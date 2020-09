फैन्स संग शेखर भी चाहते सुशांत का वैक्स स्टैच्यू, 'नौजवान को अमर करने का अवसर'

एक्टर सुशांत सिंह राजपूत को ट्रिब्यूट देने का फैन्स एक भी मौका नहीं छोड़ना चाहते हैं. इस होनहार कलाकार को हर वो सम्मान देना चाहते हैं जिससे उसकी लीगेसी के साथ न्याय किया जा सके. इसी कड़ी में लंबे समय से सशांत के वैक्स स्टैच्यू की मांग की जा रही है. हर कोई चाह रहा है कि सुशांत का लंदन के मैडम तुसाद में वैक्स स्टैच्यू बनाया जाए.

शेखर सुमन ने रखी मांग

अब फैन्स की इस मांग को एक्टर शेखर सुमन भी सही मान रहे हैं. उनकी नजरों में सुशांत जैसे नौजवान कलाकार को अमर करने का इससे बेहतर आइडिया कोई और नहीं होगा. वे लिखते हैं- सुशांत का मैडम तुसाद में स्टैच्यू होना बेहतरीन विचार है. ऐसा कर हम इस टैलेंट को अमर कर देंगे. जब उस म्यूजियम में कई ऐसे लोगों के स्टैच्यू हैं जो शायद डिजर्व भी नहीं करते, ऐसे में सुशांत का क्यों नहीं?

A statue of SSR at Madame Tussaud London is a great idea to immortalize the young actor. If we can have some undeserving mortals there.Why not Sushant? #ImmortalSushant

सुशांत केस में सक्रिय

इस मुहिम में शेखर सुमन का साथ जुड़ना फैन्स को काफी खुश कर रहा है. सुशांत केस में शेखर सुमन ने काफी सक्रियता दिखाई है. उन्होंने लगातार एक्टर के न्याय के लिए अपनी आवाज बुलंद की है. हाल ही में एक और ट्वीट कर शेखर सुमन ने स्पष्ट किया था कि वे अंतिम समय तक सुशांत के न्याय के लिए लड़ते रहेंगे. उनके मुताबिक इस केस में उतार-चढ़ाव जरूर देखने को मिले हैं, लेकिन वे एक्टर के न्याय के लिए लड़ते रहेंगे. शेखर ये भी मानते हैं कि सुशांत के फैन्स की वजह से ही ये लड़ाई इतनी मजबूत हो पाई है.

My line of action from day one has been very clear #justiceforsushant.NOTHING ELSE MATTERS.yes,there have been moments of despair n disappointments,frustration and anger.But I've held on for nearly 3 months n I shall continue my fight till the final closure🙏