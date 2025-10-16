scorecardresearch
 

पापा संजय कपूर के बिना अकेले करिश्मा के बच्चे, शेयर की पोस्ट, मौसी करीना कपूर ने दी ह‍िम्मत

करिश्मा के बच्चे समायरा और किआन, संजय की 30 हजार करोड़ रुपये की निजी संपत्ति में हिस्सेदारी की मांग को लेकर सुर्खियों में हैं. दोनों दिल्ली हाई कोर्ट में अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं. इस बीच संजय की जन्मतिथी पर करिश्मा और उनकी बहन करीना ने संजय को याद किया. उन्होंने दोनों बच्चों को दिलासा भी दिया.

करिश्मा कपूर ने किया संजय कपूर को याद (Photo: Instagram/@therealkarismakapoor)
करिश्मा कपूर एक्स हसबैंड रहे दिवंगत बिजनेसमैन संजय कपूर की जन्मतिथी 15 अक्टूबर को बनाई गई. अगर संजय जिंदा होते तो बुधवार को अपना 54वां जन्मदिन सेलिब्रेट करते. ये दिन संजय के परिवार, खासकर बच्चों के लिए बेहद इमोशनल था. इस मौके पर बिजनेसमैन की तीसरी पत्नी प्रिय सचदेव ने उन्हें याद किया. इसके अलावा एक्ट्रेस करिश्मा कपूर, उनके बच्चों समायरा और किआन और बहन करीना कपूर ने भी संजय कपूर की याद में केक काटा.

करिश्मा ने एक्स हसबैंड को किया याद

करिश्मा के बच्चे समायरा और किआन, संजय की 30 हजार करोड़ रुपये की निजी संपत्ति में हिस्सेदारी की मांग को लेकर सुर्खियों में हैं. दोनों दिल्ली हाई कोर्ट में अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं. संजय का निधन जून 2025 में हुआ था. दोनों बच्चों ने कोर्ट में दावा किया है कि संजय की पत्नी प्रिया सचदेव ने कथित तौर पर उनकी वसीयत में जालसाजी की है. हालांकि मामला अभी अदालत में चल रहा है. इस बीच समायरा और किआन ने 15 अक्टूबर को अपने पिता के जन्मदिन पर उन्हें याद किया.

इंस्टाग्राम पर करिश्मा कपूर ने इस दिन संजय कपूर की याद में एक फोटो पोस्ट की. तस्वीर में एक बर्थडे केक देखा जा सकता है, जिसपर लिखा है- हैपी बर्थडे डैड. इसी पोस्ट को बाद में करिश्मा की बहन करीना कपूर ने अपनी इंस्टा स्टोरी पर री-शेयर किया. करीना ने अपने भांजे और भांजी के लिए एक इमोशनल नोट भी लिखा. करीना ने लिखा, 'मेरे सैमू और कियू, डैड हमेशा और हमेशा के लिए तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं.'

करिश्मा कपूर की इंस्टा स्टोरी
करीना कपूर की इंस्टा स्टोरी

कोर्ट में चल रहा मामला

इस हफ्ते की शुरुआत में दिल्ली हाई कोर्ट में संजय कपूर की लगभग 30,000 करोड़ रुपये की संपत्ति के मामले की सुनवाई हुई थी. करिश्मा कपूर के बच्चों, समायरा और किआन की तरफ से वकील महेश जेठमानी ने दावा किया था कि उनकी सौतेली मां प्रिया कपूर ने कथित तौर पर संजय की वसीयत में जालसाजी की है और संपत्ति का दुरुपयोग कर रही हैं. सीनियर वकील महेश जेठमलानी ने कोर्ट में कहा था कि प्रिया ने दो गवाहों के साथ मिलकर संजय की भागीदारी के बिना वसीयत तैयार की थी. उन्होंने कोर्ट से अनुरोध किया कि जब तक मामला हल नहीं हो जाता, तब तक प्रिया को संपत्ति का कोई भी हिस्सा दूसरों को हस्तांतरित करने से रोका जाए.

संजय ने की थी तीन शादियां

संजय कपूर की तीन शादियां हुई थीं. उन्होंने 1996 में फैशन डिजाइनर नंदिता मेहतानी से ब्याह रचाया था. 2000 में दोनों का तलाक हुआ. इसके बाद उन्होंने करिश्मा से शादी 2003 में एक भव्य समारोह में शादी की. इस शादी से दोनों के दो बच्चे हुए- समायरा और किआन. साल 2016 में उनका तलाक हो गया था. तलाक के बाद बिजनेसमैन को प्रिया सचदेव से प्यार हुआ. उन्होंने 2017 में प्रिया से शादी की. दोनों का एक बेटे है, जिसका नाम अजारियस है.

