scorecardresearch
 

Feedback

सलमान को ऑफर हुआ था ऐश्वर्या के भाई का रोल, कह दिया हां, फिर बीच में आए शाहरुख

फिल्म 'जोश' में शाहरुख खान और आमिर खान को एक साथ कास्ट किया जाना था, लेकिन रोल को लेकर विवाद हुआ. प्रोड्यूसर रतन जैन ने शाहरुख को मैक्स का रोल दिलाने के लिए कड़ी मेहनत की, जबकि आमिर और मंसूर खान उस भूमिका के लिए इच्छुक थे. इस रोल में सलमान को कास्ट कर लिया गया था.

Advertisement
X
फिल्म 'जोश' में बहन-भाई के रोल में दिखते सलमान-ऐश्वर्या (Photo: IMDb)
फिल्म 'जोश' में बहन-भाई के रोल में दिखते सलमान-ऐश्वर्या (Photo: IMDb)

शाहरुख खान और आमिर खान ने अपने करियर की शुरुआत एक ही दौर में की थी. 1990 के दशक की शुरुआत से ही दोनों बड़े स्टार होने के बावजूद, उन्हें कभी एक ही फिल्म में कास्ट नहीं किया गया. एक नए इंटरव्यू में प्रोड्यूसर रतन जैन ने खुलासा किया कि दोनों स्टार्स को मंसूर खान की फिल्म 'जोश' में एक साथ कास्ट किया जाना था. हालांकि अंत में शाहरुख और चंद्रचूड़ सिंह को उन दो भूमिकाओं में लिया गया, जो कभी शाहरुख और आमिर को ऑफर की गई थीं. फिल्म में ऐश्वर्या राय भी थीं.

शाहरुख-आमिर में था मुकाबला

टीवी9 भारतवर्ष से बातचीत में रतन जैन ने खुलासा किया कि वे शाहरुख को मैक्स के रोल में चाहते थे, लेकिन मंसूर, आमिर को उस भूमिका में कास्ट करना चाहते थे. उन्होंने कहा, 'हमने तय किया था कि आमिर वह रोल करेंगे, जो चंद्रचूड़ ने किया और शाहरुख मैक्स का रोल करेंगे. मंसूर ने मुझे बताया कि आमिर मैक्स का रोल करना चाहते हैं. मैंने कहा, 'बिल्कुल नहीं, सिर्फ शाहरुख ही ये रोल करेंगे, वरना मैं फिल्म नहीं करूंगा.'' आमिर और डायरेक्टर मंसूर खान चचेरे भाई हैं. आमिर ने उनकी फिल्म 'कयामत से कयामत तक' से डेब्यू किया था.

सम्बंधित ख़बरें

Bigg boss 19 host Salman Khan
एक्स्टेंड नहीं हो रहा 'बिग बॉस 19', सलमान की तारीख या TRP पर अटकी बात?  
बॉलीवुड की चहेती एक्ट्रेस भाग्यश्री फैन्स के साथ कनेक्टेड रहती हैं. पर्सनल लाइफ अपडेट्स वो अक्सर ही सोशल मीडिया पर देती नजर आती हैं. इस बार भाग्यश्री ने मेनोपॉज पर खुलकर बात की.
मुश्किल में बीता मेनोपॉज फेज, एक्ट्रेस का छलका दर्द, बोली- हर छोटी बात... 
'Taarak Mehta' Sodhi actor Gurucharan singh recalls getting bigg boss offer
'तारक मेहता' के सोढ़ी को ऑफर हुआ था 'बिग बॉस'? एक्टर ने किया खुलासा 
Salman Khan faces consumer court action over alleged misleading pan masala ad
'सलमान ने फोन कर धमकाया', भडकीं सोमी अली, कहा- बॉलीवुड से करवाया बॉयकॉट 
मृदुल तिवारी (Photo: Instagram @themridul_)
बिग बॉस में डर का माहौल, घर में ऐसा कौन आया, मृदुल-अशनूर की निकली चीख 

