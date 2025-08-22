पहले हफ्ते में 6 साल पुरानी 'वॉर' जितनी भी नहीं 'वॉर 2' की कमाई, स्पाई-यूनिवर्स को मिलेगी पहली फ्लॉप

ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर की फिल्म 'वॉर 2' रिलीज होने से पहले तक इस साल की सबसे बड़ी बॉलीवुड फिल्म थी. लीड रोल में बॉलीवुड और साउथ इंडस्ट्रीज के दो बड़े नाम, ब्लॉकबस्टर 'वॉर' का सीक्वल, प्रॉमिसिंग डायरेक्टर अयान मुखर्जी का डायरेक्शन और यश राज फिल्म्स के स्पाई-यूनिवर्स का प्रोजेक्ट... ये सब बातें 'वॉर 2' को इस साल की सबसे बड़ी पोटेंशियल ब्लॉकबस्टर बना रही थीं. लेकिन पहले टीजर, फिर ट्रेलर और फिर गाने इस फिल्म के लिए माहौल बनाने में नाकाम साबित हुए.

रिलीज होने के बाद तो 'वॉर 2' जनता की उम्मीद पर खरी उतरने में ही नाकाम साबित हो गई. क्रिटिक्स के नेगेटिव रिव्यू और ऑडियंस से दमदार वर्ड ऑफ माउथ की कमी ने इस फिल्म को ऐसा नुक्सान पहुंचाया है कि अब ऋतिक के खाते में करीब 10 साल बाद एक पक्की फ्लॉप फिल्म दर्ज हो सकती है. इतना ही नहीं, 'वॉर 2' का फर्स्ट वीक कलेक्शन इस लेवल पर है कि ये स्पाई-यूनिवर्स में पहली फ्लॉप बनने की भी कगार पर है.

कितना है 'वॉर 2' का फर्स्ट वीक कलेक्शन?

गुरुवार को रिलीज होने की वजह से, 'वॉर 2' के फर्स्ट वीक कलेक्शन में 8 दिन की कमाई शामिल है. जिसमें से पहले वीकेंड में इसने 175.75 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया जो उम्मीद से काफी कम रहा. मगर क्रिटिक्स और ऑडियंस के ठन्डे रिस्पॉन्स का असर मंडे से नजर आने लगा और पांचवें दिन ही कलेक्शन सिंगल डिजिट में पहुंच गया. सैकनिल्क के अनुसार, 'वॉर 2' ने गुरुवार को केवल 5 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया है.

Advertisement

सोमवार से गुरुवार तक, 4 वर्किंग डेज में फिल्म की कमाई केवल 28.5 करोड़ रुपये रही, जो दिखाता है कि कामकाजी हफ्ते में ये फिल्म ऑडियंस पाने के लिए बुरी तरह स्ट्रगल कर रही है. गुरुवार के कलेक्शन के साथ 'वॉर 2' ने 8 दिन में फाइनली 200 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया और अब इसका टोटल नेट इंडिया कलेक्शन 204 करोड़ से थोड़ा ज्यादा है. मगर इस फिल्म की रफ्तार 6 साल पहले आई ऑरिजिनल फिल्म 'वॉर' और स्पाई-यूनिवर्स की फिल्मों के मुकाबले बहुत स्लो चल रही है.

'वॉर' के मुकाबले कैसी है 'वॉर 2' की कमाई?

2019 में आई 'वॉर', बुधवार को रिलीज हुई थी और 9 दिन की कमाई के साथ इसका फर्स्ट वीक कलेक्शन 238 करोड़ से ज्यादा था. 'वॉर 2' से तुलना के लिए अगर इसका पहले 8 दिन का कलेक्शन देखा जाए तो वो भी 228 करोड़ से ज्यादा था. पहली फिल्म ने 7 दिन में 200 करोड़ का आंकड़ा अच्छे-खासे मार्जिन से पार कर लिया था. जबकि 'वॉर 2' को ये दहलीज छूने में 8 दिन लगे हैं.

