'तेरे इश्क में' का भौकाल! धनुष ने की रजनीकांत की बराबरी, कृति ने बनाया टॉप रिकॉर्ड

पहले 'सैयारा', फिर 'एक दीवाने की दीवानियत' और अब 'तेरे इश्क में'... 2025 बॉलीवुड लव स्टोरीज के लिए एक धमाकेदार साल साबित हो रहा है. इस साल लगभग हर मेनस्ट्रीम बॉलीवुड लव स्टोरी ने उम्मीद से बढ़कर परफॉर्म किया है. इस कड़ी में अब धनुष और कृति सेनन की फिल्म 'तेरे इश्क में' ने भी धमाकेदार एंट्री मारी है. पहले दिन इस फिल्म ने ऐसी ओपनिंग की है कि ना सिर्फ ट्रेड सरप्राइज हुआ है, बल्कि फिल्म ने दोनों लीड एक्टर्स को तगड़े रिकॉर्ड भी बनाकर दिए हैं.

और पढ़ें

धनुष ने की रजनीकांत की बराबरी

तेलुगू और कन्नड़ इंडस्ट्रीज के हीरोज ने हिंदी में भी तगड़े कमाल किए हैं. लेकिन रजनीकांत के बाद से कोई तमिल स्टार हिंदी ऑडियंस में वैसा भौकाल नहीं जमा सका है. बॉलीवुड के मॉडर्न दौर में रजनीकांत एकमात्र तमिल स्टार हैं जिनकी फिल्म ने हिंदी में भी डबल डिजिट ओपनिंग की है. 2018 में उनकी फिल्म '2.0' ने हिंदी में 20 करोड़ रुपये से ज्यादा ओपनिंग कलेक्शन किया था. मगर इसके बाद कोई भी तमिल हीरो हिंदी में तगड़ा कमाल नहीं कर सका.

अब धनुष, हिंदी में डबल डिजिट ओपनिंग लाने वाले दूसरे तमिल हीरो बने हैं. ट्रेड रिपोर्ट्स का अनुमान है कि 'तेरे इश्क में' ने हिंदी में करीब 15-16 करोड़ रुपये का ओपनिंग कलेक्शन किया है. हिंदी में धनुष का बेस्ट ओपनिंग कलेक्शन अभी तक 'रांझणा' के ही नाम था. 2013 में आई इस फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर करीब 5 करोड़ की ओपनिंग मिली थी. अब 'तेरे इश्क में' को 'रांझणा' के तीन गुना से भी ज्यादा ओपनिंग मिली है.

Advertisement

कृति सेनन के लिए भी रिकॉर्डतोड़ साबित हुई 'तेरे इश्क में'

यंग फैन्स की फेवरेट एक्ट्रेसेज में से एक कृति सेनन को बॉलीवुड में एक दशक से ज्यादा हो चुका है. उनकी सबसे बड़ी ओपनिंग वाली फिल्म प्रभास स्टारर 'आदिपुरुष' (36 करोड़) और शाहरुख खान स्टारर 'दिलवाले' (21 करोड़) हैं. इनके बाद उनकी तीसरी सबसे बड़ी हिट 'हाउसफुल 4' (16.50 करोड़) है.

यानी अभी तक उनकी बेस्ट ओपनिंग वाली फिल्में या तो मल्टी स्टारर हैं. या फिर उनका सारा वजन मेल सुपरस्टार के कन्धों पर था. कृति के मजबूत रोल वाली, सोलो फिल्मों में 'तेरे इश्क में' सबसे बड़ी है. इससे पहले 'शहजादा', 'भेड़िया', 'लुका छुप्पी' या 'तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया' जैसी फिल्मों ने 10 करोड़ से कम ही ओपनिंग की है. 'तेरे इश्क में' कृति के लिए भी एक तगड़ी फिल्म साबित होगी. इसमें उनका काम तो पसंद किया ही जा रहा है, उनकी बॉक्स ऑफिस पावर भी इसे मजबूत होगी.

---- समाप्त ----