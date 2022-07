किस साउथ स्टार पर आया सारा अली खान का दिल? Ex बॉयफ्रेंड पर किया ऐसा कमेंट, हंसकर लोटपोट हुईं जाह्नवी

कॉफी विद करण 7 के पहले धमाकेदार एपिसोड के बाद फैंस दूसरे एपिसोड का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. लोगों की गेस्ट को जानने की बेताबी भी है. तो आपके इंतजार पर विराम लगाते हुए शो का नया प्रोमो रिलीज हो गया है. रणवीर सिंह और आलिया भट्ट की दोस्ती के बाद आपको सारा अली खान और जाह्नवी कपूर BFFs गोल्स देंगी.

सारा-जाह्नवी ने खोले सीक्रेट्स

प्रोमो वीडियो में सारा और जाह्नवी को देखना फैंस के लिए ट्रीट होने वाली है. कॉफी काउच पर ढेर सारे सीक्रेट्स खुलने वाले हैं. एक्ट्रेस की लव लाइफ सबसे बड़ा हाईलाइट होने वाली है. प्रोमो में करण जौहर दोनों की दोस्ती कैसे हुई इसके बारे में पूछते हैं. इसके जवाब में जाह्नवी कहती हैं- सच में हमें बहुत सारे लोगों ने ये कहा क्यों तुम लोग एक दूसरे का अश्लील साइड बाहर लाते हो. इसके जवाब में हंसते हुए सारा अली खान कहती हैं- देखो.

सारा ने दिए मजेदार जवाब

इसके बाद करण जौहर सारा से उस शख्स का नाम पूछते हैं जिन्हें वे डेट करना चाहती हैं. मगर सारा इसका जवाब नहीं देना चाहतीं. फिर थोड़ा रुककर वे साउथ स्टार विजय देवरकोंडा का नाम लेती हैं. सारा का ये जवाब सुनकर करण जौहर चौंक जाते हैं. वो जाह्नवी से कहते हैं- मेरे ख्याल से तुम विजय देवरकोंडा के साथ थीं. तभी सारा ने जाह्नवी से पूछा क्या तुम विजय देवरकोंडा को पसंद करती हो? जाह्नवी कहती हैं ये क्या हो रहा है.

