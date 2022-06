कार्तिक को देखकर सारा ने किया इग्नोर, लेकिन वरुण धवन ने हाथ पकड़कर मिलाया

अब तक सुना था कि इतिहास खुद को दोहराता है, लेकिन अब इसका जीता-जागता उदाहरण भी देखने को मिल चुका है. आप भी जानना चाह रहे होंगे कि कैसे? तो बॉलीवुड सेलेब्स की लाइफ पर पैनी नजर रखने वालों थोड़ी देर के लिये आपको कुछ साल पीछे जाना पड़ेगा. ज्यादा दूर नहीं बस 2018 तक. यही वो साल था जब सारा अली खान (Sara Ali Khan) और कार्तिक आर्यन (Kartik Aaryan) की जोड़ी ने खूब सुर्खियां बटोरी थीं. एक बार फिर इनकी बातें होने लगी है और वजह वरुण धवन हैं.

कार्तिक-सारा फिर आये साथ

2018 में एक इवेंट के दौरान रणवीर सिंह ने सारा अली खान और कार्तिक आर्यन को एक-दूसरे से मिलवाया था. रणवीर सिंह ने ये कदम सारा की खुशी के लिये उठाया था. क्योंकि सारा नेशनल टीवी पर ये कबूल चुकी थीं कि कार्तिक उनके क्रश हैं. इसलिये रणवीर ने मौके का फायदा उठाते हुए कार्तिक से सारा की मुलाकात करा डाली. 4 साल बाद अब यही काम वरुण धवन ने किया है.

मुंबई में हुए एक इवेंट के दौरान कार्तिक आर्यन, वरुण धवन, कृति सेनन और सारा अली खान की मुलाकात हुई. इन चारों को साथ देख कर सारे कैमरे इनकी ओर घूम गये. सोशल मीडिया पर इवेंट के कुछ वीडियोज भी वायरल हुए हैं. इनमें से एक वीडियो में वरुण धवन, सारा का हाथ पकड़ कर उन्हें कार्तिक के पास ले जाते हुए दिख रहे हैं.

अब ये वीडियो देखिये-

Manna padega#VarunDhawan Pakka Kamina hai



Doston Ke liye kuch bhi kar deta hai



He literally held #SaraAliKhan hand untill he dropped her Off to #KartikAaryan and took #KritiSanon Aside#karankundrra #KKundrraSquad pic.twitter.com/lOokPdjSv9