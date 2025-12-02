scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

मंडे टेस्ट में दमदार निकली 'तेरे इश्क में', धनुष की नई फिल्म ने 4 दिन में 'रांझणा' को छोड़ा पीछे

धनुष और कृति सेनन की 'तेरे इश्क में' वीकेंड में दमदार परफॉरमेंस के साथ आई. मगर मंडे को इसकी रफ्तार स्लो पड़ने का डर था. जनता के वर्ड ऑफ माउथ ने अपना कमाल दिखाया और मंडे टेस्ट में ये फिल्म दमदार कमाई बटोरकर सॉलिड साबित हुई है.

Advertisement
X
मंडे टेस्ट में दमदार निकली 'तेरे इश्क में' (Photo: IMDB)
मंडे टेस्ट में दमदार निकली 'तेरे इश्क में' (Photo: IMDB)

धनुष और कृति सेनन की फिल्म 'तेरे इश्क में' लगातार जनता को इम्प्रेस कर रही है. पहले दिन से ही इस फिल्म को अनुमान से बेहतर भीड़ मिल रही है. रिव्यूज बहुत पॉजिटिव ना होने के बावजूद दर्शकों से मिला वर्ड ऑफ माउथ इस फिल्म को लगातार पावर दे रहा है. धनुष और कृति सेनन की एक्टिंग के साथ-साथ, दोनों की केमिस्ट्री भी दर्शकों को पसंद आ रही है. 

पहले वीकेंड में दमदार परफॉरमेंस के साथ 'तेरे इश्क में' तीन दिन में ही हिट कहलाने लायक हो गई थी. मगर इसके दम की असली परख सोमवार को होनी थी. वीकेंड में भौकाल बनाने वाली अच्छी-अच्छी फिल्मों के कमर तोड़ देने वाला सोमवार, 'तेरे इश्क में' के लिए क्या लेकर आता है सबकी नजरें इसपर लगी हुई थीं. तो अब मंडे टेस्ट की मार्कशीट आ गई है. और 'तेरे इश्क में' ने अच्छे नंबरों के साथ टेस्ट पास कर लिया है. 

'तेरे इश्क में' का मंडे रिपोर्ट कार्ड 
पहले वीकेंड में धनुष और कृति की फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर सॉलिड कमाई की. तीन दिनों में सिर्फ हिंदी वर्जन से इसका नेट कलेक्शन 50 करोड़ से ज्यादा हो गया. वीकेंड दमदार रहा, लेकिन सॉलिड टोटल कलेक्शन के लिए सोमवार का कलेक्शन दमदार होना जरूरी है. मंडे की ट्रेड रिपोर्ट्स का अनुमान कहता है कि 'तेरे इश्क में' ने चौथे दिन 8-9 करोड़ की रेंज में कलेक्शन किया है. 

सम्बंधित ख़बरें

Dhanush
एयरपोर्ट पर स्टाइलिश लुक में स्पॉट हुए Dhanush 
tere ishk mein box office collection: 50 crores crossed in 3 days, already a hit
'तेरे इश्क में' का वीकेंड धमाका! 3 दिन में हिट धनुष-कृति की लव स्टोरी  
Tere_Ishk_Mein_Collection
थिएटर्स में जमकर धमाल मचा रही 'Tere Ishk Mein' 
tee ishk mein box office: saturday brings jump for dhanush, kriti sanon love story
धनुष-कृति की फिल्म 'तेरे इश्क में' कर रही कमाल... कमाई में जंप लेकर आया शनिवार  
tere ishk mein box office collection: dhanush, kriti sanon make new records
'तेरे इश्क में' का भौकाल! धनुष ने की रजनीकांत की बराबरी, कृति ने बनाया रिकॉर्ड  
Advertisement

शुक्रवार को फिल्म का ओपनिंग कलेक्शन 15 करोड़ था. इसके मुकाबले सोमवार का कलेक्शन करीब 45% ही कम हुआ है. जबकि ट्रेंड कहता है कि ओपनिंग के मुकाबले, मंडे को 50% से 60% तक की गिरावट आम बात है. अब 4 दिन में 'तेरे इश्क में' का नेट हिंदी कलेक्शन करीब 58 करोड़ से ज्यादा है. जबकि ओवरऑल नेट कलेक्शन 60 करोड़ रुपये से ज्यादा हो चुका है. 

धनुष की डेब्यू हिंदी फिल्म 'रांझणा' 2013 में आई थी. इसमें भी उनके डायरेक्टर आनंद एल राय ही थे, जिन्होंने 'तेरे इश्क में' भी डायरेक्ट की है. 'रांझणा' का टोटल नेट कलेक्शन 60 करोड़ रुपये से थोड़ा ही ज्यादा था. यानी सिर्फ 4 दिन के टोटल कलेक्शन से 'तेरे इश्क में' ने धनुष की आइकॉनिक फिल्म 'रांझणा' को पीछे छोड़ दिया है. 

मंगलवार को और बड़ा होगा धमाका 
थिएटर्स में मंगलवार को टिकटों पर ऑफर होते हैं. खासकर, मल्टीप्लेक्स थिएटर्स टिकटों पर बड़ा डिस्काउंट ऑफर देते हैं. इस दिन फिल्मों के टिकट मोस्टली 149 रुपये से नीचे ही रहते हैं. इस ऑफर का फायदा 'तेरे इश्क में' को भी खूब मिलेगा. टिकट के दाम भले सस्ते होंगे, लेकिन फुटफॉल बढ़ेगा जिससे कलेक्शन भी बढ़ेगा. 

मंगलवार को 'तेरे इश्क में' का कलेक्शन एक बार फिर से जंप कर सकता है. अनुमान लगाया जा सकता है कि 5 दिन की कमाई से धनुष की फिल्म का कलेक्शन 70 करोड़ के आसपास पहुंच जाएगा. शुक्रवार को 'धुरंधर' की रिलीज से इस फिल्म की कमाई पर असर जरूर पड़ेगा, मगर अब लगभग तय नजर आ रहा है कि 'तेरे इश्क में' दो हफ्ते के रन से 100 करोड़ का आंकड़ा आराम से पार कर सकती है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    Advertisement