Tiger 3 के सेट पर Salman Khan-Katrina Kaif का जबरदस्त एक्शन, स्टार्स को लगी चोट?

सलमान खान इन दिनों अपनी फिल्म 'टाइगर 3' की शूटिंग दिल्ली में कर रहे हैं. इस फिल्म में सलमान खान की जोड़ी एक बार फिर कटरीना कैफ के साथ जमने वाली है, जिसे लेकर फैंस काफी उत्साहित हैं. अब इस फिल्म के सेट्स से सलमान और कटरीना के लुक्स लीक हो गए हैं. लीक हुई फोटोज में सलमान खान और कटरीना कैफ को चोटें लगी हुई हैं.

सलमान-कटरीना की फोटो हुईं लीक

'टाइगर 3' की शूटिंग विदेशों में करने के बाद अब सलमान खान इसके आखिरी हिस्से को शूट कर रहे हैं. दिल्ली में फिल्म 'टाइगर 3' की शूटिंग हो रहे हैं. ऐसे में सेट्स से कुछ तस्वीरें सामने आई हैं जिनमें सलमान और कटरीना को एक्शन अवतार में देखा जा सकता है. दोनों की सेट्स से आईं तस्वीरें इंटरनेट पर वायरल हो गई हैं. इनमें सलमान और कटरीना को चोटें लगी हैं और खून बहता दिख रहा है.

फोटोज में कटरीना कैफ ने कॉम्बैट वेस्ट और जींस पहना हुआ है. वहीं सलमान खान टी-शर्ट और ट्रॉउजर में नजर आ रहे हैं. दोनों का लुक उबर कूल है. इन तस्वीरों से साफ है कि सलमान खान और कटरीना कैफ टाइगर फ्रैंचाइजी की बाकी फिल्मों की तरह इसमें भी जबरदस्त स्टंट्स करते नजर आएंगे.