रतन ने याद किया कि शाहरुख को अफवाहों से पता चल गया था कि आमिर उसी रोल पर नजर गड़ाए हुए हैं, इसलिए उन्होंने जॉइंट नैरेशन की मांग की. नैरेशन के दिन डायरेक्टर और प्रोड्यूसर के साथ शाहरुख और आमिर एक ही जगह पहुंचे, लेकिन नैरेशन शुरू होने से ठीक पहले मंसूर ने आमिर की मंशा बता दी. रतन ने कहा, 'नैरेशन से पहले मंसूर ने कहा कि आमिर मैक्स का रोल करना चाहते हैं. शाहरुख ने जूते पहने और चले गए. उन्होंने कहा, 'तो मैं फिल्म नहीं कर रहा.''

Advertisement

सलमान को ऑफर हुआ था रोल

चूंकि अब शाहरुख बाहर हो चुके थे, मंसूर ने आमिर की कास्टिंग के लिए जोर दिया  लेकिन रतन को यकीन था कि वो रोल सिर्फ शाहरुख ही कर सकते हैं. अब जब आमिर और शाहरुख दोनों बाहर हो चुके थे, फिल्म बंद हो गई. बाद में इसे सलमान खान को ऑफर किया गया और वे इसे करने में काफी इंटरेस्टेड थे. रतन जैन ने कहा, 'सलमान मान गए. हमने अक्षय खन्ना, सैफ अली खान, चंद्रचूड़ सिंह से संपर्क किया, लेकिन डायरेक्टर चंद्रचूड़ को ही लेना चाहते थे.'

रतन ने याद किया कि इसी दौरान सलमान को संजय लीला भंसाली की 'हम दिल दे चुके सनम' ऑफर हुई. हालांकि उन्होंने 'जोश' करने के लिए हामी भर दी थी, रतन जैन को लगा कि वे भंसाली की प्रोजेक्ट की तरफ ज्यादा झुके हुए हैं. उन्होंने बताया, 'मैं शाहरुख के पास वापस गया. मैंने उन्हें बताया कि ऐसा हुआ और सलमान को लगता है कि वे इसे करना नहीं चाहते.' प्रोड्यूसर की बात सुनकर शाहरुख ने कहा कि उन्हें सोचने के लिए कुछ समय चाहिए. रतन ने कहा, 'मैंने शाहरुख से कहा, 'अब करनी पड़ेगी, मेरी इज्जत का सवाल है'. अगले दिन उन्होंने मुझे फोन किया और कहा, 'मैं कर रहा हूं.''

Advertisement

ऐश्वर्या के भाई का करते रोल

जब ऐश्वर्या की फिल्म में कास्टिंग के बारे में पूछा गया, तो रतन ने बताया कि जब मैक्स फाइनल हो रहा था, तब वे पहले से ही फिल्म का हिस्सा थीं. जिसका मतलब है कि अगर सलमान खान इस फिल्म से बाहर न होते तो ऐश्वर्या और उन्हें भाई बहन के रोल में देखा जाता. हालांकि अंत में फिल्म 'जोश' में ऑनस्क्रीन भाई-बहन के रूप में शाहरुख और ऐश्वर्या को देखा गया था. बाद में दोनों फिल्म 'मोहब्बतें' में लव इंटरेस्ट बने थे. ऐश्वर्या 'हम दिल दे चुके सनम' का भी हिस्सा थीं और वहीं से सलमान के साथ उनकी रिलेशनशिप की अफवाहें शुरू हुई थीं, जो कुछ साल बाद खत्म हो गई.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    बिहार चुनाव लाइव
    Chapra Vidhan Sabha
    Bihar Election 2025 Schedule
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Bihar Election Result 2025
    Buxar Election
    Bihar Election 2025
    करियर राशिफल
    Alinagar MLA
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Raghopur Election
    Mahua Chunav
    Mokama Election
    Karakat Election
    Gopalganj Election
    Advertisement