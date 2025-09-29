'कांतारा चैप्टर 1' को कड़ी टक्कर दे सकती है 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी'... वरुण-जाह्नवी की फिल्म में है पूरा दम

गांधी जयंती की छुट्टी पर रिलीज होने जा रही पैन इंडिया फिल्म 'कांतारा चैप्टर 1' का ट्रेलर आने के बाद माहौल मजेदार हो गया है. ऋषभ शेट्टी के माइथोलॉजिकल ड्रामा के लिए जनता काफी एक्साइटेड नजर आ रही है. मगर थिएटर्स में इस फिल्म को खुला मैदान नहीं मिलने वाला. बॉलीवुड फिल्म 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' भी गुरुवार को, गांधी जयंती पर रिलीज होने वाली है.

वरुण धवन, जाह्नवी कपूर, रोहित सराफ और सान्या मल्होत्रा स्टारर इस फिल्म का ट्रेलर भी आ चुका है. दोनों ही फिल्मों के लिए एडवांस बुकिंग शुरू हो चुकी है और 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' फिलहाल 'कांतारा चैप्टर 1' के मुकाबले थोड़ी ही स्लो नजर आ रही है. मगर इस फिल्म में भी जनता को थिएटर्स तक खींचने का पूरा दम है. चलिए बाते हैं कैसे...

रोमांटिक कॉमेडी है दर्शकों में पॉपुलर

अगर किसी एक सिनेमाई जॉनर में बॉलीवुड को महारत हासिल है, तो वो है रोमांटिक-कॉमेडी. खासकर, लॉकडाउन के बाद तो दर्शकों ने रोमांटिक कॉमेडीज को अच्छा रिसीव किया है. रणबीर कपूर और श्रद्धा कपूर की 'तू झूठी मैं मक्कार' और रणवीर सिंह-आलिया भट्ट की 'रॉकी और रानी की प्रेम कहानी' लॉकडाउन के बाद बड़ी हिट्स बनीं. शाहिद कपूर-कृति सेनन की 'तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया' और विक्की कौशल-सारा अली खान की 'जरा हटके जरा बचके' भी बॉक्स ऑफिस पर कामयाब रही थीं.

Advertisement

इस तरह की फिल्में यंग ऑडियंस से लेकर, फैमिली ऑडियंस तक को खूब अपील करती हैं. ऊपर से कॉमेडी होने की वजह से इन्हें बिना दिमाग लगाए, फन के लिए देखना आसान होता है. ऊपर से ऐसी फिल्मों में गाने भी दमदार रखे जाते हैं जो दर्शकों को बहुत अपील करते हैं.

'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' में लव स्टोरी और कॉमेडी तो दिख ही रही है, साथ ही गाने भी पसंद किए जा रहे हैं. 'बवाल' में साथ काम कर चुके, वरुण और जाह्नवी की केमिस्ट्री भी फिल्म में अच्छी लग रही है. ऐसे में 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' के ट्रेलर में नजर आ रही लव स्टोरी, कन्फ्यूजन और अच्छे गानों की वजह से इस फिल्म को दर्शक तो जरूर मिलेंगे. अगर ये अच्छी निकली और जनता ने तारीफ करनी शुरू की तो यकीनन इसका बिजनेस 'कांतारा' को नुकसान पहुंचा सकता है.

शशांक खेतान और वरुण धवन का दमदार कॉम्बो

कॉमेडी के मामले में वरुण धवन एक मजेदार परफॉर्मर हैं. जबकि 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' के डायरेक्टर शशांक खेतान भी इस तरह की फिल्मों के उस्ताद हैं. शशांक ने वरुण के साथ मिलकर 'हम्प्टी शर्मा की दुल्हनिया' (2014) और 'बद्रीनाथ की दुल्हनिया' (2017) जैसी फिल्में बनाई हैं.

जहां पहली फिल्म वरुण के करियर की पहली बड़ी सोलो हिट थी, वहीं दूसरी ने भी बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस किया था. बिना वरुण के शशांक ने ईशान खट्टर और जाह्नवी की डेब्यू फिल्म 'धड़क' (2018) बनाई थी. डेब्यू कर रहे दो एक्टर्स की ये फिल्म भी हिट साबित हुई थी. इसके बाद शशांक विक्की कौशल और कृति सेनन स्टारर 'गोविंदा नाम मेरा' भी बना चुके हैं. ओटीटी पर आई इस फिल्म को भी जनता से बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला था. यहां देखें 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी:

Advertisement

'कांतारा चैप्टर 1' बड़े बजट की, चर्चित फिल्म है जिसके साथ फ्रैंचाइजी फैक्टर भी काम करेगा. मगर 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' फ्रैंचाइजी फिल्म नहीं है. ये बात वरुण की फिल्म को फायदा भी दिला सकती है क्योंकि हाल-फिलहाल बॉलीवुड से भी सीक्वल फिल्मों की बरसात होती रही है. ऊपर से एक अच्छी म्यूजिकल रोमांटिक-कॉमेडी के लिए बॉलीवुड दर्शक हमेशा रेडी रहते हैं. इसलिए 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी', हिंदी मार्किट में 'कांतारा चैप्टर 1' के लिए एक दमदार कॉम्पिटीशन बन सकती है.

---- समाप्त ----