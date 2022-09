जब Jr NTR ने गाया था 'रॉकस्टार' का गाना, Ranbir Kapoor रह गए दंग, राजामौली ने सुनाया किस्सा

आलिया भट्ट और रणबीर कपूर (Ranbir Kapoor) की फिल्म 'ब्रह्मास्त्र' अब से कुछ ही दिनों में रिलीज होने वाली है. डायरेक्टर अयान मुखर्जी माइथोलॉजी के साथ फिक्शन मिलाकर एक ग्रैंड विजन वाला यूनिवर्स तैयार कर रहे हैं, जिसका पहला हिस्सा 'ब्रह्मास्त्र: पार्ट 1- शिवा' (Brahmastra: Part 1- Shiva) में देखने को मिलेगा.

फिल्म का प्रमोशन जोर शोर से जारी है और इसी सिलसिले में 'ब्रह्मास्त्र' की टीम हैदराबाद पहुंची थी. यहां इवेंट में RRR डायरेक्टर एसएस राजामौली और एक्टर जूनियर एनटीआर भी मौजूद थे. राजामौली (SS Rajamouli) ने इवेंट में एक ऐसा किस्सा सुनाया जिसे सुनकर लोग ये सोचते हुए हैरान रह गए कि आखिर एनटीआर कितने टैलेंटेड हैं.

जब एनटीआरने गाया 'रॉकस्टार' का गाना

राजामौली ने बताया कि जूनियर एनटीआर को रणबीर की फिल्म 'रॉकस्टार' के गाने दिल से याद हैं. उन्होंने एक किस्सा भी सुनाया जब एनटीआर को 'रॉकस्टार' के लिरिक्स एकदम सटीक याद देखकर रणबीर कपूर हैरान रह गए थे. राजामौली ने बताया कि ये बात मुंबई की है जब वो लोग एक गेट-टुगेदर कर रहे थे.

उन्होंने कहा, 'हम RRR प्रमोशन के लिए मुंबई में थे. एक रात हमने एक गेट टुगेदर किया. तो हमने टीवी पर रॉकस्टार के गाने चला दिए. तारक (जूनियर एनटीआर) ने टीवी पर चल रहे गाने के साथ गाना शुरू कर दिया. रणबीर पूरी तरह हैरान रह गए थे. वो गाना हिंदी भी नहीं था, ये कश्मीरी हिंदी टाइप कुछ था, मुझे खुद भी लिरिक्स नहीं याद हैं और ये आदमी दिल से याद लिरिक्स के साथ गाना गा रहा था! रणबीर अचंभे में आ गए थे. हमें कोई हैरानी नहीं हुई क्योंकि हम जानते हैं तारक में किस तरह का टैलेंट है.'

At the #BrahmastraPreReleaseEvent, #SSRajamouli recounted how #NTR once left #RanbirKapoor awestruck with his perfect rendition of Rockstar songs#NTRForBramhastra #Brahmastra pic.twitter.com/dfdHtBMhxc