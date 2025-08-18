'वॉर 2' की सुस्त पड़ रही रफ्तार, ऋतिक- जूनियर एनटीआर की फिल्म पर मंडरा रहा फ्लॉप होने का खतरा

ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर की फिल्म 'वॉर 2' गुरुवार को बड़े शोर-शराबे के साथ थिएटर्स में रिलीज हुई. 2019 की सबसे बड़ी बॉलीवुड फिल्म 'वॉर' का ये सीक्वल, इस साल की सबसे बड़ी बॉलीवुड फिल्म का कहा जा रहा था. लेकिन फिल्म के टीजर-ट्रेलर और गानों को उस तरह का धमाकेदार रिस्पॉन्स नहीं मिला, जैसा 6 साल पहले आई ऑरिजिनल फिल्म को मिला था.

एडवांस बुकिंग पर ही इसका असर नजर आने लगा था और ये तय था कि इसकी शुरुआत 'वॉर' जितनी बड़ी नहीं होने वाली. हालांकि, पहले दिन 50 करोड़ से ज्यादा ओपनिंग के बाद, स्वतंत्रता दिवस की छुट्टी वाले दिन 'वॉर 2' ने कुछ दम जरूर दिखाया मगर इसके वीकेंड कलेक्शन का ट्रेंड, फिल्म के भविष्य के लिए बहुत भरोसेमंद नहीं नजर आ रहा.

'वॉर 2' का वीकेंड कलेक्शन

ऋतिक और जूनियर एनटीआर की फिल्म ने पहले दिन 52 करोड़ रुपये के कलेक्शन के साथ बॉक्स ऑफिस पर सफर शुरू किया. स्वतंत्रता दिवस की छुट्टी का फायदा उठाते हुए दूसरे दिन फिल्म ने 57.35 करोड़ का कलेक्शन किया. शनिवार को फिल्म का कलेक्शन, ओपनिंग से भी काफी नीचे चला गया और करीब 33 करोड़ रुपये की ही कमाई हुई.

छुट्टी की वजह से हुए बड़े फायदे के बाद, अगले दिन कमाई थोड़ी-बहुत कम हो जाना आम बात है. लेकिन आंकड़ों से आप समझ पा रहे होंगे कि शनिवार को 'वॉर 2' की कमाई बहुत ज्यादा नीचे चली गई. ये बात यहीं नहीं रुकी और रविवार का कलेक्शन, शनिवार से भी कम रहा. सैकनिल्क के अनुसार, बॉक्स ऑफिस पर अपने चौथे दिन 'वॉर 2' ने 31.3 करोड़ का ही कलेक्शन किया. अबतक 4 दिन में ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ऑलमोस्ट 174 करोड़ रुपये का नेट इंडिया कलेक्शन कर चुकी है.



'वॉर' के मुकाबले कैसे स्लो है 'वॉर 2'

2019 में आई ऋतिक और टाइगर श्रॉफ स्टारर 'वॉर' बुधवार को रिलीज हुई थी. इस फिल्म के वीकेंड कलेक्शन में 5 दिन गिने गए और कलेक्शन करीब 166 करोड़ रुपये था. इसके मुकाबले, 'वॉर 2' का 4 दिन का कलेक्शन दिखता तो मजबूत है. मगर यहां समस्या दूसरी है.

'वॉर' के 166 करोड़ में, फिल्म के हिंदी वर्जन से हुई कमाई 159 करोड़ से ज्यादा थी. जबकि 'वॉर 2' का हिंदी वर्जन लगभग 125 करोड़ ही कमा सका है. यानी एक बॉलीवुड फिल्म सीक्वल, हिंदी दर्शकों वाली अपनी पक्की मार्किट में कमजोर परफॉर्म कर रहा है.

'वॉर' की ओपनिंग, 53.35 करोड़ में हिंदी वर्जन का हिस्सा 51.60 करोड़ था, जो लगभग 'वॉर 2' की पूरी ओपनिंग के बराबर है. 'वॉर 2' के ओपनिंग कलेक्शन, 52 करोड़ में एक बड़ा हिस्सा, 22.75 करोड़, तेलुगू वर्जन के कलेक्शन से आया था. जाहिर सी बात है ये फिल्म की कास्ट में जूनियर एनटीआर के होने का असर था. लेकिन पहले दिन से लेकर चौथे दिन तक तेलुगू वर्जन की कमाई भी लगातार गिरी है.

शुक्रवार को तेलुगू वर्जन का कलेक्शन 12.5 करोड़ ही बचा और शनिवार को फिर तेजी से गिरकर 7 करोड़ ही रह गया. रविवार को तो तेलुगू वर्जन का कलेक्शन 5 करोड़ ही बचा. यानी जहां हिंदी में 'वॉर 2' शुरू से ही 'वॉर' के मुकाबले काफी पीछे चल रही है, वहीं शुरू में इसे संभालने वाला तेलुगू वर्जन भी अब स्लो पड़ रहा है.

क्यों मंडरा रहा है फ्लॉप होने का खतरा?

'वॉर 2' के रिव्यू और जनता का रिस्पॉन्स बहुत पॉजिटिव नहीं है इसलिए सोमवार से इसकी कमाई पर और भी तगड़ा असर पड़ेगा. पिछले कुछ सालों से ये ट्रेंड रहा है कि अगर जनता को फिल्म पसंद नहीं आ रही तो सोमवार के बाद बॉक्स ऑफिस पर उसका हाल बुरा हो जाता है. ट्रेंड के हिसाब से लग रहा है कि सोमवार को शायद 'वॉर 2' 15 करोड़ का नेट इंडिया कलेक्शन भी ना कर सके.

इस हफ्ते के अंत तक 'वॉर 2' शायद 200 करोड़ के करीब पहुंच जाए, लेकिन इस तरह की ट्रेंडिंग के साथ 300 करोड़ तक का सफर बहुत मुश्किल हो जाएगा. हालांकि, अगली बड़ी रिलीज 'परम सुंदरी' के आने तक इसके पास लगभग 10 दिन का वक्त है और तबतक ये धीरे-धीरे कमाई जारी रख सकती है. मगर 'वॉर 2' की सबसे बड़ी समस्या इसका बजट है.

ऋतिक-जूनियर एनटीआर की एक्शन एंटरटेनर का रिपोर्टेड बजट 400 करोड़ रुपये है. जिस तरह फिल्म का ट्रेंड चल रहा है, बहुत मुश्किल है कि ये बॉक्स ऑफिस से अपना बजट रिकवर कर सके. हालांकि, ओटीटी राइट्स और बाकी डील्स से हुई रिकवरी के साथ बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जोड़ने पर, 'वॉर 2' मेकर्स के लिए तो घाटे का सौदा तो नहीं ही साबित होगी. मगर साल की सबसे बड़ी बॉलीवुड फिल्म अगर थिएट्रिकल बिजनेस से अपना बजट भी ना रिकवर कर सके, तो समझ जाना चाहिए कि इसका हाल बहुत अच्छा नहीं है.

