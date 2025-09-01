scorecardresearch
 

'परम सुंदरी' ने वीकेंड में की सॉलिड कमाई, सुधरा सिद्धार्थ-जाह्नवी का खाता, क्या हिट हो पाएगी फिल्म?

सिद्धार्थ मल्होत्रा और जाह्नवी कपूर की फिल्म 'परम सुंदरी' शुक्रवार को थिएटर्स में रिलीज हुई थी. पहले वीकेंड में इस फिल्म ने सरप्राइज करते हुए एक सॉलिड कलेक्शन किया है जिससे दोनों एक्टर्स को फायदा होगा. मगर बड़ा सवाल यही है कि क्या ये फिल्म हिट हो पाएगी?

'परम सुंदरी' वीकेंड में रही दमदार, क्या बॉक्स ऑफिस पर करेगी कमाल? (Photo: Instagram / @sidmalhotra)
सिद्धार्थ मल्होत्रा और जाह्नवी कपूर की फिल्म 'परम सुंदरी' थिएटर्स में उम्मीद से बढ़कर दर्शक जुटाने में कामयाब हो रही है. एडवांस बुकिंग शुरू होने से पहले तक इस फिल्म से बहुत ज्यादा उम्मीदें नहीं लगाई जा रही थीं. फिल्म के लिए कोई खास माहौल बनता हुआ नजर नहीं आ रहा था. मगर यहां बॉलीवुड का एक सिद्ध प्राचीन नियम काम कर रहा है- 'गाना हिट तो पिक्चर हिट'. 'परम सुंदरी' के टीजर के साथ ही सोनू निगम का गाया 'परदेसिया' लोगों की प्लेलिस्ट में जगह बना चुका था. 

फिल्म का कोई भी दूसरा प्रमोशनल मैटेरियल शायद जनता को इतना इम्प्रेस नहीं कर पाया, जितना इस अकेले गाने ने किया है. 'परम सुंदरी' ने अब थिएटर्स में अपना पहला वीकेंड पूरा कर लिया है. इस वीकेंड में फिल्म ने जैसी कमाई की है उससे जाह्नवी कपूर और सिद्धार्थ मल्होत्रा, दोनों के रिकॉर्ड सुधरे हैं. लेकिन बड़ा सवाल अभी भी बरकरार है- क्या 'परम सुंदरी' कामयाब हो पाएगी?

'परम सुंदरी' का वीकेंड कलेक्शन 
'परम सुंदरी' से पहले दिन 5 करोड़ के आसपास कमाई की उम्मीद की जा रही थी. मगर आंकड़े बताते हैं कि पहले ही दिन से इस फिल्म ने एक छोटा सा सरप्राइज पेश क्या. सैकनिल्क के अनुसार, फिल्म ने पहले दिन 7.25 करोड़ कमाकर सरप्राइज किया. शनिवार, बॉक्स ऑफिस पर 'परम सुंदरी' के लिए 27% से ज्यादा जंप लेकर आया और कलेक्शन 9.25 करोड़ रुपये रहा. 

रविवार को कमाई एक बार फिर से बढ़ी और फिल्म ने 10.25 करोड़ रुपये के करीब कलेक्शन किया. तीन दिनों की कमाई के साथ 'परम सुंदरी' का वीकेंड कलेक्शन 27 करोड़ रुपये के करीब पहुंच गया है. पिंकविला की एक रिपोर्ट बताती ये फिल्म करीब 2700 स्क्रीन्स पर रिलीज हुई है. इस हिसाब से ये कलेक्शन ठीकठाक माना जा सकता है. 

जाह्नवी के लिए बड़ी साबित होगी परम सुंदरी
2018 में 'धड़क' से आईं जाह्नवी कपूर के खाते में सबसे बड़ा वीकेंड कलेक्शन उनकी डेब्यू फिल्म से ही आया था. ईशान खट्टर के साथ उनकी इस फिल्म ने पहले वीकेंड में 33 करोड़ रुपये से ज्यादा कलेक्शन किया था. मगर इसके बाद जाह्नवी की थिएटर्स में रिलीज हुई फिल्में 'रूही' (2021), 'मिली' (2022) और 'उलझ' (2024)  पहले वीकेंड में 20 करोड़ भी नहीं कमा सकीं. 

राजकुमार राव के साथ उनकी कामयाब फिल्म 'मिस्टर एंड मिसेज माही' (2024) ने वीकेंड में करीब 25 करोड़ का कलेक्शन किया था. जूनियर एनटीआर के साथ जाह्नवी की पैन इंडिया फिल्म 'देवरा' (2024) के हिंदी वर्जन ने पहले वीकेंड में 27 करोड़ कमाए थे, जो लगभग 'परम सुंदरी' के बराबर है. इसलिए जाह्नवी की नई फिल्म उनके बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड को बेहतर कर रही है. 

बेहतर होगा सिद्धार्थ मल्होत्रा का रिकॉर्ड 
लॉकडाउन के बाद सिद्धार्थ मल्होत्रा की फिल्मों का हाल बहुत बुरा रहा है. अजय देवगन के साथ उनकी फिल्म 'थैंक गॉड' (2022) और 'योद्धा' (2024) बुरी तरह फ्लॉप रहीं. ऑलमोस्ट 10 साल पहले आई 'कपूर एंड सन्स' (2016) के बाद सिद्धार्थ की जिस एकमात्र फिल्म ने वीकेंड में 25 करोड़ से ज्यादा कमाई की है, वो उनकी फ्लॉप 'थैंक गॉड' है. 2019 में आई उनकी सोलो हिट 'मरजावां' ने भी पहले वीकेंड में 25 करोड़ का कलेक्शन नहीं किया था.  

'परम सुंदरी' बॉक्स ऑफिस पर कोई बहुत बड़ा धमाका तो नहीं कर रही, लेकिन अभी तक ये सुरक्षित तरीके से आगे बढ़ रही है. अगर ये इसी तरह आगे बढ़ती रही तो सिद्धार्थ को लॉकडाउन के बाद पहली कामयाब फिल्म मिल सकती है. 

क्या कामयाब हो सकती है 'परम सुंदरी'?
वीकेंड में 27 करोड़ कमा लेना 'परम सुंदरी' का चांस मजबूत कर चुका है. अब इस फिल्म को सोमवार से शुरू हो रहे वर्किंग डेज में कम से कम गिरावट के साथ डटे रहना है. फिलहाल अनुमान लगाया जा सकता है कि 'परम सुंदरी' पहले 7 दिनों में 35 करोड़ तक का कलेक्शन कर सकती है. 

शुक्रवार से दो नई फिल्में 'बागी 4' और 'द बंगाल फाइल्स' थिएटर्स में पहुंचेंगी. लेकिन इन दोनों फिल्मों का माहौल कुछ खास नहीं बन रहा. जबकि म्यूजिकल रोमांटिक-कॉमेडी ड्रामा होने की वजह से 'परम सुंदरी' तब भी दर्शक जुटाती रहेगी. दूसरा वीकेंड खत्म होने के बाद ये फिल्म 50 करोड़ के करीब कलेक्शन कर सकती है. फिल्म का रिपोर्टेड बजट 40-50 करोड़ के करीब है. ऐसे में अगले रविवार के बाद फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कामयाब तो कही जा सकती है, उसके बाद की कमाई मेकर्स का मुनाफा बढ़ाएगी. 

