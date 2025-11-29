कार्तिक आर्यन की फिल्म ने रिलीज से पहले ही बनाया रिकॉर्ड! सिर्फ टाइटल से ही कर डाला कमाल

ऐसा लगता है फिल्ममेकर करण जौहर खुद से ही कोई कॉम्पिटीशन कर रहे हैं— लंबे फिल्म टाइटल रखने का कॉम्पिटीशन. सबूत है उनकी लेटेस्ट फिल्म जिसके लीडिंग हीरो कार्तिक आर्यन हैं. और उनके साथ लीडिंग लेडी हैं अनन्या पांडे. इस फिल्म का टाइटल है- 'तू मेरी मैं तेरा, मैं तेरा तू मेरी'. 8 शब्दों का टाइटल. हाल ही में फिल्म का टाइटल ट्रैक रिलीज हुआ जिसे पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिल रहा है. मगर इस टाइटल ट्रैक से इतर फिल्म का टाइटल अपने आप में एक रिकॉर्ड का हिस्सा बन गया है.

लंबे टाइटल रखने के शौकीन करण जौहर

करण ने इंडस्ट्री में बतौर डायरेक्टर 1998 में डेब्यू किया था. उनकी पहली फिल्म का टाइटल ही 4 शब्दों वाला था— 'कुछ कुछ होता है'. उनकी फिल्मों के टाइटल में 4 शब्द होना बहुत आम बात है. जैसे- कभी खुशी कभी गम, कभी अलविदा ना कहना, स्टूडेंट ऑफ द ईयर, ऐ दिल है मुश्किल वगैरह. जो फिल्में करण ने सिर्फ प्रोड्यूस की हैं, उनमें भी ठीकठाक लंबे टाइटल मिलते हैं— हम्प्टी शर्मा की दुल्हनिया, ऐ वतन मेरे वतन, गुंजन सक्सेना द कारगिल गर्ल.

2023 में करण लंबे ब्रेक के बाद फिर से डायरेक्टर की कुर्सी पर लौटे. इस बार उन्होंने 4 शब्द के टाइटल्स का रिकॉर्ड तोड़ा... मगर और लंबे टाइटल के लिए. इस बार उनकी फिल्म के टाइटल में 6 शब्द आए— रॉकी और रानी की प्रेम कहानी. करण की पिछली फिल्मों की तरह, उनका ये कमबैक भी हिट साबित हुआ.

कार्तिक की फिल्म ने बनाया 'सबसे लंबे टाइटल' का रिकॉर्ड

अब करण ने कार्तिक और अनन्या के साथ फिल्म बनाई है 'तू मेरी मैं तेरा, मैं तेरा तू मेरी. इसके नाम में कुल 8 शब्द हैं. ये टाइटल ना सिर्फ पिछले कुछ टाइम में आई सबसे लंबे आम वाली फिल्मों को छोड़ता है. बल्कि ये मॉडर्न बॉलीवुड हिस्ट्री में सबसे लंबा फिल्म टाइटल भी है. हालांकि इस रिकॉर्ड पर इसका हक अकेला नहीं है. इसके साथ ही 8 शब्द का एक और टाइटल भी 'सबसे लंबा फिल्म टाइटल' कहलाने का हकदार है.

2018 में मामी फिल्म फेस्टिवल में 'पंचायत' के प्रधान जी उर्फ रघुबीर यादव की एक फिल्म का बहुत जलवा था. इसका नाम था— घोड़े को जलेबी खिलाने ले जा रिया हूं. 8 शब्दों वाला ये फिल्म टाइटल, मॉडर्न हिंदी फिल्मों में सबसे लंबा फिल्म टाइटल माना जाता है. अब 8 ही शब्दों के साथ 'तू मेरी मैं तेरा, मैं तेरा तू मेरी' ने इसकी बराबरी कर ली है.

लंबे टाइटल वाली लव स्टोरीज हैं हिट

पिछले कुछ सालों में लंबे नामों वाली लव स्टोरीज काफी पॉपुलर हुई हैं. रणवीर सिंह और आलिया भट्ट की 'रॉकी और रानी के प्रेम कहानी' के साथ, रणबीर कपूर और श्रद्धा कपूर की 'तू झूठी मैं मक्कार' भी इस लिस्ट में है. शाहिद कपूर और कृति सेनन की 'तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया' के साथ, कार्तिक और कियारा अडवाणी की 'सत्य नारायण की प्रेम कथा'. इसी साल 'एक दीवाने की दीवानियत' ने भी तगड़ा सरप्राइज दिया है. 4-5-6 शब्दों वाले फिल्म टाइटल तो बॉक्स ऑफिस पर कामयाबी देखते ही रहे हैं. अब देखना है कि 8 शब्दों के टाइटल वाली 'तू मेरी मैं तेरा, मैं तेरा तू मेरी' क्या कमाल करती है.

देखना ये भी है कि क्या करण आगे अपने टाइटल्स में 8 से भी ज्यादा शब्द ट्राई करेंगे या नहीं. करण को भले लंबे टाइटल रखने का शौक चढ़ा हो, पर उन्होंने हमारा काम बहुत मुश्किल कर दिया है. इस फिल्म की खबरों में हम हैडलाइन कैसे दें... 8 शब्द तो टाइटल में ही खर्च हो जा रहे हैं! वैसे 'तू मेरी मैं तेरा, मैं तेरा तू मेरी' 25 दिसंबर को रिलीज हो रही है.

