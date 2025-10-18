scorecardresearch
 

कौन हम तीनों को बर्दाश्त करेगा... साथ काम करने पर सलमान-शाहरुख, रखी ये शर्त

साऊदी अरब में सलमान, शाहरुख और आमिर खान एक साथ देखे गए. वहां तीनों ने एक साथ फिल्म करने पर बात की. शाहरुख का कहना था कि वो सलमान और आमिर के साथ काम करना चाहते हैं. लेकिन सलमान का रिएक्शन काफी अलग था.

शाहरुख-आमिर संग फिल्म में काम करने पर सलमान ने कही ये बात (Photo: Instagram/@beingsalmankhan)
बॉलीवुड के तीनों खान्स (शाहरुख, सलमान और आमिर) जहां भी एकसाथ दिख जाएं, वहां खलबली मचनी तय मानी जाती है. तीनों सुपरस्टार्स हाल ही में साऊदी अरब में आयोजित 'जॉय फोरम 2025' का हिस्सा बने. वहां उन्होंने सिनेमा पर काफी बातें की. इसी दौरान तीनों ने एकसाथ फिल्म करने के सवाल पर भी रिएक्ट किया.

तीनों खान्स कब एकसाथ एक फिल्म में आएंगे नजर?

सलमान, शाहरुख और आमिर की एकसाथ फिल्म करने की चर्चा काफी समय से चल रही है. आमिर और सलमान को कई बार इसपर चर्चा करते देखा गया है. अब इसपर शाहरुख ने भी खुलकर बात की. उन्होंने कहा, 'मुझे कहना होगा कि अगर हम तीनों किसी प्रोजेक्ट में साथ काम करते हैं, तो ये अपने आप में एक सपना होगा. उम्मीद है कि यह कोई बुरा सपना नहीं होगा. इंशाअल्लाह, जब भी हमें कोई मौका और कहानी मिलती है, हम हमेशा बैठकर उस पर बात करते हैं.'

'मैं सलमान और आमिर का बहुत सम्मान करता हूं. सच में, क्योंकि ये दोनों इतने लंबे समय से इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं. तो हां, मैं सचमुच उनका बहुत सम्मान करता हूं क्योंकि उन्होंने कितने उतार-चढ़ाव देखे हैं और उन्होंने जो मेहनत की है, शुरुआत से लेकर आज जहां तक वो हैं, वहां तक. कहीं न कहीं, मैं सचमुच आभारी हूं कि मुझे एक ही मंच पर, एक ही घर में बैठकर उनसे बात करने का मौका मिला. इसलिए अगर हमें कभी किसी फिल्म के लिए साथ आने का मौका मिले, तो हमें बस ये सुनिश्चित करना होगा कि ये किसी को निराश ना करे.'

शाहरुख की इच्छा पर सलमान ने क्यों कही ये बात?

शाहरुख की ये बात सुनकर सलमान अपने अंदाज में आगे कहते हैं, 'शाहरुख के पास एक बात है, जो वो बार-बार कहते रहते हैं और मैं चाहता हूं कि वो उसे यहां भी कहें. कोशिश करो और इसे यहां कहो कि कोई भी हम तीनों को एक साथ एक फिल्म में अफोर्ड नहीं कर सकता. कह दो.' जिसपर शाहरुख कहते हैं, 'मैं इसे सऊदी अरब में नहीं कहना चाहता क्योंकि कोई भी उठकर कहेगा कि हबीबी, समझो हो गया.'

'नहीं, हम इस बारे में मजाक करते हैं. लेकिन अफोर्ड का मतलब पैसे से नहीं, बल्कि काम के लिए हमारे द्वारा तय किया समय है. हम बहुत मेहनती हैं, हम टाइम पर आते हैं, लेकिन हमारी अपनी सनक हैं.हम इतने लंबे समय से काम कर रहे हैं, क्या कोई तीन अनोखे लोगों को बर्दाश्त कर सकता है? जब हम साथ काम करते हैं तो हम हमेशा हंसते-मजाक करते रहते हैं और मुझे यकीन है कि कोई भी फिल्ममेकर यही कहेगा कि क्या आप लोग प्लीज अब काम शुरू कर सकते हैं?'

शाहरुख और सलमान ने इस पूरी बातचीत के दौरान अच्छी स्क्रिप्ट मिलने पर जोर दिया है. उन्होंने कहा है कि अगर वो तीनों एकसाथ फिल्म करेंगे, तो इसमें हीरो वो नहीं बल्कि उनकी फिल्म की स्क्रिप्ट होगी. दोनों की बात पर आमिर खान भी अपनी सहमती दिखाते हैं. उनका कहना है कि तीनों एक साथ फिल्म बेशक करेंगे, लेकिन उससे पहले एक अच्छी स्क्रिप्ट का इंतजार करेंगे.

