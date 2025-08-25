40s में सोहा अली खान, बीते 6 महीनों में 20 एक्स्पर्ट्स से मिल चुकीं, बोलीं- इस उम्र में मेरे अंदर...

एक्टर, लेखिका सोहा अली खान यूट्यूब पर आ गई हैं. सोहा पॉडकास्ट बना रही हैं. एक्ट्रेस इसमें वेलनेस को लेकर बाकी सेलेब्स के साथ चर्चा करती दिखेंगी. इनके पॉडकास्ट का नाम है 'All About Her'. सोहा ने बताया कि इन पॉडकास्ट्स में फैन्स महिलाओं और उनकी बॉडी के बारे में जानेंगे. वो कैसे महसूस करती हूं, पेरीमेनोपॉज क्या होता है, हॉर्मोन्स क्या होते हैं, महिलाओं में जो इनसिक्योरिटीज होती है, वो कैसे आती है और हर दिन वो किस तरह के स्ट्रगल्स करती हैं, इसके बारे में सभी खुलकर बात करते नजर आएंगे.

सोहा में क्यों लगी पॉडकास्ट शुरू करने की जरूरत?

इंडिया टुडे संग बातचीत में सोहा ने कहा- मुझे लगता है कि महिलाओं पर और भी पॉडकास्ट्स बनने चाहिए. टीवी पर बहुत सारे शोज हैं जो हमें पसंद आते हैं, लेकिन महिलाओं की वेलनेस के बारे में बहुत कम लोग बात कर रहे हैं. ये टॉपिक आज भी अनछुआ सा नजर आता है. ये मेरी सोच नहीं, बल्कि महिलाओं के लिए एक सेफ जोन बनाने जैसा एक्स्पीरियंस है.

"मैं अपने पॉडकास्ट से एक शुरुआत करना चाहती हूं. उन सबजेक्ट्स पर बात करना चाहती हूं जो मैटर करते हैं. महिलाओं पर ही क्यों मैं बात करना चाहती हूं? वो इसलिए, क्योंकि लोग ग्लैमरस साइड तो देख लेते हैं, लेकिन एक महिला कितनी चीजों से जूझती है, इसके बारे में न तो कोई जानता है और न ही उसपर कोई बात करता है. तो मुझे लगा कि शुरुआत करते हैं और बात भी."

सोहा ने शेयर किया खुद का एक्स्पीरियंस

पॉडकास्ट को शुरू करने से पहले सोहा ने पहले खुद के अंदर देखा. अपनी वेलनेस और एजिंग को लेकर चर्चा की. सोहा अपने 40s में हैं. एक्ट्रेस ने इस बात को अपनाया है कि उनकी बॉडी में काफी सारे बदलाव आ रहे हैं जो काफी सरप्राइजिंग हैं.

सोहा ने कहा, "सच कहूं तो मैंने अपनी प्रेग्नेंसी या पोस्टपार्टम के दौरान इतने बदलाव नहीं देखे थे जो अब देख रही हूं. पिछले 6 महीनों में मैं करीब 20 एक्स्पर्ट्स से मिल चुकी हूं और उनसे जानने की कोशिश कर चुकी हूं कि मेरी बॉडी में आखिर ये सब हो क्या रहा है. 28 दिनकी साइकल कैसे हमारी एनर्जी, न्यूट्रीशन और इमोशन्स पर प्रभाव डाल रही है. कई चीजें ऐसी हैं जो मैं सीख रही हूं और सबके साथ शेयर करना चाहती हूं."

"सबसे ज्यादा तो मैं ये सीख रही हूं कि खुद के साथ काइंड कैसे रहना है. मुझे अहसास ही नहीं हुआ कि मैं खुद के साथ कितना अनकाइंड हो रही हूं. मैं शुरू से ही पर्फैक्शनिस्ट रही हूं. छोटी-छोटी चीजों को मैं खुद ही मैनेज करती हूं. पर मुझे अपनी इनसिक्योरिटीज को अपनाना होगा. अपनाना होगा कि मैं किन कामों में अच्छी हूं और कितने खराब करती हूं."

"बाहरी दुनिया मुझे देखकर कहती है कि मैं कितनी फिट हूं, पर मैं थकान महसूस करती हूं. मेरे चेहरे पर फआइन लाइन्स आ रही हैं, मेरी उम्र बढ़ रही है. पब्लिक की नजरों में हम रहते हैं. ये नजरें हमें रोज इन चीजों को याद दिलवाती हैं. आपको क्या बदल सकता है? सिर्फ एक चीज, वो है आपके आसपास की वॉइस. मेरे पति, मेरे पेरेंट्स और दोस्त, सभई बहुत सपोर्टि हैं. मैं खुद को ज्यादा प्यार कर पा रही हूं. इसलिए मेरे लिए एक काइंड कम्यूनिटी बनाना जरूरी है."

सोहा को मदद की जरूरत

एक्ट्रेस ने कहा कि अगर मुझे मदद की जरूरत पड़ी तो मैं इसे मांगने से हिचकिचाऊंगी नहीं. क्यों हम लोगों को खुद को मोटिवेट करने की जरूरत है? मैंने बीते हफ्ते ही कुणाल खेमू (पति) को कहा कि मैं बहुत खराब महसूस कर रही हूं. तुम मेरे साथ बहुत अच्छी तरह से रहो, मैं ये चाहती हूं. अपना फोन साइड में रखो और मुझे प्यार और अटेंशन दो.

"आपका पार्टनर हो, दोस्त हो या फिर पेरेंट, उनसे कहो. पर हम लोगों की परवरिश ऐसी होती है कि हमें ये सिखाया जाता है कि हर चीज से आफको खुद ही डील करना होता है. अगर आप आसपास के लोगों से मदद मांग रहे हो और वो आपके साथ काइंड हैं तो इसका प्रभाव आप पर अच्छा ही पड़ता है."

बता दें कि सोहा के नए पॉडकास्ट में भाभी करीना कपूर खान, मां शर्मिला टैगोर और सारा अली खान भी नजर आने वाली हैं. आखिरी बार सोहा को फिल्म 'छोरी 2' में देखा गया था.

