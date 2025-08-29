'परम सुंदरी' पर टिकी सिद्धार्थ मल्होत्रा की आस, दमदार शुरुआत के बाद एक दशक से है हिट फिल्म की तलाश

2012 में आई 'स्टूडेंट ऑफ द ईयर' में जब 'कुक्कड़ कमाल दा' गाने से सिद्धार्थ मल्होत्रा की एंट्री हुई तो थिएटर्स में फिल्म देख रही लड़कियों ने एक सामूहिक 'उफ्फ' भरी थी. फिल्ममेकर करण जौहर की ये फिल्म सिद्धार्थ का डेब्यू थी और तभी से फैन्स उनके लिए क्रेजी होने लगे थे. करण ने सिद्धार्थ के साथ वरुण धवन को भी इंट्रोड्यूस किया था. लेकिन शुरुआत से ही करण का प्रेम सिद्धार्थ के लिए थोड़ा ज्यादा नजर आता था.

सिद्दार्थ से जनता शुरू से ही काफी इम्प्रेस थी और 'स्टूडेंट ऑफ द ईयर' में उन्हें वरुण से ज्यादा तारीफें भी मिली थीं. हालांकि, आज 13 साल बाद भी सिद्धार्थ का करियर उस ऊंचाई पर नहीं है, जिसकी उम्मीद उनकी शुरुआत के बाद की जा रही थी. शुक्रवार को सिद्धार्थ की नई फिल्म 'परम सुंदरी' थिएटर्स में रिलीज हो रही है.

ऑडियंस में सिद्धार्थ का क्रेज तो आज भी सॉलिड है. लोग उनके लुक्स के जबरदस्त फैन हैं. लेकिन उनके ये फैन्स उनकी फिल्मों के शो में सीट्स नहीं भर पाते. इसका असर ये है कि डेब्यू के इतने सालों बाद भी वो चर्चा में तो रहते हैं मगर उनके खाते में हिट फिल्मों की गिनती बहुत कम है.

Advertisement

सॉलिड थी सिद्धार्थ के करियर की शुरुआत

'स्टूडेंट ऑफ द ईयर' एक ऐसी फिल्म थी जिससे इंडस्ट्री में तीन नए चेहरे एक साथ कदम रख रहे थे- वरुण धवन, आलिया भट्ट और सिद्धार्थ मल्होत्रा. बॉक्स ऑफिस पर 70 करोड़ से ज्यादा कलेक्शन के साथ ये फिल्म हिट साबित हुई थी. पहली ही फिल्म की इस जोरदार कामयाबी का फायदा तीनों यंग एक्टर्स को मिला और उन्हें नई फिल्में मिलने लगीं.

सिद्धार्थ की अगली फिल्म 'हंसी तो फंसी' (2014) भी करण जौहर के प्रोडक्शन हाउस से ही निकली थी. परिणीति चोपड़ा के साथ उनकी ये रोमांटिक कॉमेडी लोगों को पसंद आई और बॉक्स ऑफिस पर भी कामयाब साबित हुई. 2014 में ही सिद्धार्थ की दूसरी फिल्म रिलीज हुई 'एक विलेन'. श्रद्धा कपूर के साथ उनकी इस रोमांटिक थ्रिलर के गानों ने ही फिल्म का माहौल बना दिया था. इस फिल्म ने सिद्धार्थ को 100 करोड़ क्लब में एंट्री दिलाई. इसमें उनका एंग्री लवर अवतार आज भी दर्शकों को याद है.

'एक विलेन' के बाद से बड़ी सोलो हिट नहीं दे पाए हैं सिद्धार्थ मल्होत्रा (Photo: IMDB)

2015 में सिद्धार्थ अक्षय कुमार के साथ फिल्म 'ब्रदर्स' में नजर आए. उनके काम को तो तारीफ मिली लेकिन ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर नाकाम रही. अगले साल करण जौहर का साथ उनके लिए फिर से एक हिट फिल्म लेकर आया. 'कपूर एंड सन्स' (2016) में सिद्धार्थ एक बार फिर से आलिया भट्ट के साथ नजर आए. फिल्म में पाकिस्तानी एक्टर फवाद खान भी थे, जिनकी चर्चा खूब हुई. क्रिएटिव राइटर, छोटे भाई के रोल में सिद्धार्थ का काम भी पसंद किया गया. ये फिल्म आज करीब 10 साल बाद भी सिद्धार्थ के करियर में आखिरी बड़ी कामयाब फिल्म है.

