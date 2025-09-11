पंजाब बाढ़ पीड़ितों के लिए आगे आए शाहरुख खान, 1500 परिवारों की करेंगे मदद

पंजाब में भारी बारिश के बाद आई बाढ़ से जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया. हजारों लोगों को अपना घर तक छोड़ना पड़ा. अब इस संकट के बीच बॉलीवुड कलाकारों ने भी बड़ा दिल दिखाया है. इसी बीच एक्टर शाहरुख खान का मीर फाउंडेशन भी आगे आया है. जो लोकल NGOs के साथ हाथ मिलाकर पंजाब बाढ़ से प्रभावित परिवारों की मदद कर रहा है.
कितने लोगों की मदद की जाएगी?
मीर फाउंडेशन के तहत पंजाब बाढ़ पीड़ितों को जरूरी रिलीफ किट्स बांटी जा रही हैं. जिनमें दवाइयां, हाइजीन से जुड़ी चीजें, खाने-पीने का सामान, मच्छरदानी, तिरपाल की चादरें, फोल्डिंग बेड, कॉटन के गद्दे और दूसरे जरूरी सामान शामिल हैं. यह पहल अमृतसर, पटियाला, फाजिल्का और फिरोजपुर जैसे जिलों के कुल 1,500 परिवारों तक पहुंचेगी. इसका मकसद है कि लोगों को तुरंत स्वास्थ्य, सुरक्षा संग आश्रय की जरूरतें पूरी की जा सकें. ताकि बाढ़ से प्रभावित परिवार सम्मान के साथ अपनी जिंदगी को दोबारा पटरी पर ला सकें.
शाहरुख खान कर चुके ये पोस्ट
भारी बाढ़ से पहले शाहरुख खान ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखा था, 'इस भयानक बाढ़ से पंजाब में पीड़ित सभी लोगों के लिए मेरा दिल दुख रहा है. मैं उन्हें अपनी दुआएं और ताकत भेज रहा हूं. पंजाब का जज्बा कभी भी नहीं टूटना चाहिए. भगवान आप सभी का साथ दें.'
क्या है मीर फाउंडेशन?
बता दें कि एक्टर शाहरुख खान का मीर फाउंडेशन एसिड अटैक सर्वाइवर्स और महिलाओं के लिए काम करता है. जरूरत पड़ने पर हमेशा ही फाउंडेशन मदद के लिए आगे आता है. कोविड-19 के दौरान भी मीर फाउंडेशन ने ऑक्सीजन, राशन तक मुहैया कराया था. अब एक बार फिर पंजाब बाढ़ में आगे आया है.
पंजाब में अब कैसा हाल?
पंजाब अभी बाढ़ से पूरी तरह उबर नहीं पाया है. सरकारी आंकड़ों के मुताबिक अब तक कुल 53 लोगों की मौत इस त्रासदी में जा चुकी है और 23 जिलों के हजारों गांव के लाखों लोग इससे प्रभावित हुए है. स्थिति इतनी गंभीर है कि हजारों लोगों को अपना घर तक खोना पड़ा है. लोग बेघर हो गए हैं. फसलें और जानवरों का भारी नुकसान हुआ है. ऐसे में बॉलीवुड बढ़ चढ़कर मदद कर रहा है.