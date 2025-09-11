scorecardresearch
 

Feedback

पंजाब बाढ़ पीड़ितों के लिए आगे आए शाहरुख खान, 1500 परिवारों की करेंगे मदद

पंजाब में भारी बाढ़ और तबाही के बीच बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान ने बड़ा दिल दिखाया है. एक्टर के मीर फाउंडेशन ने लोकर एनजीओ के साथ मिलकर 1500 परिवारों को मदद पहुंचाने की जिम्मेदारी उठाई हैं.

Advertisement
X
पंजाब बाढ़ पीड़ितों की मदद करेंगे शाहरुख खान (Photo: X/@Iamsrk)
पंजाब बाढ़ पीड़ितों की मदद करेंगे शाहरुख खान (Photo: X/@Iamsrk)

पंजाब में भारी बारिश के बाद आई बाढ़ से जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया. हजारों लोगों को अपना घर तक छोड़ना पड़ा. अब इस संकट के बीच बॉलीवुड कलाकारों ने भी बड़ा दिल दिखाया है. इसी बीच एक्टर शाहरुख खान का मीर फाउंडेशन भी आगे आया है. जो लोकल NGOs के साथ हाथ मिलाकर पंजाब बाढ़ से प्रभावित परिवारों की मदद कर रहा है.

कितने लोगों की मदद की जाएगी?
मीर फाउंडेशन के तहत पंजाब बाढ़ पीड़ितों को जरूरी रिलीफ किट्स बांटी जा रही हैं. जिनमें दवाइयां, हाइजीन से जुड़ी चीजें, खाने-पीने का सामान, मच्छरदानी, तिरपाल की चादरें, फोल्डिंग बेड, कॉटन के गद्दे और दूसरे जरूरी सामान शामिल हैं. यह पहल अमृतसर, पटियाला, फाजिल्का और फिरोजपुर जैसे जिलों के कुल 1,500 परिवारों तक पहुंचेगी. इसका मकसद है कि लोगों को तुरंत स्वास्थ्य, सुरक्षा संग आश्रय की जरूरतें पूरी की जा सकें. ताकि बाढ़ से प्रभावित परिवार सम्मान के साथ अपनी जिंदगी को दोबारा पटरी पर ला सकें.

शाहरुख खान कर चुके ये पोस्ट
भारी बाढ़ से पहले शाहरुख खान ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखा था, 'इस भयानक बाढ़ से पंजाब में पीड़ित सभी लोगों के लिए मेरा दिल दुख रहा है. मैं उन्हें अपनी दुआएं और ताकत भेज रहा हूं. पंजाब का जज्बा कभी भी नहीं टूटना चाहिए. भगवान आप सभी का साथ दें.'

Advertisement

क्या है मीर फाउंडेशन?
बता दें कि एक्टर शाहरुख खान का मीर फाउंडेशन एसिड अटैक सर्वाइवर्स  और महिलाओं के लिए काम करता है. जरूरत पड़ने पर हमेशा ही फाउंडेशन मदद के लिए आगे आता है. कोविड-19 के दौरान भी मीर फाउंडेशन ने ऑक्सीजन, राशन तक मुहैया कराया था. अब एक बार फिर पंजाब बाढ़ में आगे आया है.

सम्बंधित ख़बरें

बेकाबू होकर टकरा गई बस. (Photo: Representational)
पटियाला में हादसा... बेकाबू होकर पेड़ से जा टकराई बस, 15 यात्री घायल 
punjab flood news
बाढ़ पीड़ितों की केंद्र से मदद पर राजनीति क्यों? देखें पंजाब आजतक 
घायल हालत में कंपनी ऑनर को अस्पताल ले गई पुलिस. (Photo: Screengrab)
इमिग्रेशन कंपनी के मालिक ने किया सुसाइड... बैंक के बाथरूम में खुद को मारी गोली 
Anant Ambani, Executive Director at Reliance Industries Limited (RIL), at 48th RIL AGM.
रिलायंस ने पंजाब के बाढ़ प्रभावित इलाकों में 10-सूत्रीय राहत अभियान शुरू किया 
बस कंडक्टर महिला को परेशान करता था. (Photo: Screengrab)
बस कंडक्टर की गुंडागर्दी, महिला को बस से नीचे फेंका, बुरी तरह पीटा, कपड़े फाड़े... Video Viral 

पंजाब में अब कैसा हाल?
पंजाब अभी बाढ़ से पूरी तरह उबर नहीं पाया है. सरकारी आंकड़ों के मुताबिक अब तक कुल 53 लोगों की मौत इस त्रासदी में जा चुकी है और 23 जिलों के हजारों गांव के लाखों लोग इससे प्रभावित हुए है. स्थिति इतनी गंभीर है कि हजारों लोगों को अपना घर तक खोना पड़ा है. लोग बेघर हो गए हैं. फसलें और जानवरों का भारी नुकसान हुआ है. ऐसे में बॉलीवुड बढ़ चढ़कर मदद कर रहा है. 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement