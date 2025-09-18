आर्यन को बधाई देने नहीं पुराने जख्म कुरेदने आए थे समय रैना? शाहरुख फैंस नाराज

आर्यन खान की नेटफ्लिक्स सीरीज 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' का प्रीमियर 17 सितंबर की शाम हुआ. इस इवेंट में स्टैंड-अप कॉमेडियन समाय रैना ने न केवल अपनी मौजूदगी से, बल्कि अपने आउटफिट से भी सबका ध्यान खींचा. समय रैना एक सिंपल ब्लैक टी-शर्ट पहनकर प्रीमियर पर पहुंचे, जिस पर लिखा था 'Say no to cruise'.

समय रैना ने छिड़का जले पर नमक

अपनी टी-शर्ट को फ्लॉन्ट करते हुए समय रैना ने कैमरा के सामने खूब पोज दिए. इसके अलावा उन्हें कास्टिंग डायरेक्टर मुकेश छाबड़ा संग भी पोज देते देखा गया. सोशल मीडिया पर समय रैना की फोटोज और वीडियो वायरल हो रही हैं. यूजर्स का कहना है कि ऐसी हरकत समय ही कर सकते हैं और इसके परिणाम से बच भी सकते हैं. रैना को अपने डार्क ह्यूमर के लिए जाना जाता है.

समय रैना की ये हरकत शाहरुख फैन्स को खास पसंद नहीं आ रही है. जब शाहरुख खान के ल‍िए इतना बड़ा और आर्यन के ल‍िए लंबे वक्त बाद खुशी का मौका है. ऐसे में पुराने जख्मों को कड़वी यादों को क्यों कुरेदना. समय रैना की कॉमेडी टाइम‍िंंग पहले भी उन्हें कई बार मुसीबत में डाल चुकी है लेकिन लगता नहीं वो इससे सबक लेना चाहते हैं.

'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' की स्क्रीनिंग पर समय रैना (Photo: Yogen Shah)

ड्रग्स केस में फंसे थे आर्यन

टी-शर्ट का यह संदेश तुरंत चर्चा का विषय बन गया. यह साफ तौर पर अक्टूबर 2021 में आर्यन खान की गिरफ्तारी की ओर इशारा करता था. 2021 में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी एनसीबी ने मुंबई से गोवा जा रही कॉर्डेलिया एम्प्रेस क्रूज शिप पर छापा मारा था. क्रूज शिप में हो रही थी जिसमें आर्यन खान सहित उनके कुछ दोस्त शामिल थे. कथित तौर पर आर्यन और उनके दोस्तों के पास ड्रग्स पाए गए थे. हालांकि अंत में इस मामले में सबूतों की कमी के चलते आर्यन खान को सभी आरोपों से बरी कर दिया गया था.

'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' की स्क्रीनिंग पर आर्यन खान (Photo: Yogen Shah)

बॉलीवुड में दमदार डेब्यू

प्रीमियर की बात करें तो मुंबई के NMACC में इसका आयोजन हुआ था. 'द बैड्स ऑफ़ बॉलीवुड' के प्रीमियर पर शाहरुख खान अपनी पत्नी गौरी खान और तीन बच्चों, आर्यन, सुहाना और अबराम के साथ पहुंचे थे. पूरे परिवार ने रेड कारपेट पर शानदार स्टाइल स्टेटमेंट दिया. इतना ही नहीं, किंग खान ने पैपराजी के साथ फोटो भी खिंचवाई. उनकी फोटोज बेटे आर्यन ने खींची.

आर्यन ने स्टाइलिश लेदर जैकेट के साथ कैजुअल टी-शर्ट पहनी थी. वहीं सुहाना खान ने मस्टर्ड येलो स्लिट गाउन में सबका ध्यान खींचा. जबकि गौरी खान ने डीप नेकलाइन वाली शानदार ब्लैक ड्रेस में जलवा बिखेरा. इस प्रीमियर में बॉलीवुड के बड़े सितारे जैसे रणबीर कपूर, अजय देवगन, आलिया भट्ट, आकाश अम्बानी समेत 'बैड्स ऑफ बॉलीवुड' के एक्टर्स भी शामिल हुए.

परिवार के साथ शाहरुख खान और आर्यन खान (Photo: Yogen Shah)

'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' से आर्यन खान ने बतौर निर्देशक और क्रिएटर अपना डेब्यू किया है. आर्यन ने इस शो को बिलाल सिद्दीकी और मानव चौहान के साथ मिलकर लिखा गया है. रेड चिलीज एंटरटेनमेंट के बैनर तले बनी यह नेटफ्लिक्स सीरीज 18 सितंबर 2025 यानी आज से स्ट्रीम हो रही है.