Advertisement

पिछले 10 साल से सिद्धार्थ को नहीं मिली बड़ी हिट

'कपूर एंड सन्स' के बाद से सिद्धार्थ के खाते में बड़ी हिट्स का ऐसा अकाल पड़ा जो आज भी जारी है. करण जौहर की फिल्म के बाद आई उनकी दो बैक टू बैक फिल्में 'बार बार देखो' (2016) और 'अ जेंटलमैन' (2017) फ्लॉप साबित हुईं. अक्षय खन्ना और सोनाक्षी सिन्हा के साथ उनकी फिल्म 'इत्तेफाक' (2017) फ्लॉप होने से बाल-बाल बची. नोट करने वाली बात ये है कि सिद्धार्थ की इस फिल्म में करण जौहर को-प्रोड्यूसर थे.

2018-19 में उनकी दो फिल्में 'अय्यारी' और 'जबरिया जोड़ी' बुरी तरह फ्लॉप हुईं. जबकि मसाला रोमांटिक थ्रिलर 'मरजावां' फ्लॉप के टैग से तो बच निकली लेकिन 50 करोड़ तक भी नहीं कमा सकी. लॉकडाउन के बाद अजय देवगन जैसे बड़े स्टार के साथ उनकी फिल्म 'थैंक गॉड' (2022) और सोलो फिल्म 'योद्धा' (2024) भी बड़ी फ्लॉप रही हैं.

लॉकडाउन के बीच उनके लिए अच्छी चीज बस ये रही कि करण जौहर का साथ उनके लिए एक और कामयाब फिल्म लेकर आया. उनकी ओटीटी रिलीज फिल्म 'शेरशाह' (2021) को लोगों ने बहुत पसंद किया. मगर ओटीटी पर ही उनकी दूसरी रिलीज 'मिशन मजनूं' का ऐसा हश्र हुआ कि जनता को इसका नाम भी नहीं याद रहता.

Advertisement

पिछले 10 साल में सिद्धार्थ की अधिकतर फिल्में हुई हैं फ्लॉप (Photo: IMDB)

'परम सुंदरी' की कामयाबी क्यों है सिद्धार्थ के लिए जरूरी?

बतौर सोलो हीरो सिद्धार्थ की आखिरी हिट 2014 में आई 'एक विलेन' ही है. ये आज भी उनकी आखिरी सोलो फिल्म है जिसने बॉक्स ऑफिस पर 50 करोड़ और 100 करोड़ नेट कलेक्शन का मार्क पार किया है.

सिद्धार्थ उन यंग एक्टर्स में से एक हैं जिन्हें शुरुआत से ही जनता का प्यार खूब मिला है और उन्हें हमेशा 'हीरो मैटेरियल' की नजर से देखा जाता है. मगर करियर लंबा करने के लिए उन्हें हिट फिल्मों की जरूरत है. करण जौहर के प्रोडक्शन हाउस से निकलीं, या उनके सपोर्ट वाली फिल्मों को हटाकर देखें तो सिद्धार्थ का रिकॉर्ड बहुत अच्छा नहीं है, खासकर सोलो हीरो के तौर पर.

सिद्धार्थ को लव स्टोरीज में यंग ऑडियंस पसंद करती आई है. 'हंसी तो फंसी' और 'एक विलेन' जैसी फिल्मों की वजह से लोग उन्हें इस तरह के किरदारों में पसंद करते हैं. 'परम सुंदरी' वो फिल्म है जो सिद्धार्थ को फिर से उसी तरह की लाइट मूड वाली, रोमांटिक-कॉमेडी कहानी में लेकर आ रही है. जाह्नवी कपूर के साथ उनकी ऑनस्क्रीन जोड़ी भी अच्छी लग रही है. फिल्म का एक गाना भी पॉपुलर हो चुका है.

Advertisement

ऐसे में 'परम सुंदरी' अगर दर्शकों को अपील करने में कामयाब होती है और जनता में इसका वर्ड ऑफ माउथ पॉजिटिव रहता है, तो सिद्धार्थ को लंबे वक्त बाद एक सोलो हिट मिल सकती है. अगर ऐसा होता है तो सिद्धार्थ के डिमांड थोड़ी बढ़ेगी. उनके लिए ये ज्यादा जरूरी इसलिए भी है क्योंकि जाह्नवी का करियर अभी बहुत नया ही है और उन्हें अभी खुद को साबित करने के मौके मिलते रहेंगे. लेकिन सिद्धार्थ का रिकॉर्ड हर नई रिलीज के साथ खराब होता जा रहा है और ऐसे में 'परम सुंदरी' उनके लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है.



---- समाप्त ----