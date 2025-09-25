संजय कपूर संपत्ति विवाद अभी दिल्ली हाई कोर्ट में लंबित है. करिश्मा कपूर के बच्चों- समायरा और कियान, साथ ही संजय की मां और बहन ने उनकी पत्नी प्रिया सचदेव कपूर के खिलाफ संजय की वसीयत को छुपाने और धोखाधड़ी करने का केस दर्ज कराया. इस मामले में सुनवाई हुई, जिसमें प्रिया ने ये अनुमति मांगी कि वह संजय कपूर की संपत्तियों की सूची सीलबंद लिफाफे में दाखिल कर सकें.

कोर्ट में किसने क्या कहा?

सुनवाई के दौरान प्रिया कपूर के वकील ने कहा कि, 'मेरी बस यही मांग है कि वसीयत को सीलबंद लिफाफे में दाखिल करने की अनुमति दी जाए ताकि यह जानकारी आम जनता और मीडिया तक न पहुंचे. हालांकि कोर्ट ने उनकी दलील को नकारते हुए कहा कि, 'किसी भी मुकदमे में जब आप लिखित जवाब दाखिल करते हैं, तो दूसरी ओर को प्रतिवाद दाखिल करने के लिए यह जानकारी चाहिए. ऐसे में इसकी कितनी जानकारी सीलबंद लिफाफे में रहेगी?

इस पर वकील ने कहा कि इसमें बहुत सी जानकारी है जो सार्वजनिक नहीं होनी चाहिए. मैं यह सबको दिखाने के लिए तैयार हूं, बस इसे गोपनीय रखा जाए. कोर्ट ने इस पर सख्ती से इनकार कर दिया है. वकील ने दोबारा कहा कि मैं सिर्फ दो पन्ने सीलबंद लिफाफे में रखने की मांग कर रहा हूं. कोर्ट ने साफ कहा कि यह मुश्किल है, क्योंकि जिनको लाभ मिलेगा उन्हें संपत्तियों पर सवाल उठाने का अधिकार है, जैसा कि किसी भी मामले में होता है. अगर उन्हें जांच करनी है और उन्हें गोपनीयता के समझौते से बांध दिया गया तो वे अपनी रक्षा कैसे करेंगे? आपने जस्टिस हरि शंकर का गोपनीयता क्लब से जुड़ा फैसला पढ़ा है?

Advertisement

कोर्ट के सवालों पर प्रिया कपूर के वकील ने 'हम कल कोई सुझाव लेकर आएंगे' कहते हुए दलील खत्म की.

संजय की मां की गुजारिश

अधिवक्ता अमित सिब्बल (जो संजय कपूर की मां की ओर से केस लड़ रहे हैं) ने कहा: हमें अधिकार है क्योंकि मेरी क्लाइंट क्लास-1 वारिस हैं और वसीयत की स्वतंत्र रूप से जांच कर सकते हैं. NDA (गोपनीयता समझौता) से यह अधिकार प्रभावित होगा. आदेश ऐसा नहीं होना चाहिए जो मेरे रास्ते में रुकावट बने. हमने कॉपी मांगी थी पर नहीं दी गई. हमें वसीयत की जांच करनी है. मेरी अपील है कि मुझे कॉपी दी जाए.

क्या है मामला?

मालूम हो कि, दिवंगत बिजनेसमैन संजय कपूर की करीब ₹30,000 करोड़ की संपत्तियों पर दावा किया जा रहा है. संजय कपूर की अचानक मृत्यु के बाद उनकी संपत्ति पर विवाद खड़ा हुआ. इसके लिए अब उनकी पहली पत्नी, एक्ट्रेस करिश्मा कपूर से हुए बच्चे- समायरा और कियान हालिया पत्नी प्रिया कपूर के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं.

संजय और करिश्मा की शादी 2003 में हुई थी. कपल 2014 में अलग हो गया था और 2016 में इनका तलाक फाइनल हुआ था.

---- समाप्त ----

Input: Manisha Mathur