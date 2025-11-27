लव स्टोरीज वाले साल में 'तेरे इश्क में' करेगी धमाल! धनुष-कृति के फायर-ब्रांड रोमांस ने बनाया माहौल

बॉलीवुड लवर्स को 'रांझणा' जैसी कल्ट फिल्म दे चुके धनुष, एक और लव स्टोरी के साथ धमाका करने की तैयारी में हैं. शुक्रवार को उनकी फिल्म 'तेरे इश्क में' रिलीज होने वाली है. कृति सेनन फिल्म में उनके साथ लीड रोल में हैं. दोनों की केमिस्ट्री स्क्रीन पर आग लगा रही है. 'तेरे इश्क में' के ट्रेलर को बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला है. और म्यूजिक प्लेटफॉर्म्स पर फिल्म का एल्बम खूब सुना जा रहा है.

माहौल बन चुका है, एडवांस बुकिंग शुरू हो चुकी है. अब जनता और फिल्म ट्रेड की नजरें इस बात पर लगी हैं कि 'तेरे इश्क में' क्या कमाल करने वाली है. फिल्म का प्रमोशनल मैटेरियल तो काफी पॉजिटिव रिस्पॉन्स बटोर रहा है. मगर एक और फैक्टर है जो 'तेरे इश्क में' को एक पोटेंशियल हिट बना सकता है.

लव स्टोरीज पर खूब बरस रहा जनता का प्यार

2025 बॉलीवुड लव स्टोरीज के लिए बहुत खास रहा है. इसका सबसे बड़ा सबूत तो अहान पांडे और अनीत पड्डा की 'सैयारा' है. एकदम फ्रेश चेहरों वाली इस म्यूजिकल लव स्टोरी से, रिलीज से पहले किसी को कुछ खास उम्मीद नहीं थी. मगर थिएटर्स में पहुंचते ही इस फिल्म ने जो कमाल किया वो रिकॉर्ड-बुक्स में दर्ज है. 300 करोड़ से ज्यादा नेट कलेक्शन के साथ 'सैयारा' इस साल की दूसरी सबसे बड़ी बॉलीवुड फिल्म है.

'सैयारा' के अलावा 'एक दीवाने की दीवानियत' भी इस साल की एक बड़ी सक्सेस स्टोरी है. हर्षवर्धन राणे और सोनम बाजवा की इस लव स्टोरी ने 'थामा' जैसी बड़ी रिलीज के सामने थिएटर्स में लोहा लिया. बड़े लिमिटेड बजट, और बिना किसी बड़े नामी चेहरे वाली ये लव स्टोरी ब्लॉकबस्टर साबित हुई.

इस साल केवल एक लव स्टोरी हुई फ्लॉप

इन दोनों के अलावा 'मेट्रो इन दिनों', 'परम सुंदरी' और 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' भी बॉक्स ऑफिस पर कामयाब रहीं. जबकि एक वक्त ट्रेड ये अनुमान लगा रहा था कि ये तीनों फिल्में फ्लॉप हो सकती हैं. हॉरर यूनिवर्स में इस साल आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना की लव स्टोरी 'थामा' की एंट्री हुई. ये फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर कामयाब साबित हुई. बॉलीवुड की बड़ी, मेनस्ट्रीम लव स्टोरीज में इस साल एक ही फिल्म फेल हुई. 'धड़क 2'.

हालांकि इस फिल्म की दमदार कहानी, ओटीटी पर आने के बाद बहुत पसंद की गई. बॉक्स ऑफिस पर ये फिल्म 'सैयारा' और 'महावतार नरसिम्हा' के तूफान के बीच फंस गई थी. इसका माहौल कमजोर होने की एक वजह इसका टाइटल भी था. मगर ओवरऑल ये कहा जा सकता है कि इस साल लव स्टोरीज का क्रेज बहुत अच्छा रहा है. इसलिए पहले से दमदार नजर आ रही 'तेरे इश्क में' एक सॉलिड हिट बन सकती है. अगर रिव्यूज और जनता का वर्ड ऑफ माउथ पॉजिटिव रहे, तो ये बॉक्स ऑफिस पर तगड़ा कमाल करेगी.

