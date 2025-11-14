scorecardresearch
 

'हमारा एक एक्स कॉमन था' ट्विंकल ने पहली बार खोला राज, काजोल बोलीं- चुप कर जाओ

ट्विंकल और काजोल ने अपनी निजी जिंदगी को लेकर भी बहुत से खुलासे 'टू मच' पर किए हैं. ऐसा ही एक खुलासा शो के नए एपिसोड में भी हुआ. ट्विंकल खन्ना ने बताया कि उनका और काजोल का एक एक्स बॉयफ्रेंड कॉमन है. ये सुनकर काजोल हैरान रह गईं.

काजोल-ट्विंकल खन्ना ने एक ही शख्स को किया था डेट (Photo: Screengrab)
काजोल-ट्विंकल खन्ना ने एक ही शख्स को किया था डेट (Photo: Screengrab)

ट्विंकल खन्ना और काजोल इन दिनों अपने चैट शो 'टू मच' को लेकर चर्चा में हैं. दोनों के इस शो पर बॉलीवुड के स्टार्स लगातार शिरकत कर रहे हैं. इसमें दोनों एक्ट्रेसेज भी रिश्तों, प्यार, डेटिंग और शादी पर अपनी राय रख रही हैं. इसके अलावा ट्विंकल और काजोल ने अपनी निजी जिंदगी को लेकर भी बहुत से खुलासे 'टू मच' पर किए हैं. ऐसा ही एक खुलासा शो के नए एपिसोड में भी हुआ.

काजोल-ट्विंकल का एक है एक्स

शो के एक सेगमेंट 'दिस और दैट' में पूछा गया, 'बेस्ट फ्रेंड्स को एक-दूसरे के एक्स को डेट नहीं करना चाहिए'. इसपर ट्विंकल खन्ना ने सहमति जताई और बोलीं, 'मेरे लिए मेरी दोस्त किसी भी मर्द से ज्यादा जरूरी हैं. वो तो कहीं पर भी मिल जाएगा.' काजोल की ओर देखते हुए उन्होंने आगे कहा, 'हमारा एक एक्स कॉमन है, लेकिन हम बता नहीं सकते.' इस पर काजोल ने घबराते हुए जवाब दिया, 'चुप हो जाओ, मैं तुमसे विनती करती हूं.' इससे सब हंस पड़े.

शो में गेस्ट के रूप में आईं कृति सेनन ने अपने मौजूदा क्रश के बारे में बताया. उन्होंने कबूल किया कि वे दिल से पूरी तरह होपलेस रोमांटिक हैं. एक्ट्रेस ने कहा, 'जो भी है, वो इंडस्ट्री से नहीं है. तो ये बहुत अच्छा है. मुझे रोमांस पसंद है. मुझे प्यार में होने का आइडिया पसंद है. मुझे लव स्टोरीज भी बहुत पसंद हैं, जो आजकल बहुत कम बन रही हैं.'

कृति कर रही करण को डेट?

कृति सेनन हाल ही में अपनी कथित डेटिंग लाइफ को लेकर खबरों में आई थीं. कहा जा रहा है कि एक्ट्रेस एनआरआई मिलियनेयर कबीर बहिया के साथ रिलेशनशिप में हैं, जिनके साथ वे पहले अपने बर्थडे वेकेशन पर भी गई थीं. नवंबर 1999 में जन्मे कबीर बहिया यूके बेस्ड बिजनेसमैन बताए जाते हैं, जिन्होंने इंग्लैंड के एक बोर्डिंग स्कूल में पढ़ाई की है.

अमीर परिवार से आने वाले कबीर वर्ल्डवाइड एविएशन एंड टूरिज्म लिमिटेड के फाउंडर भी हैं. वे साउथॉल ट्रैवल के मालिक कुलजिंदर बहिया के बेटे हैं, जो यूके बेस्ड ट्रैवल एजेंसी है. एक एचटी रिपोर्ट के अनुसार, 2019 की संडे टाइम्स रिच लिस्ट में कुलजिंदर और उनके परिवार की नेट वर्थ 427 मिलियन पाउंड बताई गई थी. एक सफल बिजनेसमैन होने के अलावा, कबीर बहिया का क्रिकेट इंडस्ट्री से भी गहरा नाता लगता है. वे अक्सर फेमस भारतीय क्रिकेटरों के साथ घूमते और इवेंट्स में उनके साथ नजर आते हैं.

