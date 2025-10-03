'मैं उनकी नाजायज बेटी...', ट्विंकल खन्ना के खुलासे से चौंकी आलिया, ऋषि कपूर से था कनेक्शन

बॉलीवुड की फेमस एक्ट्रेस ट्विंकल खन्ना और एक्ट्रेस काजोल ने एक टॉक शो की शुरुआत की है, जिसका नाम 'टू मच विद काजोल एंड ट्विंकल' है. इस टॉक शो में बॉलीवुड के कई बड़े सितारे शिरकत कर चुके हैं. हाल ही में आलिया भट्ट और वरुण धवन शो में पहुंचे. जहां दोनों ने पर्सनल लाइफ से लेकर करियर की बातें शेयर की. इस बीच ट्विंकल खन्ना ने ऐसा कुछ कहा, जिसे सुन आलिया हैरान हो गईं.

दरअसल बातों-बातों में आलिया भट्ट और वरुण धवन ने दिवगंत एक्टर ऋषि कपूर का जिक्र किया. इस दौरान वरुण धवन और आलिया भट्ट ने बताया कि कैसे फिल्म 'स्टूडेंट ऑफ द ईयर' की शूटिंग के दौरान उन्होंने ऋषि कपूर संग वक्त बिताया था. इस दौरान आलिया ने कहा, 'उन्हें ऋषि कपूर की बहुत याद आती है.'

ट्विंकल खन्ना की बात से हैरान हुई आलिया

वहीं ट्विंकल खन्ना ने आलिया और वरुण से एक किस्सा शेयर करते हुए कहा, 'मैं आलिया के ससुर जी की वजह से लगभग कपूर बन गई थी. दरअसल मेरे जन्मदिन पर बहुत प्यार से ट्वीट करते हुए लिखा, 'तुम जानती हो, जब तुम अपनी मां के पेट में थी तो मैं उनके लिए गाना गाया करता था. तो हर किसी को लगा कि मैं उनकी नाजायज बेटी हूं. इस चीज के लिए वह ट्रोल हो गए और उन्हें सफाई देने के साथ-साथ माफी भी मांगनी पड़ी.'

वहीं ट्विंकल खन्ना की ये बातें सुनकर आलिया भट्ट भी हैरान हो गईं. इसके बाद ट्विंकल खन्ना ने आलिया को तुरंत ही जवाब दिया, 'मैं तुम्हारी भाभी नहीं हूं, ये बस एक गलती थी.' इस बीच वरुण ने भी बोलते हुए कहा, 'उसे समझ नहीं आ रहा कि कैसे रिएक्ट करें.' बता दें कि ऋषि कपूर और ट्विंकल खन्ना की मां, दिग्गज स्टार डिंपल कपाड़िया ने राज कपूर की 1973 की क्लासिक फिल्म 'बॉबी' से साथ में एक्टिंग की शुरुआत की थी.

आलिया ने किया ऋषि कपूर को याद

शो के दौरान आलिया भट्ट ने रणबीर कपूर से शादी से पहले फिल्म 'कपूर एंड संस' की शूटिंग के दौरान ऋषि कपूर के साथ बिताए समय की यादों को शेयर किया. एक्ट्रेस ने कहा, 'मैं उस समय रणबीर को डेट नहीं कर रही थी, लेकिन हम (वह और ऋषि कपूर) हर शाम साथ घूमते थे. उनके पास सुनाने के लिए बहुत ही शानदार कहानियां होती थीं. शूटिंग के बाद वह सबको बुलाकर आराम करते और साथ में डिनर करते थे. वह माहौल बहुत अच्छा था, मुझे उनकी बहुत याद आती है. अब, जब भी लोग राहा को देखते हैं, तो कहते हैं कि वह मिनी ऋषि कपूर और आलिया भट्ट हैं.'

