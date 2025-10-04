scorecardresearch
 

'कांतारा' की आंधी में उड़ी वरुण-जाह्नवी की फिल्म, दूसरे दिन इतना रहा 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' का कलेक्शन

वरुण धवन और जाह्नवी कपूर की फिल्म 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' पहले दिन ठीकठाक कमाई करने के बाद, दूसरे दिन कमजोर पड़ गई है. 'कांतारा चैप्टर 1' की पॉपुलैरिटी के बीच इस फिल्म पर असर पड़ा है.

'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन (Photo: IMDb)
2 अक्टूबर के दिन सिनेमाघरों में दो फिल्में क्लैश हुई थीं. जहां एक इस साल की सबसे बड़ी फिल्म मानी जा रही 'कांतारा चैप्टर 1' आई, वहीं बॉलीवुड से 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' रिलीज हुई. दोनों फिल्मों ने पहले दिन अच्छी ओपनिंग की थी. लेकिन दूसरे दिन वरुण-जाह्नवी की फिल्म पर क्लैश का असर पड़ा है.

पहले दिन सॉलिड ओपनिंग के बाद कैसा रहा 'सनी संस्कारी' का हाल?

'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' ने पहले दिन उम्मीद से बेहतर कमाई की थी. 'कांतारा चैप्टर 1' संग क्लैश के बावजूद, फिल्म का कलेक्शन फर्स्ट डे नेट 10.11 करोड़ रुपये था. हालांकि फिल्म को क्रिटिक्स और ऑडियंस से काफी मिक्स रिव्यूज मिले हैं. शुक्रवार को वर्किंग डे होने के कारण, 'कांतारा चैप्टर 1' की कमाई पर असर पड़ा था. अब ऐसा ही कुछ वरुण धवन, जाह्नवी कपूर, सान्या मल्होत्रा और रोहित सराफ की फिल्म के साथ भी हुआ है.

'सनी संस्कारी की तुलसी कुमरी' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन (Photo: ITG)
'सनी संस्कारी की तुलसी कुमरी' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन (Photo: ITG)

दूसरे दिन 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमरी' का नेट कलेक्शन 6.01 करोड़ रुपये रिकॉर्ड किया गया है, जिसके बाद इसकी कुल कमाई 16.12 करोड़ पहुंच चुकी है. फिल्म की कमाई 'कांतारा चैप्टर 1' संग क्लैश के कारण भी कम हुई है. ऋषभ शेट्टी की फिल्म दो दिनों में 100 करोड़ पार हो चुकी है. हिंदी भाषा में भी उनकी फिल्म को तगड़ा रिस्पॉन्स मिल रहा है. ऐसे में देखना होगा कि 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमरी' पहला वीकेंड खत्म होने तक कितनी कमाई कर पाएगी.

दूसरे दिन 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' ने किया स्ट्रगल

'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' एक मल्टी स्टारर फैमिली एंटरटेनर है, जिसमें रोमांस और कॉमेडी का मिक्स और कंफ्यूजन का तड़का लगाया गया. वरुण, जाह्नवी, सान्या और रोहित के अलावा फिल्म में मनीष पॉल, अक्षय ओबेरॉय, प्राजक्ता कोली जैसे जाने-माने एक्टर्स भी शामिल हैं. इसे करण जौहर ने प्रोड्यूस, तो शशांक खैतान ने डायरेक्ट किया है. इस फिल्म का बजट 80 करोड़ रुपये बताया जा रहा है.

'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' शशांक खैतान और वरुण धवन का तीसरा कोलैब है. दोनों ने इससे पहले 'हंपटी शर्मा की दुल्हनिया' और 'बद्रीनाथ की दुल्हनिया' जैसी फैमिली एंटरटेनर डिलीवर की थीं. दोनों ही फिल्में बॉक्स ऑफिस पर बड़ी हिट भी हुई थी. 

