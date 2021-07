Tokyo Olympics 2020: मीराबाई चानू ने जीता सिल्वर मेडल, सेलेब्स ने दी बधाई

Tokyo Olympics 2020: भारत की मीराबाई चानू ने टोक्यो में हो रहे ओलंपिक 2020 में बड़ी जीत हासिल कर ली है. मीराबाई ने वेटलिफिटिंग की वुमंस 49 किलो कैटेगरी में भारत को उनका पहला सिल्वर मेडल दिलाया है. कर्णम मल्लेश्वरी के बाद मीराबाई दूसरी भारतीय वेटलिफ्टर हैं, जिन्होंने देश के लिए मेडल जीता है. कर्णम ने साल 2000 में हुए सिडनी ओलंपिक में भारत को ब्रोंज जिताया था.

सेलेब्स ने मीराबाई चानू को सराहा

मणिपुर से आईं 26 साल की मीराबाई चानू ने कुल 202 किलो (87 किलो +115 किलो) वजन को उठाकर प्रतियोगिता में दूसरा स्थान पाया. मीराबाई चानू को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है और साथ ही वह राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की विजेता भी रही हैं. मीराबाई की जीत का जश्न देशभर में मनाया जा रहा है. आम जनता के साथ-साथ फिल्म इंडस्ट्री के सेलेब्स भी सोशल मीडिया पर जरिए मीराबाई चानू को बधाई दे रहे हैं.

फरहान अख्तर, रणदीप हुड्डा, तापसी पन्नू, स्वरा भास्कर, आर माधवन, महेश बाबू संग कई सेलेब्स ने मीराबाई चानू को बधाई दी और गर्व जताया है. देखें सेलेब्स के ट्वीट्स यहां -

Congratulations #MirabaiChanu for opening our account in the #OlympicGames with your #silver thank you for all your hard work and that competitive spirit 🤗#Olympics 👏🏽👏🏽 pic.twitter.com/VaEkDGwRuI — Randeep Hooda (@RandeepHooda) July 24, 2021

What an outstanding opening by #MirabaiChanu! First time ever India's secured a medal on the first day of Tokyo Olympics. A promising start. #Weightlifting#Cheers4India #silver pic.twitter.com/iUQctCFluP — Pranitha Subhash (@pranitasubhash) July 24, 2021

Off to a flying start! Huge congratulations to #MirabaiChanu on winning the silver for weightlifting at the #Tokyo2020 Olympics. The action has just begun! 🇮🇳 pic.twitter.com/AYX0gLP38c — Mahesh Babu (@urstrulyMahesh) July 24, 2021

बता दें कि बॉलीवुड से लेकर साउथ इंडस्ट्री तक सेलेब्स टोक्यो ओलंपिक्स 2020 में भारत के खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाने के लगे हुए हैं. सलमान खान और प्रियंका चोपड़ा संग कई सेलेब्स ने इसे लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट भी शेयर किए हैं. अब मीराबाई चानू के सिल्वर मेडल जीतने की खुशी सभी के लिए अलग ही है.