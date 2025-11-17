'भगवान को नहीं मानता', बोलकर घिरे एसएस राजामौली, हनुमान पर किए कमेंट से नाराज यूजर्स

फिल्ममेकर एस एस राजामौली की फिल्म वाराणसी की पहली झलक देखने के बाद से फैंस की एक्साइटमेंट तेज हो रखी है. बीते शनिवार की शाम हैदराबाद के रामोजी फिल्म सिटी में स्टार स्टडेड इवेंट रखा गया. जहां फिल्म की पूरी स्टारकास्ट मौजूद थी. यहां फिल्म के बारे में बात करते हुए राजामौली को इमोशनल होता देखा गया. लेकिन उनके एक बयान को लेकर बवाल मच गया है. जानें क्या...
राजामौली ने भगवान को लेकर क्या कहा?
इवेंट में फिल्म की पहली झलक दिखाते हुए तकनीकी खराबी देखने को मिली. बार-बार जब ऐसा हुआ तो राजामौली ने असुविधा के लिए खेद जताया. फिर पब्लिक को संबोधित करते हुए डायरेक्टर ने बताया कि कैसे उनके पिता और पत्नी भगवान हनुमान को मानते हैं. लेकिन उन्हें भगवान में यकीन नहीं है. उन्होंने कहा- मैं भगवान को नहीं मानता. मेरे पिता ने मुझे कहा था कि भगवान हनुमान मुझे गाइड करेंगे. लेकिन जैसे ही ये तकनीकी खराबी मैंने देखी, मुझे गुस्सा आ गया. क्या हनुमान जी इस तरह से मेरी मदद कर रहे हैं?
'वाराणसी' के इवेंट में हुई तकनीकी खराबी
ये बोलते हुए राजामौली थोड़ा इमोशनल हो गए. वो थोड़ा रुके फिर खुद को संभालकर बोले- मेरी पत्नी भगवान हनुमान की भक्त है. वो दोस्त की तरह उनसे बात करती है. कभी कभी मैं उसपर भी गुस्सा हो जाता हूं. बाद में राजामौली ने फिर से फिल्म की झलक को प्ले करने की कोशिश की. तब वो बोले- यकीनन हम लोग ट्रेलर को फिर से देखना चाहते हैं. मैं भी इसका इंतजार कर रहा हूं. पापा, अगर आपके हनुमान मुझे एक बार बचा लें. या फिर देखते हैं क्या मेरी पत्नी के हनुमान मेरी मदद करते हैं. जब मेरे पिता ने हनुमान के बारे में बात की और सक्सेस के लिए उनके आशीर्वाद पर भरोसा करने की सलाह दी, तो मैं बहुत गुस्सा हो गया था.
ट्रोल हुए राजामौली
भगवान को लेकर जैसे ही राजामौली का ये बयान सामने आया, यूजर्स ने उन्हें घेरना शुरू कर दिया. भगवान हनुमान के भक्तों का गुस्सा डायरेक्टर पर फूटा है. उनके मुताबिक, राजामौली ने उनकी धार्मिक भावनाओं को आहत किया है. एक यूजर ने लिखा- हनुमान को लेकर राजामौली का कमेंट निराशाजनक है. वो भले ही नास्तिक होंगे. लेकिन भगवान को लेकर ऐसे कमेंट करना सही नहीं है. दूसरे ने लिखा- सक्सेस का क्रेडिट इन्होंने भगवान को नहीं दिया है. लेकिन जब ये थोड़ा सा फेल हुए, तुरंत भगवान को जिम्मेदार ठहरा दिया.
यूजर्स की मांग है कि राजामौली माफी मांगे. शख्स ने लिखा- आपकी टीम काम नहीं कर पाती इसके लिए हनुमान जी पर क्यों दोष मढ़ना? अपनी टीम और टेक्नीशियन को बोलो. ये एटीट्यूड सही नहीं है. टेक्निकल इश्यू के लिए हनुमान जी को घसीटना सही नहीं है.
यूजर्स का ये भी कहना है कि राजामौली ने आरआरआर और अब वाराणसी जैसी फिल्म बनाई हैं, इन सभी मूवीज का माइथोलॉजिकल कनेक्शन रहा है. बावजूद इसके उनका ये कहना है वो भगवान पर भरोसा नहीं करते, लोगों को ये शॉकिंग लगा है. लोगों की ट्रोलिंग पर अभी तक डायरेक्टर का कोई रिएक्शन नहीं आया है. दूसरी तरफ बात करें वाराणसी मूवी की तो, इसमें प्रियंका चोपड़ा के साथ महेश बाबू को कास्ट किया गया है. ये फिल्म 2027 में रिलीज होगी.