पर बॉलीवुड को ये समझना बहुत जरूरी है कि वे जनता की पसंद हुई फिल्मों और एक्टर्स के साथ अगर ऐसा करते रहेंगे तो इससे उनकी ही इमेज का नुक्सान होगा, जो वैसे भी लॉकडाउन के बाद से लगातार लेंस से परखी जा रही है.

