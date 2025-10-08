scorecardresearch
 

सैफ से तलाक के बाद भाभी अमृता सिंह के साथ बदला सोहा का रिश्ता? बोलीं- उनके घर...

सैफ अली खान और अमृता सिंह का तलाक उनके फैन्स और परिवार के लिए शॉकिंग था. खान फैमिली के लिए ये मुश्किल दौर था. सैफ अली खान की बहन और एक्ट्रेस सोहा अली खान ने भाई-भाभी के तलाक का अनसुना किस्सा शेयर किया है.

भाई-भाभी के टूटे रिश्ते पर बोलीं सोहा (PHOTO: Instagram @sakpataudi/Screengrab)
सैफ अली खान और अमृता सिंह ने 1991 में शादी की थी, लेकिन 2004 में दोनों का तलाक हो गया. सैफ और अमृता के दो बच्चे हैं- बेटी सारा अली खान और बेटा इब्राहिम अली खान. सैफ और अमृता ने एक दशक से ज्यादा समय साथ गुजारा था. सोहा अली खान ने बताया कि सैफ और अमृता के तलाक के बाद उनका खुद का रिश्ता भाभी संग कैसे बदला. जबकि उनका अमृता के साथ अच्छा बॉन्ड था.

अमृता संग रिश्ते पर बोलीं सोहा
सोहा से एक इंटरव्यू में सैफ और अमृता के तलाक के बारे में पूछा गया. नयनदीप रक्षित के यूट्यूब चैनल पर बातचीत में सोहा ने कहा- ऐसी चीजें आपके कंट्रोल में नहीं होतीं. जब शादी टूटती है तो परिवारों में भी बदलाव होता है और समय के साथ आप अपनी अलग पहचान बनाते हैं. लेकिन ये थोड़ा मुश्किल होता है. 

अमृता के साथ अपने रिश्ते के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा- मेरे लिए अमृता वो थीं जिनके घर में मैं रहती थी. उन्होंने मेरा ख्याल रखा. मुझे फोटोशूट्स पर ले जाती थीं. हमने साथ में स्क्रैबल खेला है.

सैफ-अमृता के तलाक का सोहा पर हुआ असर
सोहा ने बताया कि इस तरह के रिश्तों में नया तालमेल बैठने में वक्त लगता है. जब उनका (सैफ और अमृता का) रिश्ता खत्म हुआ, तो हम भी मुश्किल दौर से गुजरे और अब लगता है सब ठीक है. बच्चे बड़े हो चुके हैं. आप जैसे हैं वैसे रह सकते हैं. तब सारा 9 साल की थी और इब्राहिम 3 साल का. 

अमृता से तलाक के बाद सैफ अली खान ने करीना कपूर संग घर बसाया. करीना और सैफ के दो बेटे- तैमूर और जेह हैं.

'कॉफी विद करण शो' में सैफ की मां शर्मिला टैगोर ने उनके तलाक के बारे में कहा था- जब आप इतने लंबे समय तक साथ होते हैं और दो प्यारे बच्चे होते हैं, तो कोई भी ब्रेकअप आसान नहीं होता. उस वक्त तालमेल बनाना मुश्किल होता है और ये दर्दनाक होता है. वो समय अच्छा नहीं था, लेकिन मैंने कोशिश की. वो समय बीत गया. आज सब बेहतर है.  

