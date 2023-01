Pathaan Tickets Price: रिलीज से पहले 'पठान' की दहाड़, 2400 रुपये में बिक रहा टिकट, शो हाउसफुल

Pathaan Movie Tickets Price: शाहरुख खान की मोस्ट-अवेटेड फिल्म पठान रिलीज से पहले ही क्रांति ला रही है. फिल्म की एडवांस बुकिंग तूफानी रफ्तार से चल रही है. शाहरुख पठान से 4 चाल बाद सिल्वर स्क्रीन पर कमबैक कर रहे हैं. SRK के फैंस उन्हें पर्दे पर देखने के लिए तरस गए हैं. ऐसे में किंग ऑफ रोमांस शाहरुख को स्क्रीन पर देखने के लिए उनके चाहने वाले कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं.

इतने महंगे बिक रहे पठान के टिकट्स

शाहरुख के लिए फैंस की दीवानगी का आलम आप इस बात से लगा सकते हैं कि पठान देखने के लिए किंग खान के फैंस हजारों रुपये खर्च करके टिकट्स खरीद कर रहे हैं. 20 जनवरी को जब से पठान की एडवांस बुकिंग शुरू हुई है, मूवी के टिकट्स के रेट्स आसमान छू रहे हैं. लेकिन किंग खान के फैंस उन्हें स्क्रीन पर देखने के लिए महंगे से महंगे टिकट्स लेने से पीछे नहीं हट रहे हैं.

गुरुग्राम के एंबियंस मॉल में पठान का टिकट 2400, 2200 और 2000 रुपये में बिक रहा है. इतना महंगा टिकट होने के बावजूद सारे शो फुल हैं. वैसे मानना पड़ेगा शाहरुख को फैंस बेशुमार प्यार करते हैं. तभी तो पठान को लेकर चल रहे विवाद का भी फैंस पर कोई असर नहीं पड़ा. फैंस तो बस अपने बादशाह को स्क्रीन पर देखने के लिए बेताब हैं.

