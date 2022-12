बेस्ट एक्ट्रेसेज की बात करते हुए पत्नी करीना को भूले सैफ अली खान, ये था एक्ट्रेस का रिएक्शन

सैफ अली खान और करीना कपूर खान की जोड़ी फैंस की फेवरेट है. बॉलीवुड के सबसे फेमस कपल्स में से एक सैफ और करीना जब साथ निकलते हैं तो सभी की नजरें उनपर ही थम जाती हैं. सऊदी अरब में चल रहे रेड सी फिल्म फेस्टिवल 2022 में कपल ने शिरकत की थी. इस दौरान वाले इवेंट द वीमन इन सिनेमा में दोनों को देखा गया. इस बीच दोनों का एक क्यूट मोमेंट अब वायरल हो गया है.

सैफ और करीना का क्यूट मोमेंट वायरल

इवेंट के दौरान सैफ आली खान और करीना कपूर ने रेड कारपेट पर मौजूद पत्रकारों से बात की. सैफ से एक पत्रकार ने सिनेमा में महिलाओं के योगदान के बारे में पूछा. इसपर एक्टर ने जवाब दिया, 'सबसे पहली बात तो सिनेमा महिलाओं के बिना अधूरा है. जब आप सिनेमा के बारे में सोचते हैं तो बहुत-सी महत्वपूर्ण महिलाओं के बारे में सोचते हैं... Marlene Dietrich से ऑड्री हेपबर्न से चार्लीज थेरॉन तक...' इसके बीच में करीना ने हंसते हुए कहा, 'तुम्हारी बीवी तक.' ये सुनकर सैफ ने तुरंत कहा, 'हां मेरी खूबसूरत बीवी तक...'

यहां सैफ ने अपनी मां और बॉलीवुड एक्ट्रेस शर्मिला टैगोर के बारे में भी बात की. उन्होंने कहा, 'मेरी मां, उनकी पहली फिल्म (आपूर संसार) सत्यजित रे के साथ थी जब वो 16 साल की थीं. तो मुझे लगता है कि फीमेल सेंसीटिविटी या फिर गुस्सा, प्रकृति का पूरा खेल ही सिनेमा में महिलाओं का होना है.'

Saif and Kareena interview with @hiamag on #RedSeaIFF22 red carpet pic.twitter.com/SZ9bh3PVBk