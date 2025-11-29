धनुष के दिलजले आशिक का जलवा! 'तेरे इश्क में' को मिली रणबीर-कार्तिक की लव स्टोरीज से बड़ी ओपनिंग

2013 में आई 'रांझणा' ऐसी कल्ट फिल्म बन चुकी है कि हिंदी दर्शकों के लिए तमिल स्टार धनुष एक आइकॉन हैं. मगर उन्हें दोबारा फायर-ब्रांड लव स्टोरी में देखने की दर्शकों की तमन्ना लंबे समय से अधूरी थी. डायरेक्टर आनंद एल राय की 'तेरे इश्क में' ने फाइनली दर्शकों की ये तमन्ना पूरी की है. इसमें धनुष एक दिलजले आशिक टाइप का किरदार निभा रहे हैं. कृति सेनन उनकी लव इंटरेस्ट बनी हैं. शुक्रवार को 'तेरे इश्क में' थिएटर्स में पहुंची. पहले दिन फिल्म से सॉलिड ओपनिंग के कयास लगाए जा रहे थे. एडवांस बुकिंग दमदार थी. धनुष और कृति की जोड़ी असरदार लग रही थी. मगर 'तेरे इश्क में' की ओपनिंग सिर्फ सॉलिड नहीं, धमाकेदार हुई है.

और पढ़ें

'तेरे इश्क में' का ओपनिंग कलेक्शन

धनुष और कृति की फिल्म के लिए नेशनल चेन्स में 75 हजार से ज्यादा टिकट एडवांस में बुक हो चुके थे. इसी से तय हो गया था कि पहले दिन ये 10 करोड़ का मार्क तो आराम से पार करने वाली है. मगर फिल्म के पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ ने दोपहर बाद असर दिखाया.

ट्रेड रिपोर्ट्स के अनुमान बताते हैं कि हिंदी समेत तमिल-तेलुगू में रिलीज हुई 'तेरे इश्क में' ने पहले दिन लगभग 16-17 करोड़ रुपये के आसपास नेट इंडिया कलेक्शन किया है. इसमें से फिल्म के सिर्फ हिंदी वर्जन का हिस्सा करीब 15-16 करोड़ है.

रणबीर-कार्तिक की फिल्मों से बड़ी ओपनिंग लेकर आए धनुष

लॉकडाउन के बाद रिलीज हुईं लव स्टोरीज की बात करें तो रणबीर कपूर की 'तू झूठी और मक्कार' (2023) ने 15.73 करोड़ की ओपनिंग से एक तगड़ा सरप्राइज दिया था. रणबीर के अलावा बॉलीवुड की रोमांटिक-कॉमेडी फिल्मों का एक बड़ा चेहरा कार्तिक आर्यन बन चुके हैं. लॉकडाउन के बाद 'सत्यप्रेम की कथा' इस जॉनर में कार्तिक की सबसे बड़ी ओपनिंग वाली फिल्म है. इसने करीब 10 करोड़ का ओपनिंग कलेक्शन किया था.

Advertisement

धनुष की 'रांझणा' की यादें ऐसी हैं कि अब 'तेरे इश्क में' ने रणबीर और कार्तिक की लव स्टोरीज से ज्यादा बड़ी ओपनिंग की है. बॉलीवुड के लिए ये साल लव स्टोरीज का रहा है. इनमें सबसे बड़ी ओपनिंग 'सैयारा' की रही, जिसने पहले दिन 22 करोड़ कमाए थे. इसके बाद साल की दूसरी सबसे बड़ी लव स्टोरी 'तेरे इश्क में' साबित हुई है.

'तेरे इश्क में' को रिव्यू बहुत पॉजिटिव नहीं मिले हैं. मगर जनता का वर्ड ऑफ माउथ पॉजिटिव है. फिल्म का ओपनिंग कलेक्शन इसका सबूत है. मेट्रो शहरों में ही नहीं, बी और सी सेंटर्स में भी फिल्म को अच्छे दर्शक मिले हैं. अब ये देखना दिलचस्प होगा कि पहले वीकेंड में 'तेरे इश्क में' क्या धमाका करती है.

---- समाप्त ----