'महाभारत' में कॉमेडी का तड़का लगाएंगे शूजित सरकार! इन दो एक्टर्स संग मिलकर स्क्रीन पर बिखेरेंगे जादू

बॉलीवुड के फेमस डायरेक्टर शूजित सरकार मनोज बाजपेयी और राजकुमार राव के साथ कॉमेडी फिल्मों में वापसी कर रहे हैं. जानकारी के मुताबिक ये शूजित सरकार महाभारत के एक खास चैप्टर को कॉमेडी वाले तरीके से एक्सप्लोर और नया रूप देंगे.

शूजित सरकार महाभारत पर बनाएंगे फिल्म (Photo: Instagram/@shoojitsircar)
बॉलीवुड और ओटीटी के फेमस एक्टर मनोज बाजपेयी और राजकुमार राव की एक्टिंग को सभी ने सराहा है. वहीं डायरेक्टर शूजित सरकार अपनी कई फिल्मों जैसे अक्टूबर, सरदार उधम, और भी बहुत कुछ के लिए मशहूर हैं. हालांकि, विक्की डोनर और पीकू जैसी उनकी फिल्में दर्शकों के दिलों में खास जगह रखती हैं. अब, डायरेक्टर मनोज बाजपेयी और राजकुमार राव के साथ लीड रोल वाली एक माइथोलॉजिकल कॉमेडी फिल्म के साथ इस जॉनर में वापसी करने के लिए तैयार हैं.

पिंकविला की रिपोर्ट के मुताबिक एक सोर्स ने ये कन्फर्म किया, 'डायरेक्टर शूजित सरकार कुछ सालों बाद कॉमेडी में लौट रहे हैं, और इस बार एक नए सब-जॉनर के साथ. फिल्ममेकर सिनेमा में ह्यूमर का एक नया पहलू दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसे इंडियन फिल्मों में बहुत कम दिखाया जाता है. फिल्म की शूटिंग 2026 में शुरू होगी और यह इंडियन सिनेमा में बने सबसे अलग प्रोजेक्ट्स में से एक होगी.'

महाभारत पर बनाएंगे फिल्म?
सोर्स ने आगे बताया कि शूजित सरकार महाभारत के एक खास चैप्टर को कॉमेडी वाले तरीके से एक्सप्लोर और नया रूप देंगे. जिससे इस एपिक कहानी को एक नया मोड़ मिलेगा. इस फिल्म में मनोज बाजपेयी और राजकुमार राव होंगे. कुल मिलाकर ये माइथोलॉजिकल कॉमेडी ड्रामा बनेगी.

फिल्म को मजेदार बताया जा रहा है और इसमें अनोखी कॉमेडी का सबसे अच्छा इस्तेमाल किया जाएगा, जिसमें मॉडर्न एलिमेंट्स को एक पुरानी कहानी के साथ बैलेंस किया जाएगा, जबकि माइथोलॉजिकल एपिक के प्रति सच्ची रहेगी. इस खबर से फैंस काफी खुश हैं और मूवी के लिए एक्साइटेड हो गए हैं.

शूजित-मनोज-राजुकमार का वर्कफ्रंट
शूजित सरकार की सबसे लेटेस्ट डायरेक्टोरियल फिल्म 'आई वांट टू टॉक' थी, जिसमें अभिषेक बच्चन ने एक्टिंग की थी. फिल्म को काफी सराहा गया था. वहीं मनोज बाजपेयी की बात करें तो उनकी लेटेस्ट OTT सीरीज  'द फैमिली मैन' सीजन 3 रिलीज हुई है. बात अगर राजकुमार राव की करें तो आखिरी बार उन्हें फिल्म मालिक में देखा गया था. जो बॉक्स ऑफिस पर ज्यादा कुछ कमाल नहीं कर पाई थी. हालांकि आर्यन खान की वेब सीरीज द बैड्स ऑफ बॉलीवुड में उनका कैमियो देखने को मिला था.

---- समाप्त ----