दोनों फिल्मों में एक सबसे बड़ा फर्क अलग-अलग वर्जन से कमाई का है. दोनों ही फिल्में हिंदी, तेलुगू और तमिल में रिलीज हुईं. 'वॉर' ने पहले 8 दिन में जो 228.5 करोड़ का इंडिया कलेक्शन किया था, उसमें हिंदी वर्जन की कमाई 219 करोड़ से ज्यादा थी. जबकि 'वॉर 2' ने 8 दिन में जो 204 करोड़ कमाए हैं उसमें हिंदी वर्जन का कलेक्शन लगभग 150 करोड़ ही है.

Advertisement

ये साफ दिखाता है कि इस फिल्म के प्राइमरी दर्शक, यानी हिंदी ऑडियंस ही इससे संतुष्ट नहीं हैं. फिल्म में जूनियर एनटीआर के होने से शुक्र की बात ये हुई कि तेलुगू वर्जन का कलेक्शन 51 करोड़ से ज्यादा हो चुका है. इसीलिए अपने टिपिकल बॉलीवुड दर्शकों का साथ छूटने के बाद भी एक बॉलीवुड फिल्म 200 करोड़ तक तो जा पहुंची है.

क्या है 'वॉर 2' की कमाई का गणित?

पिंकविला की एक रिपोर्ट के अनुसार, 'वॉर 2' का टोटल बजट 450 करोड़ रुपये है. बॉक्स ऑफिस पर एवरेज कलेक्शन के लिए भी इस फिल्म को कम से कम 500 करोड़ कमाने की जरूरत थी. लेकिन सोमवार से इसकी का जो हाल है, इसका 300 करोड़ तक पहुंच पाना भी मुश्किल नजर आ रहा है.

रिपोर्ट्स बताती हैं कि सैटेलाईट, ओटीटी और म्यूजिक वगैरह के राइट्स से मेकर्स ने 200 करोड़ से ज्यादा रिकवरी की है. फिल्म के राइट्स भी महंगे ही बिके होंगे. यानी उनके लिए फिल्म पूरी तरह तो घाटे का सौदा तो नहीं ही होने वाली. लेकिन फिल्म खरीदने वालों को उनकी लागत पर प्रॉफिट कितना मिलता है, इसी से हिट या फ्लॉप का फैसला दिया जाता है. थिएट्रिकल बिजनेस के गणित पर तो 'वॉर 2' को फ्लॉप ही माना जाएगा.

Advertisement

ऋतिक और स्पाई-यूनिवर्स को दर्द देगी 'वॉर 2'

बॉक्स ऑफिस के गणित पर ऋतिक की आखिरी फिल्म जो स्पष्ट तौर पर फ्लॉप कही जा सकती है, 2016 में आई 'मोहेनजोदारो' थी. इसके बाद उनकी फिल्म 'काबिल' (2017) भले बड़ी हिट ना रही हो मगर एक कामयाब फिल्म थी. 2019 में उनकी 'सुपर 30' हिट रही और 'वॉर' तो ब्लॉकबस्टर थी ही.

लॉकडाउन के बाद आई उनकी दो फिल्में 'विक्रम वेदा' (2022) और 'फाइटर' (2024) हिट ना सही, मगर फ्लॉप के टैग से बच निकली थीं. यानी अब ऑलमोस्ट एक दशक बाद ऋतिक के खाते में 'वॉर 2' एक फ्लॉप फिल्म बनकर दर्ज होगी.

दूसरी तरफ, स्पाई-यूनिवर्स के लिए 'वॉर 2' पहली फ्लॉप फिल्म होगी. 2012 में आई 'एक था टाइगर' से शुरू हुए इस यूनिवर्स में 'टाइगर जिंदा है' (2017), 'वॉर' (2019), 'पठान' (2023) जैसी फिल्में हैं जो अपने-अपने वक्त में बॉलीवुड की सबसे कमाऊ फिल्में साबित हुई हैं. जबकि 'वॉर 2' से पहले इसकी आखिरी रिलीज 'टाइगर 3' (2023) नेगेटिव रिव्यूज के बावजूद एक एवरेज कलेक्शन के साथ बच निकली थी. अब 'वॉर 2' इस यूनिवर्स की पहली फ्लॉप फिल्म बनने की राह पर है.

---- समाप्त ----