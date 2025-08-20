scorecardresearch
 

The Ba***ds of Bollywood Preview: धमाकेदार है आर्यन खान के 'बैड्स ऑफ बॉलीवुड' का प्रीव्यू, सलमान खान को देखा?

'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' के ट्रेलर में बॉलीवुड को दिखाया गया है. इसमें कहा जाता है कि कुछ लोग हीरो के घर पैदा होते हैं और कुछ लोग हीरो पैदा होते हैं. इसके बाद आपको आसमान सिंह (लक्ष्य लालवानी) की कहानी देखने को मिलेगी. आर्यन खान की ये सीरीज धुआंधार होने वाली है.

बॉबी देओल, आर्यन खान (Photo: Youtube Screengrab)
बॉलीवुड के सुपरस्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान अपने डेब्यू के लिए तैयार हैं. आर्यन एक्टर नहीं बल्कि डायरेक्टर के रूप में फिल्म इंडस्ट्री में कदम रख रहे हैं. हाल ही में उनके नेटफ्लिक्स शो 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' (The Ba***ds of Bollywood) का फर्स्ट लुक आया था, जिसमें आर्यन ने वादा किया था कि वो प्यार के साथ-साथ वार भी करने वाले हैं. अब शो का प्रीव्यू रिलीज हो गया है और फुलटू फिल्मी है.

धुआंधार है बैड्स ऑफ बॉलीवुड का ट्रेलर

आसमान के साथ है उसका दोस्त (राघव जुयाल). आसमान का रोमांस एक लड़की (सहर बम्बा) से चल रहा है, जो भारत के सबसे बड़े स्टार अजय तलवार (बॉबी देओल) की बेटी है. इस ट्रेलर में इंडिया के सबसे बड़े फैमिली ड्रामा को बनाने की बात हो रही है. इस ड्रामा में खून खराबा, मारधाड़, गाली-गलौच, जबरदस्त एक्शन और सुपर्ब पार्टी के साथ-साथ और भी बहुत कुछ होगा. प्रीव्यू से साफ है कि आर्यन खान का ये खूब एकदम फिल्मी और रोमांचक है, जिसे देखने में दर्शकों को खूब मजा आने वाला है.

'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' का निर्देशन करने के साथ-साथ इसकी कहानी को आर्यन खान ने ही लिखा है. इसमें लक्ष्य लालवानी, सहर बम्बा, मोना सिंह, बॉबी देओल, मनोज पाहवा, आन्या सिंह, राघव जुयाल, मनीष चौधरी जैसे सितारे नजर आएंगे. इसके अलावा रैपर बादशाह, सलमान खान, करण जौहर और रणवीर सिंह का इसमें कैमियो भी है. ये सीरीज नेटफ्लिक्स पर 18 सितंबर को स्ट्रीम होगी.

---- समाप्त ----
