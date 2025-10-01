scorecardresearch
 

Tere Ishk Mein Teaser: प्यार-दर्द और टूटे रिश्ते की कहानी 'तेरे इश्क में', धनुष-कृति करेंगे कमाल

डायरेक्टर आनंद एल राय की फिल्म 'तेरे इश्क में' का टीजर रिलीज हो गया है. इस टीजर में आपको दो दिल टूटे-दिल जले आशिक दिखाई देंगे, जो जिंदगी की हलचल के बीच मिलते हैं. उनकी प्रेम कहानी बिल्कुल आसान नहीं है. फिल्म में धनुष और कृति सेनन की जबरदस्त परफॉरमेंस देखने मिलेगी.

फिल्म 'तेरे इश्क में' के टीजर में धनुष और कृति सेनन (Photo: Screengrab)
साल का वो वक्त भी आ गया, जब साउथ सुपरस्टार धनुष को फिर से बॉलीवुड में फिल्म में देखा जाने वाला है. डायरेक्टर आनंद एल राय की फिल्म 'तेरे इश्क में' धनुष को देखा जाने वाला है. लंबे इंतजार के बाद इसका टीजर रिलीज हो गया है. इस टीजर में आपको दो दिल टूटे-दिल जले आशिक दिखाई देंगे, जो जिंदगी की हलचल के बीच मिलते हैं. उनकी प्रेम कहानी बिल्कुल आसान नहीं है.

धनुष-कृति की फिल्म का टीजर रिलीज

टीजर की शुरुआत में आप कृति सेनन के किरदार को अपनी हल्दी सेरेमनी में बैठे देखते हैं. उससे एक छोटी बच्ची बात कर रही है. इसके बाद कृति का ध्यान दरवाजे की ओर जाता है, कैमरा घूमता है तो आप भी कृति की नजरों का पीछा करते पर्दे पर पाते हैं. लुटे-पिटे धनुष, एक आंख में चोट लेकर गुस्से में लंगाते हुए कृति सेनन की ओर चले आ रहे हैं. उनका कहना है कि वो अपने पिता का बनारस में अंतिम संस्कार करके आ रहे हैं और अपने साथ गंगा जल लाए हैं. धनुष कहते हैं- 'नई जिंदगी शुरू करने जा रही है, पहले पुराने पाप तो धो ले'.

इसके बाद आप इन दोनों की जिंदगी में कदम करते हैं. यहां धनुष एक बेरहम और दीवाने आशिक हैं. जो किसी से भी पंगा लेने में पीछे नहीं हटते और हथकड़ियों में बंधे होने के बावजूद अपनी प्रेमिका को इशारा करना नहीं भूलते. वहीं कृति अपने दर्द में डूबी हुई हैं. वो कभी शराब से अपने दर्द को भरती हैं तो कभी धनुष के कंधे पर सिर रख सुकून पाती हैं. दोनों के ही अवतार एकदम जबरदस्त है, जो इस बात की गवाही दे रहे हैं कि कृति सेनन और धनुष अपनी बेस्ट परफॉरमेंस में से एक 'तेरे इश्क में' फिल्म में देने वाले हैं.

इस पिक्चर को हिमांशु शर्मा और नीरज यादव ने लिखा है. आनंद एल राय के निर्देशन में बन रही 'तेरे इश्क में' एक म्यूजिकल है, जिसके कानों को इरशाद कामिल ने लिखा है. फील के टाइटल ट्रैक को अरिजीत सिंह ने अपनी आवाज दी है. फिल्म का टीजर दुख, दर्द के साथ-साथ कुछ ऐसी फीलिंग्स से भी भरा है, जो एक दिल टूटे आशिक के खतरनाक हो जाने के बाद आपको महसूस होती है. टीजर से धनुष का डायलॉग- 'शंकर करे तेरे बेटा हो, तुझे पता चले कि इश्क में जो मर जाते हैं, वो भी किसी के बेटे होते हैं', रोंगटे खड़े करने वाला है. ये फिल्म 28 नवंबर को रिलीज होगी.

लेटेस्ट

